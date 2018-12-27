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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:34
Такая умница предложит способ лучше?
Я уж блокнот весь исписал перлами от stm.
Оказывается, для полного всеобъемлющего счастья (так ею написано 3 страницы назад) достаточно открыть депозит в Привете на 1 год на сумму в 200 000 гривен, и получать аж 29 000 гривен в год грязными или 29000х0.805/12=23345/12=1945,42 гривен в в месяц.
Это при том, что в наши дни простой заготовщик арматуры получает 70 гривен в час или до 700 гривен за 1 (одну) смену.
Далее так: те тратить их на 3 (три) похода в АТБ, а складывать в котомку из мешковины, чтобы потом вскладчину снять виллу на Багамах или на Гавайях.
Кстати, сейчас дешевые авиаперелеты на Гавайи из Хельсинки - кажется 280 евро туда и назад.
До Хельсинки легко добраться из Киева.
Я соглашаюсь: метод получения полного счастья всего за 1945,42 гривен в месяц нищенский, но имеет право на жизнь в некоторых кругах.
Честное слово, перечитываю по три раза каждую юмореску. Всем советую.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: Сер 04 вер, 2019 18:53
akurt написав:
Такая умница предложит способ лучше?
Я уж блокнот весь исписал перлами от stm.
Оказывается, для полного всеобъемлющего счастья (так ею написано 3 страницы назад) достаточно открыть депозит в Привете на 1 год на сумму в 200 000 гривен, и получать аж 29 000 гривен в год грязными или 29000х0.805/12=23345/12=1945,42
гривен в в месяц.
Это при том, что в наши дни простой заготовщик арматуры получает 70 гривен в час или до 700 гривен за 1 (одну) смену.
Далее так: те тратить их на 3 (три) похода в АТБ, а складывать в котомку из мешковины, чтобы потом вскладчину снять виллу на Багамах или на Гавайях.
Кстати, сейчас дешевые авиаперелеты на Гавайи из Хельсинки - кажется 280 евро туда и назад.
До Хельсинки легко добраться из Киева.
Я соглашаюсь: метод получения полного счастья всего за 1945,42
гривен в месяц нищенский, но имеет право на жизнь в некоторых кругах.
Честное слово, перечитываю по три раза каждую юмореску.
Всем советую.
Акурт, 200000грн на депо в Привет достаточно что бы не тратить 50000$ на покупку квартиры и отдыхать те же 3 месяца в апартаментах 1+1 в 2,5км от моря
именно это и смущает в покупке...
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stm
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:14
Какая то у Вас еврейская арифметика: почему-то вы не считаете зарытые в стены свои 50 000 долларов, за которые купили трешку-хрущевку на пятом этаже.
Вы такая забавная, ей Богу.
Я за 50 000 долларов купил квартиру, в которой РЕАЛЬНО живу.
Понимаете ли: у каждого нормального человека есть жилье, квартира, усадьба, частный дом.
Человек живет в своем (иногда арендованном) жилье.
Не в вигваме, не в хрущевке, не в палатке, я тут в этой квартире живу.
Понимаю, что Вас жаба давит, что я вас не беру на прожитие на один из диванчиков в моей комнате, ну что же я могу сделать: Бог сотворил людей одинаковыми, но начинку мозгов сделал разную. У вас - юморная, у меня - практичная.
Вот мне мозгов хватило заработать на 4 (четыре) квартиры, например, в своей львовской квартире я живу НЕ БОЛЕЕ 3-х месяцев в году и очень этим доволен. Все остальное время львовская квартира стоит закрытая и просит разве что 400 гривен в месяц оплаты в ОСББ.
Видите, как просто.
Ладно.
Продолжим юморески дальше анализировать: 3 (три) страницы ранее на этой самой активной благодаря забавной stm ветке юмористка написала, что в Турции покупают квартиры граждане Ирана ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ, ПОЛУЧИВ ВНЖ ИЛИ ГРАЖДАНСТВО Турецкой республики (так и написано) ездить легко и свободно в США и в ЕС.
Дремучесть удивительная и уникальная:
- быть гражданином Украины гораздо важнее в отношении визового режима, гражданину Украины виза США выдается на 10 лет и въезд в страны Шенгенской зоны - свободный. Кроме того, можно и нужно иметь 2 (два) заграничных паспорта.
- гражданину Турции - по версии stm - бывшему гражданину Ирана - НУЖНО открывать "Шенгенскую визу" именно так сложно, как открывали ее раньше мы - и нужно получать визу США, которую вовсе не открывают на 10 лет, как украинцу.
Пишите еще - я блокнот наполняю удивительно дремучими и оригинальными юморесками.
Нигде на просторах инета такого не найдешь.
