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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:34
Такая умница предложит способ лучше?
Я уж блокнот весь исписал перлами от stm.
Оказывается, для полного всеобъемлющего счастья (так ею написано 3 страницы назад) достаточно открыть депозит в Привете на 1 год на сумму в 200 000 гривен, и получать аж 29 000 гривен в год грязными или 29000х0.805/12=23345/12=1945,42 гривен в в месяц.
Это при том, что в наши дни простой заготовщик арматуры получает 70 гривен в час или до 700 гривен за 1 (одну) смену.
Далее так: те тратить их на 3 (три) похода в АТБ, а складывать в котомку из мешковины, чтобы потом вскладчину снять виллу на Багамах или на Гавайях.
Кстати, сейчас дешевые авиаперелеты на Гавайи из Хельсинки - кажется 280 евро туда и назад.
До Хельсинки легко добраться из Киева.
Я соглашаюсь: метод получения полного счастья всего за 1945,42 гривен в месяц нищенский, но имеет право на жизнь в некоторых кругах.
Честное слово, перечитываю по три раза каждую юмореску. Всем советую.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:53
akurt написав:
Такая умница предложит способ лучше?
Я уж блокнот весь исписал перлами от stm.
Оказывается, для полного всеобъемлющего счастья (так ею написано 3 страницы назад) достаточно открыть депозит в Привете на 1 год на сумму в 200 000 гривен, и получать аж 29 000 гривен в год грязными или 29000х0.805/12=23345/12=1945,42
гривен в в месяц.
Это при том, что в наши дни простой заготовщик арматуры получает 70 гривен в час или до 700 гривен за 1 (одну) смену.
Далее так: те тратить их на 3 (три) похода в АТБ, а складывать в котомку из мешковины, чтобы потом вскладчину снять виллу на Багамах или на Гавайях.
Кстати, сейчас дешевые авиаперелеты на Гавайи из Хельсинки - кажется 280 евро туда и назад.
До Хельсинки легко добраться из Киева.
Я соглашаюсь: метод получения полного счастья всего за 1945,42
гривен в месяц нищенский, но имеет право на жизнь в некоторых кругах.
Честное слово, перечитываю по три раза каждую юмореску.
Всем советую.
Акурт, 200000грн на депо в Привет достаточно что бы не тратить 50000$ на покупку квартиры и отдыхать те же 3 месяца в апартаментах 1+1 в 2,5км от моря
именно это и смущает в покупке...
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stm
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:14
Какая то у Вас еврейская арифметика: почему-то вы не считаете зарытые в стены свои 50 000 долларов, за которые купили трешку-хрущевку на пятом этаже.
Вы такая забавная, ей Богу.
Я за 50 000 долларов купил квартиру, в которой РЕАЛЬНО живу.
Понимаете ли: у каждого нормального человека есть жилье, квартира, усадьба, частный дом.
Человек живет в своем (иногда арендованном) жилье.
Не в вигваме, не в хрущевке, не в палатке, я тут в этой квартире живу.
Понимаю, что Вас жаба давит, что я вас не беру на прожитие на один из диванчиков в моей комнате, ну что же я могу сделать: Бог сотворил людей одинаковыми, но начинку мозгов сделал разную. У вас - юморная, у меня - практичная.
Вот мне мозгов хватило заработать на 4 (четыре) квартиры, например, в своей львовской квартире я живу НЕ БОЛЕЕ 3-х месяцев в году и очень этим доволен. Все остальное время львовская квартира стоит закрытая и просит разве что 400 гривен в месяц оплаты в ОСББ.
Видите, как просто.
Ладно.
Продолжим юморески дальше анализировать: 3 (три) страницы ранее на этой самой активной благодаря забавной stm ветке юмористка написала, что в Турции покупают квартиры граждане Ирана ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ, ПОЛУЧИВ ВНЖ ИЛИ ГРАЖДАНСТВО Турецкой республики (так и написано) ездить легко и свободно в США и в ЕС.
Дремучесть удивительная и уникальная:
- быть гражданином Украины гораздо важнее в отношении визового режима, гражданину Украины виза США выдается на 10 лет и въезд в страны Шенгенской зоны - свободный. Кроме того, можно и нужно иметь 2 (два) заграничных паспорта.
- гражданину Турции - по версии stm - бывшему гражданину Ирана - НУЖНО открывать "Шенгенскую визу" именно так сложно, как открывали ее раньше мы - и нужно получать визу США, которую вовсе не открывают на 10 лет, как украинцу.
Пишите еще - я блокнот наполняю удивительно дремучими и оригинальными юморесками.
Нигде на просторах инета такого не найдешь. Приятно, что вы решили посвятить свою жизнь доказательству того, как мне лично плохо живется.
