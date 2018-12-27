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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 414415416417
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:55

  Понаехал написав:
  stm написав:А если ещё и Крым )))

Вот тут очень интересно. Я уверен, что его вернут в следующие 10-15 лет. Буду однозначно брать в Севастополе когда вернут. Хочу родителей туда переселить из Киева.

вернуть з засоленими грунтами та ватним населенням
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:57

... за крок до перевороту думок ©

  akurt написав:Пан Долярчик! Ви задавали питання щодо Батумі - подивилися відео, що я виклав вище, про пошуки нашим хлопцем квартирки в Батумі? Там ДУЖЕ цікаві коментарі до того відео... Раджу почитати коментарі...

... так....
- і що я хочу сказати: -
Ви правильно назвали цю гілку!
- за кордоном можна купувати квартиру лише ДЛЯ СЕБЕ, а не як в баченні інвестиції...
- тільки вибираєте, де для Вас комфортний клімат - і по кишені...
- а інвестувати у нерухомість краще у нашій Ненці! - І то раніше, бо на моменті, я НЕ впевнений що краще:
1)- грн/долародепо 50/50 і, тримаючи руку на пульсі, переливати його в ту, чи іншу сторону?
2)- чи нерухомість, яка приносить +/- те саме у %, що у пункті вище?

(це, якщо говорити про здачу в оренду тут і за кордоном)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:01

Дуже слушні думки і зауваження...

Цікаво, пане Долярчику, що ми реально бажаємо вам успішно завершити ремонт та зробити точний підрахунок, у сільки грошей вам обійшлася квартира в цілому.
Буде дуже інтересно.
Приємно відмітити, що у Вас попереду нові горизонти:

а) дуже скоро Ви зрозумієте, що жити родині з двома синочками в однокімнатній квартирі фактично неможливо.
Тут треба перехреститися, що Бог послав вам синочків, а не дочок. Із сумом споглядаю за долею хлопчика, з яким ходили - в це важко повірити - в один дитячий садочок, в один клас школи та в одну групу університету. Захишали дипломні проекти в один день... Знайшов роботу у Києві, там оженився - пішов в прийми у 3-кімнатну квартиру.
На сьогодні в ній мешкають: теща, його жінка, його старша дочка із чоловіком та дитиною, його молодша дочка із чоловіком та дитиной, та він - місце є тільки на підлозі кухні. Додому з роботи намагається не йти - довго сидить по дорозі додому у барі з бокалом пива. Потім перехреститься і йде додому, на підлогу кухні - як раз вже всі полягали спати... Цікаво, що обидва зятя зовсім не дурні - кандидати наук із жалюгідною зарплатнею, реально чесні та сумлінні.

б) захочеться якогось і "аеродрому" тихенького, і такого маненького жолобу, по якому в кишеню стікають грошенята та голосно падають пачками...

Тому попереду - саме цікаве... Перспективи ваші оцінюю позитивно, тому що працьовиті та в голові маєте клепку...

Порада-притча.

До кожної людини один раз за все життя - невідомо в який день та в який час (!!!) - але обов"язково підійде дуже тихенько і непомітно приємна пані на ім"я "Доля-лиходійка".
Вона тихенько покладе руки на плечі і скаже: "Ну що, час тобі йти у світле сите грошовите майбутнє... Готовий?."
Тільки один раз буде дозволено обрати тільку одну відповідь з двох:
1) Отвали, старая, мы с друганами идём в сауну, а потом - на пиво!
2) Я згодний, я вже йду! Я готовий прямо зараз бігти за Вами!

Свого часу я вибрав пункт 2).
Не прогавте. Вона підходить тихенько...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 11:54

Цены в магазинах и на рынке в Анталии (Турция) на 05 сентября 2019:
- курс доллара: 1 доллар=5,69 турецкой лиры.
- курс доллара к гривне: 25,10.
- коэффициент перевода лиры в гривну: 25,10/5,69=4,41

(цены ниже можете умножать на "4", а можете - на "4,5" - как Вам угодно...

Бензин А95 6,80 лиры (29,99 гривны)
- помидоры - 2 лиры
- огурцы - 2 лиры
- баклажаны - 2-2,5 лиры
- картофель 2,5 лиры
- персики 4-6 лир
- инжир 8-9 лир
- клубника - 10 лир
- зелень любая - пучок - 1-1,5 лиры
- сыры 10-20 лир (беру по 20 козий)
- арбуз, дыня - 1 лира
- лимоны - 5 лир
- ананас целый - 9,90 лиры
- батон белого хлеба - 1,5 лиры
- буханка ржаного хлеба из Испарты - 3,5 лиры
- молоко 1 литр жирностью 3,2% - 3 лиры
- масло оливковое - 21 лира за 1 литр
- пицца замороженная, большая, требует запекания в печи - 15 лир
- курица тушка - 9,5 лиры
- курица - филе - 15-18 лир
- форель речная - 20 лир
- лосось Норвегия - тушка - 44 лиры кг (взял всю тушку - затянула 4,4 кг, в супермаркете разделали на стейки)
- раки (с доставкой на дом) - 25 лир
- колбаса сырого ферментирования Суджук - 38 лир
- говядина 40-50 лир
- баранья нога - 45 лир
- бутылка 1,5 л минеральной воды - 0,90 лиры
- банка 0,5 Кока-Колы - 1,25 лиры
- кофе молотый Арабика - 5 лир за пачку 100 граммов
- вина сухие 27-37 лир
- пачка сигарет 15-16 лир (нереально дорого, все бросают курить).
- квартплата - 100 лир
- интернет - 60 лир
- корм для Лабрадоров (баранина+рис) - 59 лир мешок в 10 кг
- гранаты на улице просто с дерева - бесплатно...
Зображення
Так и живём...
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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