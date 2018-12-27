Додано: Сер 04 вер, 2019 10:33

Много моих знакомых успешно продали надвигу в Крыму - Севастополь, Форос - по российским законам.

Все имели крымско-российские паспорта, уехали перекрестились и ничего не платили.

Сейчас один сидит в Севастополе с 4 августа пытается продать усадьбу - пока не удаётся, цена вопроса 100 000$. Но он тоже через суд оформил себе российский паспорт (на момент оккупации не был прописан, но владел недвижимостью и реально проживал. Паспорт получил через суд, где судьи продажные наши бывшие украинские - сделал себе за деньги Решение суда. Взятку успешно «отбивает», оформив российскую военную пенсию - был до 1991 года офицером).

Последняя продажа моих знакомых - объект в Алупке - весна 2019 - продавали граждане Украины, российско-крымского паспорта не имели.

Слелал запрос - как они обошлись без уплаты 30% налога - напишу.



P.S. Добавлено позже.

Только что пришёл ответ из Севастополя: объект продан нашим украинцем в 2018 за 200000$. Никаких налогов не платили. Крымско-российский паспорт был.

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