P.S. К вечеру получил много ответов от наших украинцев поповоду налогообложения от продажи недвижимости в Автономной республике Крым (россияне называют "Республика Крым").
Все сделки были оформлены по российским законам (куда же деваться?)
Никто из наших граждан не платил никаких 30% налога.
Просто выехали после продажи и всё.
Самый интересный вопрос - как выводили деньги.
Тут было много вариантов:
- в 2015 году в Автономную республику Крым зашли десятки никому неизвестных даже в РФ российских банков типа "Рублёв" - оказывается, по российским законам ИНОСТРАНЕЦ может перечислять SWIFT-переводы без ограничений (для россиян есть ограничения). Делали так: по украинскому заграничному паспорту открывали счета и делали транши по 40 00 - 75 000 долларов с комиссией банка в 40 долларов.
- в 2016 году те банки непонятные начали "плохо себя чувствовать" (большинство потом "лопнуло"). Тогда делали много поездок вдвоем-втроем в Херсон и обратно - каждый раз легально вывозили по 20 000 - 30 000 долларов. Хлопотно, но безопасно. В Херсоне в Привате снимали ячейки.
- так же делали и в 2018, и в 2019 году.
- в 2019 один наш товарищ вывез 200 000 долларов по известной (на мой взгляд работающей, но "стрёмной" схеме: в Севастополе отдал тому - не знаю кому - 200 000 долларов наличными и получил 200 000 долларов за вычетом комиссионных наличными в Запорожье.
Это инфа для продавца недвиги в Москве. Оказывается, всё можно... Только острожно...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 04 вер, 2019 19:44, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:39
akurt написав:
Все остальное время львовская квартира стоит закрытая и просит разве что 400 гривен в месяц оплаты в ОСББ.
Она что, зимой не отапливается даже при включенном на минимум котле?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:45
Зимой в январе я прилетал на 24 часа по делам во Львов - на улице было минус 8, в квартире +16.
Сам удивился.
Люди живут и снизу, и сверху.
В квартире все отключено: и газ, и вода, и электроэнергия.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:50
akurt написав:
Зимой в январе я прилетал на 24 часа по делам во Львов - на улице было минус
8, в квартире +
16.
Сам удивился.
Люди живут и снизу, и сверху.
В квартире все отключено: и газ, и вода, и электроэнергия.
А через наружную стену теплопотерь нет даже если греетесь от соседей?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 04 вер, 2019 20:00
shapo написав: akurt написав:
Зимой в январе я прилетал на 24 часа по делам во Львов - на улице было минус
8, в квартире +
16.
Сам удивился.
Люди живут и снизу, и сверху.
В квартире все отключено: и газ, и вода, и электроэнергия.
А через наружную стену теплопотерь нет даже если греетесь от соседей?
У Акурта никогда нет потерь, человек он такой )))
400грн ОСББ даже при отключенных счётчиках как то маловато для новостроя с МОПом. И не боится же что квартиру обнесут за 3 то месяца, ну то ладно...
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stm
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:03
Как видите, господин shapo, ваша карта легко бьется кудесницей во всех вопросах по имени stm, сидящей в жуткой хрущевке, которая - я не строитель - выполнена во времена Никиты Сергеевича их жд блоков.
Но люднына счастлива и строчит по 10 постов в день на любые темы - будь то виза для граждан Ирана в США или теплопроводность стен.
На самом деле - я не строитель и не имею строительного образования - но все гораздо проще: мой дом построен не по модной нынче - я ее назвал "египетской" технологии - впервые увидел примерно в 2003 году в Хургаде - когда отливаются жб колонны и жб междуэтажные перекрытия - как будто строится цех по производству комбайнов и проемы заполняются отбросами, внешне напоминающими кирпич - сейчас в основном так и строят - а из польских керамических блоков с наружным утеплением из пенопласта (не уверен, что я правильно называю материал утеплителя, я не строитель) - толщиной в 10 см с наружной штукатуркой.
Итого имеем:
- толстые реально стены из керамических блоков польского производства;
- соседей, которые живут постоянно и снизу, и сверху, и справа.
- самое главное - надежных друзей - редкость в наше время (!!!) - они имеют дубликаты ключей и если уж было бы что-то типа минус 25 - как было во Львове в январе - кажется 2017 - то приехали бы и включили газовый котел индивидуального отопления.
Но приятно, что за меня лично - и даже не за меня лично, а за принадлежащие мне стены - такая мелочь - переживают так много людей.
Ах, люди-люди. О чём вы думаете?
Всё какая-то мелочь, какая-то дребедень, какие-то копейки.
Посмотрите лучше фильм - я только что закончил смотреть - проектор дает изображение на всю стену спальни - "Семь психопатов " - Коллинн Фарелл в главной роли - и станет вам легче жить.
Это не касается, конечно, госпожи stm.
Эта просто обязана нас забавлять.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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