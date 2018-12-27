Додано: Сер 04 вер, 2019 19:14

Какая то у Вас еврейская арифметика: почему-то вы не считаете зарытые в стены свои 50 000 долларов, за которые купили трешку-хрущевку на пятом этаже.

Вы такая забавная, ей Богу.

Я за 50 000 долларов купил квартиру, в которой РЕАЛЬНО живу.

Понимаете ли: у каждого нормального человека есть жилье, квартира, усадьба, частный дом.

Человек живет в своем (иногда арендованном) жилье.

Не в вигваме, не в хрущевке, не в палатке, я тут в этой квартире живу.

Понимаю, что Вас жаба давит, что я вас не беру на прожитие на один из диванчиков в моей комнате, ну что же я могу сделать: Бог сотворил людей одинаковыми, но начинку мозгов сделал разную. У вас - юморная, у меня - практичная.

Вот мне мозгов хватило заработать на 4 (четыре) квартиры, например, в своей львовской квартире я живу НЕ БОЛЕЕ 3-х месяцев в году и очень этим доволен. Все остальное время львовская квартира стоит закрытая и просит разве что 400 гривен в месяц оплаты в ОСББ.

Видите, как просто.



Ладно.

Продолжим юморески дальше анализировать: 3 (три) страницы ранее на этой самой активной благодаря забавной stm ветке юмористка написала, что в Турции покупают квартиры граждане Ирана ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ, ПОЛУЧИВ ВНЖ ИЛИ ГРАЖДАНСТВО Турецкой республики (так и написано) ездить легко и свободно в США и в ЕС.



Дремучесть удивительная и уникальная:

- быть гражданином Украины гораздо важнее в отношении визового режима, гражданину Украины виза США выдается на 10 лет и въезд в страны Шенгенской зоны - свободный. Кроме того, можно и нужно иметь 2 (два) заграничных паспорта.

- гражданину Турции - по версии stm - бывшему гражданину Ирана - НУЖНО открывать "Шенгенскую визу" именно так сложно, как открывали ее раньше мы - и нужно получать визу США, которую вовсе не открывают на 10 лет, как украинцу.

Пишите еще - я блокнот наполняю удивительно дремучими и оригинальными юморесками.

Нигде на просторах инета такого не найдешь. Приятно, что вы решили посвятить свою жизнь доказательству того, как мне лично плохо живется.



P.S. К вечеру получил много ответов от наших украинцев поповоду налогообложения от продажи недвижимости в Автономной республике Крым (россияне называют "Республика Крым").

Все сделки были оформлены по российским законам (куда же деваться?)

Никто из наших граждан не платил никаких 30% налога.

Просто выехали после продажи и всё.

Самый интересный вопрос - как выводили деньги.

Тут было много вариантов:

- в 2015 году в Автономную республику Крым зашли десятки никому неизвестных даже в РФ российских банков типа "Рублёв" - оказывается, по российским законам ИНОСТРАНЕЦ может перечислять SWIFT-переводы без ограничений (для россиян есть ограничения). Делали так: по украинскому заграничному паспорту открывали счета и делали транши по 40 00 - 75 000 долларов с комиссией банка в 40 долларов.

- в 2016 году те банки непонятные начали "плохо себя чувствовать" (большинство потом "лопнуло"). Тогда делали много поездок вдвоем-втроем в Херсон и обратно - каждый раз легально вывозили по 20 000 - 30 000 долларов. Хлопотно, но безопасно. В Херсоне в Привате снимали ячейки.

- так же делали и в 2018, и в 2019 году.

- в 2019 один наш товарищ вывез 200 000 долларов по известной (на мой взгляд работающей, но "стрёмной" схеме: в Севастополе отдал тому - не знаю кому - 200 000 долларов наличными и получил 200 000 долларов за вычетом комиссионных наличными в Запорожье.

Это инфа для продавца недвиги в Москве. Оказывается, всё можно... Только острожно...

Востаннє редагувалось akurt в Сер 04 вер, 2019 19:44, всього редагувалось 1 раз.

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)