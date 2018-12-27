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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 413414415416
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:34

Такая умница предложит способ лучше?

Я уж блокнот весь исписал перлами от stm.
Оказывается, для полного всеобъемлющего счастья (так ею написано 3 страницы назад) достаточно открыть депозит в Привете на 1 год на сумму в 200 000 гривен, и получать аж 29 000 гривен в год грязными или 29000х0.805/12=23345/12=1945,42 гривен в в месяц.
Это при том, что в наши дни простой заготовщик арматуры получает 70 гривен в час или до 700 гривен за 1 (одну) смену.
Далее так: те тратить их на 3 (три) похода в АТБ, а складывать в котомку из мешковины, чтобы потом вскладчину снять виллу на Багамах или на Гавайях.
Кстати, сейчас дешевые авиаперелеты на Гавайи из Хельсинки - кажется 280 евро туда и назад.
До Хельсинки легко добраться из Киева.
Я соглашаюсь: метод получения полного счастья всего за 1945,42 гривен в месяц нищенский, но имеет право на жизнь в некоторых кругах.

Честное слово, перечитываю по три раза каждую юмореску. Всем советую.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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