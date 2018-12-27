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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 413414415416>
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:33

Много моих знакомых успешно продали надвигу в Крыму - Севастополь, Форос - по российским законам.
Все имели крымско-российские паспорта, уехали перекрестились и ничего не платили.
Сейчас один сидит в Севастополе с 4 августа пытается продать усадьбу - пока не удаётся, цена вопроса 100 000$. Но он тоже через суд оформил себе российский паспорт (на момент оккупации не был прописан, но владел недвижимостью и реально проживал. Паспорт получил через суд, где судьи продажные наши бывшие украинские - сделал себе за деньги Решение суда. Взятку успешно «отбивает», оформив российскую военную пенсию - был до 1991 года офицером).
Последняя продажа моих знакомых - объект в Алупке - весна 2019 - продавали граждане Украины, российско-крымского паспорта не имели.
Слелал запрос - как они обошлись без уплаты 30% налога - напишу.

P.S. Добавлено позже.
Только что пришёл ответ из Севастополя: объект продан нашим украинцем в 2018 за 200000$. Никаких налогов не платили. Крымско-российский паспорт был.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:52

akurt
я резидент Украины, не имею крымских паспортов.
спасибо за инфо.
chizh
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... а що скажете про ту рекламу, яка вже роками крутиться: "Купуйте в Батумі, на першій лінії від моря! - Всього лиш 39К!- Перший внесок 3900!.....записуйтесь на подорож туди, щоб побачити все на власні очі..... " :)
... цікава ціна! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:48

Пан Долярчик - ось неупереджений репортаж (наш хлопець із Кропивницького спеціально поїхав) із Батумі.

"Кавалєрка" - 30 квадратів - 53 000 доларів.
На балконі висить газовий котел, а зверху нього - зовнішнй блок кондиціонера. Цікаво...
Вам - як тепер фахівцю із ремонту - буде дуже цікаво.
Зверніть увагу - він ходить по різних квартирах - в третій квартирі узявся рукою за кран змішувача кухні - змішувач ледь не відпав від мийки.
Будинки - по 26 поверхів і вище.
Шпаківні.
Кімнати такі вузенькі, наче в хрущику...
Чудова квартира на 18-ій хвилині... 60 квадратів... Труба каналізації якимось чином виходить під стелею... Цікаво, цікаво...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 04 вер, 2019 14:28, всього редагувалось 4 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

ось який він ДАРАЖАЙ :) https://www.stroimdom.com.ua/forum/show ... p?t=233149
новострой з ремонтом по 300у.е за м2 біля Києва...
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:56

chizh https://realty.rbc.ru/news/5c189cbe9a79470222b20a88
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:15

  chizh написав:Сорри если не по теме. Обратная ситуация. Продается квартира за кордоном россия. Как избежать 30% налога который должен уплатить нерезидент. Буду премного благодарен советом)

З цього року 30% податок скасували.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:39

sinus
в том то и дело, что не совсем так. Если время владения менее 3 -х лет, то 30% платишь, если более-13%.У меня время владения после вступления в наследство будет равно нулю. Ждать 3 года и не хочется и не можется.
chizh
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:39

Раз вы резидент Украины - то вам и карты в руки.
Получил разъяснение от граждан Украины, продавших имущество в Крыму по российским законам.
После совершения сделки продавец-нерезидент РФ должен до 30 апреля следующего за продажей года предоставить в Налоговую инспекцию декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. Если у нерезидента есть регистрация в России, то документы необходимо подать в налоговый орган по месту регистрации. Если регистрация отсутствует, то декларация подается по месту нахождения проданного имущества. А до 15 июля этого же года, уже после подачи декларации, необходимо заплатить сам налог.

Таким образом, достаточно выехать с территории РФ и больше не заезжать - и никаких 30% (то есть трети от цены продажи квартиры) платить не нужно.
Чисто теоретически когда-то может возникнуть желание посетить РФ, но такое желание просто должно пройти.
Например, у меня его нет последние несколько десятков лет.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:46

  akurt написав:Раз вы резидент Украины - то вам и карты в руки.
Получил разъяснение от граждан Украины, продавших имущество в Крыму по российским законам.
После совершения сделки продавец-нерезидент РФ должен до 30 апреля следующего за продажей года предоставить в Налоговую инспекцию декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. Если у нерезидента есть регистрация в России, то документы необходимо подать в налоговый орган по месту регистрации. Если регистрация отсутствует, то декларация подается по месту нахождения проданного имущества. А до 15 июля этого же года, уже после подачи декларации, необходимо заплатить сам налог.

Таким образом, достаточно выехать с территории РФ и больше не заезжать - и никаких 30% (то есть трети от цены продажи квартиры) платить не нужно.
Чисто теоретически когда-то может возникнуть желание посетить РФ, но такое желание просто должно пройти.
Например, у меня его нет последние несколько десятков лет.

Очень разумное предложение, очень! Как и 50000$ в лиры в турецком банке...
stm
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