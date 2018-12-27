Такая умница предложит способ лучше?
Я уж блокнот весь исписал перлами от stm.
Оказывается, для полного всеобъемлющего счастья (так ею написано 3 страницы назад) достаточно открыть депозит в Привете на 1 год на сумму в 200 000 гривен, и получать аж 29 000 гривен в год грязными или 29000х0.805/12=23345/12=1945,42 гривен в в месяц.
Это при том, что в наши дни простой заготовщик арматуры получает 70 гривен в час или до 700 гривен за 1 (одну) смену.
Далее так: те тратить их на 3 (три) похода в АТБ, а складывать в котомку из мешковины, чтобы потом вскладчину снять виллу на Багамах или на Гавайях.
Кстати, сейчас дешевые авиаперелеты на Гавайи из Хельсинки - кажется 280 евро туда и назад.
До Хельсинки легко добраться из Киева.
Я соглашаюсь: метод получения полного счастья всего за 1945,42 гривен в месяц нищенский, но имеет право на жизнь в некоторых кругах.
Честное слово, перечитываю по три раза каждую юмореску. Всем советую.