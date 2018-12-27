akurt написав:Давно це було: років із 15-20 тому...
За межами славетного Дніпра у бік Запоріжжя є маненьки непримітні села "Братське" та "Сурсько-Литовське".
Всього за 6 або 10 тисяч доларів можна було взяти - це на відстані всьго в 8-10 км від межі міста Дніпро - в бік козацького Запоріжжя - земельні
Пройшло 10 років і ділянка землі там коштувала вже 40 000 доларів, а готовий будинок без оздоблювальних робіт - за 170 000 доларів.
Пройшло ще 10 років і будинок із білой цегли можна було вже продати за 190 000 доларів, а той маєток, що купили за 170 000 доларів - вже за 270 000 доларів.
И тут бы автору остановиться ибо 20 рокив пролетели незаметно, но мысль же словесную не остановить... )))))
И...
Приятно Вам поплавать, Вы тоже купили недооцененный брюльянт в Анталии, который уверенна через 15-20 рокив можно будет уже продавать, а пока наслаждаемся )))