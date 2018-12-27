Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:48

Бідну панітак доля ламає та нагинає, так ламає...Ну: як співала в одній веселій пісенькі одна напівоголена панянка:"Нас не зупиниш, нас не зупиниш!"Якщо ви подивилися відео нашого хлопця, що ходив по Батумі та придивлявся до новобудов, то почули від нього фразу про те, що багато УКРАЇНЦІВ купують нерухомість в Батумі.Мабуть, це так, я там не був.Але я чітко знаю - бо сам приймав у часть у перемовинах у період з 25 по 28 серпня, щоЗа першим планом - і я про це писав - планувалося, що з українського боку це буде Трускавець, але автор, особисто знаючи і посла України в Туреччині пана Андрія, і консула України в Анталії пана В"ячеслва, і мера Анталії - мешканця того самого району, який обрав собі для життя навіть- пана Мухіттдіна Боджека (Muhittin Böcek) вставляв, де можна, свої "5 копійок" і питання було вирішене: місто Львів та місто Анталія - міста побратими!Під час зустрічі у мерії Львова ми піднімали питання щодо відкриття ПРЯМОГО регулярного сполучення "Львів-Анталія" (зараз тільки чартери). Генеральний директор «Турецьких авіаліній» Зафер Агиртмиш (Zafer Ağırtmış) відзначив, що авіакомпанія може з"єднати прямим авіасполученням і Львів, і Туреччину. «Турецькі авіалінії» працюють в Україні 27 років і 10 років – у Львові. Наприкінці 2019 року «Турецькі авіалінії» матимуть 100-тисячного пасажира з України!Частина 2.Станом на 6 вересня 2019 року в світі найнижчий поріг для отримання громадянства за СПРОЩЕННОЮ процедурою встановлено в Республіці Туреччина.Достатньо придбати нерухомість, яка за кадастровою оцінкою вартує 250 000 доларів - і можете подати документи на всю родину на громадянство, яке після подачі документів надається на протязі 185 днів.Нюанси: можна акупити декілька об"єктів нерухомості - загальна вартість повинна бути більшою за 250 000 доларів.Ваші реальні витрати будуть більшими за 250 000 доларів, враховуючи податки - 3% від вартості обЇєкта нерухомості (мінімум 250 000х3%= 7500 доларів США+ інші витрати, наприклад меблі).Реально треба орієнтуватися на цифру загальних витрат в 300 000 доларів США - ціну продажу середньої сільської хатинки () в центрі України.В Турецьких лірах - а курс її стабільний і сьогодні складає 5,6910 ліри за долар, це буде:а) 250 000 доларівх5,6910=турецьких лір - мінімальна вартість об"єкта.б) 50 000 доларівх5,6910= 284 550 турецьких лір - податки, інші витрати та меблі.За 1 500 000 турецьких лір ви можете купити шикарну НОВУ квартиру на ПЕРШІЙ лінії пляжу Коньяалти в Анталії (здано 4 корпуси новобудови, почався продаж).А можете купити - ну не за 1 500 000 лір, а трохи дорожче - щось ЗНАЧНО ЦІКАВІШЕ - враховуючи, що ви продали хатку в селі за 450 000 доларів та звикли з ранку, сидячі на веранді, дивится на метелика із білими крильцями, смакуючи ранішню каву -Така вілла може коштувати щонайменше 2 100 000 тірецьких лір.Ну, що, гайда купувати віллу за 2 100 000 турецьких лір?(текст буде - після ранішньої запашної кави треба поплавати у власному плавальному басейні - зараз в Антілії +28,6 градуси за Цельсієм)