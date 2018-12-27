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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 412413414415
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:33

Много моих знакомых успешно продали надвигу в Крыму - Севастополь, Форос - по российским законам.
Все имели крымско-российские паспорта, уехали перекрестились и ничего не платили.
Сейчас один сидит в Севастополе с 4 августа пытается продать усадьбу - пока не удаётся, цена вопроса 100 000$. Но он тоже через суд оформил себе российский паспорт (на момент оккупации не был прописан, но владел недвижимостью и реально проживал. Паспорт получил через суд, где судьи продажные наши бывшие украинские - сделал себе за деньги Решение суда. Взятку успешно «отбивает», оформив российскую военную пенсию - был до 1991 года офицером).
Последняя продажа моих знакомых - объект в Алупке - весна 2019 - продавали граждане Украины, российско-крымского паспорта не имели.
Слелал запрос - как они обошлись без уплаты 30% налога - напишу.

P.S. Добавлено позже.
Только что пришёл ответ из Севастополя: объект продан нашим украинцем в 2018 за 200000$. Никаких налогов не платили. Крымско-российский паспорт был.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:52

akurt
я резидент Украины, не имею крымских паспортов.
спасибо за инфо.
chizh
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... а що скажете про ту рекламу, яка вже роками крутиться: "Купуйте в Батумі, на першій лінії від моря! - Всього лиш 39К!- Перший внесок 3900!.....записуйтесь на подорож туди, щоб побачити все на власні очі..... " :)
... цікава ціна! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:48

Не забудьте - пан Долярчик - із собою взяти парасольки та гумові чоботи.
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За матеріалами https://www.onlinetours.ru/otdyh/gruziy ... _sentyabre
Востаннє редагувалось akurt в Сер 04 вер, 2019 12:56, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

ось який він ДАРАЖАЙ :) https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=233149
новострой з ремонтом по 300у.е за м2 біля Києва...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:56

chizh https://realty.rbc.ru/news/5c189cbe9a79470222b20a88
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:07

  Васенька написав:ось який він ДАРАЖАЙ :) https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=233149
новострой з ремонтом по 300у.е за м2 біля Києва...

Заборгованість (останній стовпчик в таблицях) по сусідніх бідинках за опалення в 2018/2019 роках більше 300 000 гривень ПО КОЖНОМУ (!!!) з будинків, а взагалі по Білій церкві - 90 000 000 гривень.
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Треба брати і не думати.
Опалення цієї квартири буде коштувати: 107 кв.м.х39,66 гривня/кв.м=
4 243,66 гривні на місяць.
Треба зовсім не думати, щоби брати.
Джерело: http://bctm.com.ua/ua/news/3bZHAJpG67t9QK1Jq
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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