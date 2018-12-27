Додано: Чет 05 вер, 2019 11:01

Дуже слушні думки і зауваження...



Цікаво, пане Долярчику, що ми реально бажаємо вам успішно завершити ремонт та зробити точний підрахунок, у сільки грошей вам обійшлася квартира в цілому.

Буде дуже інтересно.

Приємно відмітити, що у Вас попереду нові горизонти:



а) дуже скоро Ви зрозумієте, що жити родині з двома синочками в однокімнатній квартирі фактично неможливо.

Тут треба перехреститися, що Бог послав вам синочків, а не дочок. Із сумом споглядаю за долею хлопчика, з яким ходили - в це важко повірити - в один дитячий садочок, в один клас школи та в одну групу університету. Захишали дипломні проекти в один день... Знайшов роботу у Києві, там оженився - пішов в прийми у 3-кімнатну квартиру.

На сьогодні в ній мешкають: теща, його жінка, його старша дочка із чоловіком та дитиною , його молодша дочка із чоловіком та дитиной , та він - місце є тільки на підлозі кухні. Додому з роботи намагається не йти - довго сидить по дорозі додому у барі з бокалом пива. Потім перехреститься і йде додому, на підлогу кухні - як раз вже всі полягали спати. .. Цікаво, що обидва зятя зовсім не дурні - кандидати наук із жалюгідною зарплатнею, реально чесні та сумлінні.



б) захочеться якогось і "аеродрому" тихенького, і такого маненького жолобу, по якому в кишеню стікають грошенята та голосно падають пачками...



Тому попереду - саме цікаве... Перспективи ваші оцінюю позитивно, тому що працьовиті та в голові маєте клепку...



Порада-притча.



До кожної людини один раз за все життя - невідомо в який день та в який час (!!!) - але обов"язково підійде дуже тихенько і непомітно приємна пані на ім"я "Доля-лиходійка".

Вона тихенько покладе руки на плечі і скаже: "Ну що, час тобі йти у світле сите грошовите майбутнє... Готовий?."

Тільки один раз буде дозволено обрати тільку одну відповідь з двох:

1) Отвали, старая, мы с друганами идём в сауну, а потом - на пиво!

2) Я згодний, я вже йду! Я готовий прямо зараз бігти за Вами!



Свого часу я вибрав пункт 2).

Не прогавте. Вона підходить тихенько...

"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)