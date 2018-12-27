Додано: Сер 04 вер, 2019 19:14

Какая то у Вас еврейская арифметика: почему-то вы не считаете зарытые в стены свои 50 000 долларов, за которые купили трешку-хрущевку на пятом этаже.

Вы такая забавная, ей Богу.

Я за 50 000 долларов купил квартиру, в которой РЕАЛЬНО живу.

Понимаете ли: у каждого нормального человека есть жилье, квартира, усадьба, частный дом.

Человек живет в своем (иногда арендованном) жилье.

Не в вигваме, не в хрущевке, не в палатке, я тут в этой квартире живу.

Понимаю, что Вас жаба давит, что я вас не беру на прожитие на один из диванчиков в моей комнате, ну что же я могу сделать: Бог сотворил людей одинаковыми, но начинку мозгов сделал разную. У вас - юморная, у меня - практичная.

Вот мне мозгов хватило заработать на 4 (четыре) квартиры, например, в своей львовской квартире я живу НЕ БОЛЕЕ 3-х месяцев в году и очень этим доволен. Все остальное время львовская квартира стоит закрытая и просит разве что 400 гривен в месяц оплаты в ОСББ.

Видите, как просто.



Ладно.

Продолжим юморески дальше анализировать: 3 (три) страницы ранее на этой самой активной благодаря забавной stm ветке юмористка написала, что в Турции покупают квартиры граждане Ирана ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ, ПОЛУЧИВ ВНЖ ИЛИ ГРАЖДАНСТВО Турецкой республики (так и написано) ездить легко и свободно в США и в ЕС.



Дремучесть удивительная и уникальная:

- быть гражданином Украины гораздо важнее в отношении визового режима, гражданину Украины виза США выдается на 10 лет и въезд в страны Шенгенской зоны - свободный. Кроме того, можно и нужно иметь 2 (два) заграничных паспорта.

- гражданину Турции - по версии stm - бывшему гражданину Ирана - НУЖНО открывать "Шенгенскую визу" именно так сложно, как открывали ее раньше мы - и нужно получать визу США, которую вовсе не открывают на 10 лет, как украинцу.

Пишите еще - я блокнот наполняю удивительно дремучими и оригинальными юморесками.

Нигде на просторах инета такого не найдешь.

Приятно, что вы решили посвятить свою жизнь доказательству того, как мне лично плохо живется.

Востаннє редагувалось akurt в Чет 05 вер, 2019 01:04, всього редагувалось 2 разів.

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