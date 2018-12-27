Додано: Чет 05 вер, 2019 09:13

Все верно, это я её для себя назвал "египетская", так как впервые увидел примерно в 2003 году в Хургаде, где с интересом смотрел на возведение нового корпуса отеля.

А в 2019 с интересом смотрел на нее же - на технологию - на улице "Трускавецкая" во Львове (на углу со Стрыйской), где возводили гигантские "муравейники" именно так: отливают жб колонны и жб перекрытия, а между ними делают вид, что возводят стены - я насчитал 4 разных вида кирпичей/керамических блоков - которыми заполняли проемы - ощущение, что собирали остатки на всех мусорных строительных свалках Львова и области.

Жители даже не подозревают, из какого - извините - дерьма "слеплено" то, что они называют квартирой.

Что интересно - снаружи уже закрыли утеплителем и и декоративными панелями - и даже еще смотрится неплохо. Как бы дом выглядит прилично.

Но нутро реально гнилое.

И вот это реально гнилое нутро продастся по 1 000 долларов квадрат - внутри без отделочных работ. Сейчас вон на других ветках спорят - можно ли вложиться в 30 000 долларов - ремонт+мебель.

Тут самое интересное подсчитать эффективность таких вложений - допустим квартиру двушка 75 квадратов - 75 000 долларов+ремонт с мебелью 30 000 итого вкинуто в бетон 105 000 долларов США. Говорят, что вкладываются наши, которые работают в Италии... Куда им еще деньги девать?



По моей квартире во Львове:

- самый холодный месяц - январь 2017 и январь 2018 - расход газа для отопления и горячей воды - двухконтурный котел ставил застройщик - не превысили 100 куб. метров. Считайте - все про все 700 гривен. Вот что значить польские керамические блоки и кладка без всякого жб бетона и колонн - только кирпич, стены толстые и еще и утеплитель.



Специально спрашивал у людей, что живут на первом этаже - там подвальные помещения и что интересно иногда бросают даже зимой открытыми окна полуподвала - там расход газа гораздо выше - двушка в 75 квадратов - 250-300 кубов газа в январе (правда, семьи с детьми, топят хорошо поэтому).

А вот если не первый этаж - то просто сказка.



Сын моих приятелей арендует ШИКАРНУЮ квартиру 85 кв. м в Кривом Роге (там держит успешную пока фирму) - так вот - арендная плата 7 000 гривен в месяц, внимание - ВКЛЮЧАЯ КОММУНАЛЬНЫЕ. При этом сказали, в 7000 гривнах 6 500 - коммунальные расходы - тариф на теплоснабжение вроде 80 гривен за квадратный метр.

То есть арендодатели реально получают плату за шикарную трешку 7000-6500= ПЯТЬСОТ гривен в месяц. Пятьсот.

Вот где навечно зарыты деньги ЧУЖИЕ, а не мои, за которые так переживает пани stm.

Приятно, что она считает мои деньги - это меня дисциплинирует.

И она совершенно права - у меня нет проблем, даже с отоплением.

- на три летних месяца - самых жарких - я уехал из Турции - и проводил время в Киеве, Запорожье, Днепре, во Франции и в США.

- теперь 9 месяцев, когда установилась просто шикарная погода в Анталии - плюс 30 и вода +27 - буду проводить в Анталии и в Стамбуле, где в самый холодный месяц - январь не бывает ниже +10 и в квартире БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ никогда утром не было ниже, чем плюс 19.

Отопление зимой - за счет работы утром пару часов и вечером три часа - ОДНИМ кондиционером - максимальный счет был на 450-500 гривен в месяц за электроэнергию.



P.S. Пан Долярчик! Ви задавали питання щодо Батумі - подивилися відео, що я виклав вище, про пошуки нашим хлопцем квартирки в Батумі? Там ДУЖЕ цікаві коментарі до того відео... Раджу почитати коментарі...

Востаннє редагувалось akurt в Чет 05 вер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.

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