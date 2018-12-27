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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 414415416417
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:55

  Понаехал написав:
  stm написав:А если ещё и Крым )))

Вот тут очень интересно. Я уверен, что его вернут в следующие 10-15 лет. Буду однозначно брать в Севастополе когда вернут. Хочу родителей туда переселить из Киева.

вернуть з засоленими грунтами та ватним населенням
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:57

... за крок до перевороту думок ©

  akurt написав:Пан Долярчик! Ви задавали питання щодо Батумі - подивилися відео, що я виклав вище, про пошуки нашим хлопцем квартирки в Батумі? Там ДУЖЕ цікаві коментарі до того відео... Раджу почитати коментарі...

... так....
- і що я хочу сказати: -
Ви правильно назвали цю гілку!
- за кордоном можна купувати квартиру лише ДЛЯ СЕБЕ, а не як в баченні інвестиції...
- тільки вибираєте, де для Вас комфортний клімат - і по кишені...
- а інвестувати у нерухомість краще у нашій Ненці! - І то раніше, бо на моменті, я НЕ впевнений що краще:
1)- грн/долародепо 50/50 і, тримаючи руку на пульсі, переливати його в ту, чи іншу сторону?
2)- чи нерухомість, яка приносить +/- те саме у %, що у пункті вище?

(це, якщо говорити про здачу в оренду тут і за кордоном)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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