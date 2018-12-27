вернуть з засоленими грунтами та ватним населенням
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:55
вернуть з засоленими грунтами та ватним населенням
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:57
... за крок до перевороту думок ©
... так....
- і що я хочу сказати: -
Ви правильно назвали цю гілку!
- за кордоном можна купувати квартиру лише ДЛЯ СЕБЕ, а не як в баченні інвестиції...
- тільки вибираєте, де для Вас комфортний клімат - і по кишені...
- а інвестувати у нерухомість краще у нашій Ненці! - І то раніше, бо на моменті, я НЕ впевнений що краще:
1)- грн/долародепо 50/50 і, тримаючи руку на пульсі, переливати його в ту, чи іншу сторону?
2)- чи нерухомість, яка приносить +/- те саме у %, що у пункті вище?
(це, якщо говорити про здачу в оренду тут і за кордоном)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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