Приятно, что вы решили посвятить свою жизнь доказательству того, как мне лично плохо живется.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 05 вер, 2019 01:04, всього редагувалось 2 разів.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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akurt
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:39
akurt написав:
Все остальное время львовская квартира стоит закрытая и просит разве что 400 гривен в месяц оплаты в ОСББ.
Она что, зимой не отапливается даже при включенном на минимум котле?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:45
Зимой в январе я прилетал на 24 часа по делам во Львов - на улице было минус 8, в квартире +16.
Сам удивился.
Люди живут и снизу, и сверху.
В квартире все отключено: и газ, и вода, и электроэнергия.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Додано: Сер 04 вер, 2019 19:50
akurt написав:
Зимой в январе я прилетал на 24 часа по делам во Львов - на улице было минус
8, в квартире +
16.
Сам удивился.
Люди живут и снизу, и сверху.
В квартире все отключено: и газ, и вода, и электроэнергия.
А через наружную стену теплопотерь нет даже если греетесь от соседей?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 04 вер, 2019 20:00
shapo написав: akurt написав:
Зимой в январе я прилетал на 24 часа по делам во Львов - на улице было минус
8, в квартире +
16.
Сам удивился.
Люди живут и снизу, и сверху.
В квартире все отключено: и газ, и вода, и электроэнергия.
А через наружную стену теплопотерь нет даже если греетесь от соседей?
У Акурта никогда нет потерь, человек он такой )))
400грн ОСББ даже при отключенных счётчиках как то маловато для новостроя с МОПом. И не боится же что квартиру обнесут за 3 то месяца, ну то ладно...
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stm
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Додано: Сер 04 вер, 2019 22:03
Как видите, господин shapo, ваша карта легко бьется кудесницей во всех вопросах по имени stm, сидящей в жуткой хрущевке, которая - я не строитель - выполнена во времена Никиты Сергеевича их жд блоков.
Но люднына счастлива и строчит по 10 постов в день на любые темы - будь то виза для граждан Ирана в США или теплопроводность стен.
На самом деле - я не строитель и не имею строительного образования - но все гораздо проще: мой дом построен не по модной нынче - я ее назвал "египетской" технологии - впервые увидел примерно в 2003 году в Хургаде - когда отливаются жб колонны и жб междуэтажные перекрытия - как будто строится цех по производству комбайнов и проемы заполняются отбросами, внешне напоминающими кирпич - сейчас в основном так и строят - а из польских керамических блоков с наружным утеплением из пенопласта (не уверен, что я правильно называю материал утеплителя, я не строитель) - толщиной в 10 см с наружной штукатуркой.
Итого имеем:
- толстые реально стены из керамических блоков польского производства;
- соседей, которые живут постоянно и снизу, и сверху, и справа.
- самое главное - надежных друзей - редкость в наше время (!!!) - они имеют дубликаты ключей и если уж было бы что-то типа минус 25 - как было во Львове в январе - кажется 2017 - то приехали бы и включили газовый котел индивидуального отопления.
Но приятно, что за меня лично - и даже не за меня лично, а за принадлежащие мне стены - такая мелочь - переживают так много людей.
Ах, люди-люди. О чём вы думаете?
Всё какая-то мелочь, какая-то дребедень, какие-то копейки.
Посмотрите лучше фильм - я только что закончил смотреть - проектор дает изображение на всю стену спальни - "Семь психопатов " - Коллинн Фарелл в главной роли - и станет вам легче жить.
Это не касается, конечно, госпожи stm.
Эта просто обязана нас забавлять.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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Додано: Чет 05 вер, 2019 05:41
akurt написав:
Как видите, господин shapo
, ваша карта легко бьется кудесницей во всех вопросах по имени stm
, сидящей в жуткой хрущевке, которая - я не строитель - выполнена во времена Никиты Сергеевича их жд блоков.
Но люднына
счастлива и строчит по 10 постов в день на любые темы - будь то виза для граждан Ирана в США или теплопроводность стен.
На самом деле - я не строитель и не имею строительного образования - но все гораздо проще: мой дом построен не по модной нынче - я ее назвал "египетской" технологии - впервые увидел примерно в 2003 году в Хургаде - когда отливаются жб колонны и жб междуэтажные перекрытия - как будто строится цех по производству комбайнов и проемы заполняются отбросами, внешне напоминающими кирпич - сейчас в основном так и строят - а из польских керамических блоков с наружным утеплением из пенопласта (не уверен, что я правильно называю материал утеплителя, я не строитель) - толщиной в 10 см с наружной штукатуркой.
Итого имеем:
- толстые реально стены из керамических блоков польского производства;
- соседей, которые живут постоянно и снизу, и сверху, и справа.
