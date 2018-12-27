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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 415416417418
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:36

  akurt написав:Давно це було: років із 15-20 тому...
За межами славетного Дніпра у бік Запоріжжя є маненьки непримітні села "Братське" та "Сурсько-Литовське".
Всього за 6 або 10 тисяч доларів можна було взяти - це на відстані всьго в 8-10 км від межі міста Дніпро - в бік козацького Запоріжжя - земельні
Пройшло 10 років і ділянка землі там коштувала вже 40 000 доларів, а готовий будинок без оздоблювальних робіт - за 170 000 доларів.
Пройшло ще 10 років і будинок із білой цегли можна було вже продати за 190 000 доларів, а той маєток, що купили за 170 000 доларів - вже за 270 000 доларів.

И тут бы автору остановиться ибо 20 рокив пролетели незаметно, но мысль же словесную не остановить... )))))

И...
  akurt написав:Так то недорого.
Дорого було виставлено на продаж у 2017 році за 600 000 доларів.

(текст буде - йду плавати у власному плавальному басейні: в Анталії +33)

Приятно Вам поплавать, Вы тоже купили недооцененный брюльянт в Анталии, который уверенна через 15-20 рокив можно будет уже продавать, а пока наслаждаемся )))
stm
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