- самое главное - надежных друзей
- редкость в наше время (!!!) - они имеют дубликаты ключей и если уж было бы что-то типа минус 25 - как было во Львове в январе - кажется 2017 - то приехали бы и включили газовый котел индивидуального отопления.
Но приятно, что за меня лично - и даже не за меня лично, а за принадлежащие мне стены
- такая мелочь - переживают так много людей.
1) Технология не египетская, тем более из современной Хургады, а древнегреческая и потом римская - стоечно-балочная система трансформировавшаяся в несущий каркас из монолитного железобетона с заполнением проёмов стеновым материалом - кирпичом, керамо-, газоблоком и т.п.С точки зрения теплоизоляции особенной разницы нет, а с точки зрения работы здания на просадочных грунта, при землетрясения, урагана и т.д.монолитный каркас выигрывает однозначно
2)Переживают не за вас, в за свои зимнии платёжки за тепло
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 09:13
Все верно, это я её для себя назвал "египетская", так как впервые увидел примерно в 2003 году в Хургаде, где с интересом смотрел на возведение нового корпуса отеля.
А в 2019 с интересом смотрел на нее же - на технологию - на улице "Трускавецкая" во Львове (на углу со Стрыйской), где возводили гигантские "муравейники" именно так: отливают жб колонны и жб перекрытия, а между ними делают вид, что возводят стены - я насчитал 4 разных вида кирпичей/керамических блоков - которыми заполняли проемы - ощущение, что собирали остатки на всех мусорных строительных свалках Львова и области.
Жители даже не подозревают, из какого - извините - дерьма "слеплено" то, что они называют квартирой.
Что интересно - снаружи уже закрыли утеплителем и и декоративными панелями - и даже еще смотрится неплохо. Как бы дом выглядит прилично.
Но нутро реально гнилое.
И вот это реально гнилое нутро продастся по 1 000 долларов квадрат - внутри без отделочных работ. Сейчас вон на других ветках спорят - можно ли вложиться в 30 000 долларов - ремонт+мебель.
Тут самое интересное подсчитать эффективность таких вложений - допустим квартиру двушка 75 квадратов - 75 000 долларов+ремонт с мебелью 30 000 итого вкинуто в бетон 105 000 долларов США. Говорят, что вкладываются наши, которые работают в Италии... Куда им еще деньги девать?
По моей квартире во Львове:
- самый холодный месяц - январь 2017 и январь 2018 - расход газа для отопления и горячей воды - двухконтурный котел ставил застройщик - не превысили 100 куб. метров. Считайте - все про все 700 гривен. Вот что значить польские керамические блоки и кладка без всякого жб бетона и колонн - только кирпич, стены толстые и еще и утеплитель.
Специально спрашивал у людей, что живут на первом этаже - там подвальные помещения и что интересно иногда бросают даже зимой открытыми окна полуподвала - там расход газа гораздо выше - двушка в 75 квадратов - 250-300 кубов газа в январе (правда, семьи с детьми, топят хорошо поэтому).
А вот если не первый этаж - то просто сказка.
Сын моих приятелей арендует ШИКАРНУЮ квартиру 85 кв. м в Кривом Роге (там держит успешную пока фирму) - так вот - арендная плата 7 000 гривен в месяц, внимание - ВКЛЮЧАЯ КОММУНАЛЬНЫЕ. При этом сказали, в 7000 гривнах 6 500 - коммунальные расходы - тариф на теплоснабжение вроде 80 гривен за квадратный метр.
То есть арендодатели реально получают плату за шикарную трешку 7000-6500= ПЯТЬСОТ гривен в месяц. Пятьсот.
Вот где навечно зарыты деньги ЧУЖИЕ, а не мои, за которые так переживает пани stm.
Приятно, что она считает мои деньги - это меня дисциплинирует.
И она совершенно права - у меня нет проблем, даже с отоплением.
- на три летних месяца - самых жарких - я уехал из Турции - и проводил время в Киеве, Запорожье, Днепре, во Франции и в США.
- теперь 9 месяцев, когда установилась просто шикарная погода в Анталии - плюс 30 и вода +27 - буду проводить в Анталии и в Стамбуле, где в самый холодный месяц - январь не бывает ниже +10 и в квартире БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ никогда утром не было ниже, чем плюс 19.
Отопление зимой - за счет работы утром пару часов и вечером три часа - ОДНИМ кондиционером - максимальный счет был на 450-500 гривен в месяц за электроэнергию.
P.S. Пан Долярчик! Ви задавали питання щодо Батумі - подивилися відео, що я виклав вище, про пошуки нашим хлопцем квартирки в Батумі? Там ДУЖЕ цікаві коментарі до того відео... Раджу почитати коментарі...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 05 вер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
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