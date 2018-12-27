Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:48

Дякую паніза щоденне наполегливе підняття гілки в ТОП форуму.Молодець, старється.х х хЯкщо ви подивилися відео нашого хлопця, що ходив по Батумі та придивлявся до новобудов, то почули від нього фразу про те, що багато УКРАЇНЦІВ купують нерухомість в Батумі.Мабуть, це так, я там не був.Але я чітко знаю - бо сам приймав у часть у перемовинах у період з 25 по 28 серпня, щоЗа першим планом - і я про це писав - планувалося, що з українського боку це буде Трускавець, але автор, особисто знаючи і посла України в Туреччині пана Андрія, і консула України в Анталії пана В"ячеслва, і мера Анталії - мешканця того самого району, який обрав собі для життя навіть- пана Мухіттдіна Боджека (Muhittin Böcek) вставляв, де можна, свої "5 копійок" і питання було вирішене: місто Львів та місто Анталія - міста побратими!Під час зустрічі у мерії Львова ми піднімали питання щодо відкриття ПРЯМОГО регулярного сполучення "Львів-Анталія" (зараз тільки чартери). Генеральний директор «Турецьких авіаліній» Зафер Агиртмиш (Zafer Ağırtmış) відзначив, що авіакомпанія може з"єднати прямим авіасполученням і Львів, і Туреччину. «Турецькі авіалінії» працюють в Україні 27 років і 10 років – у Львові. Наприкінці 2019 року «Турецькі авіалінії» матимуть 100-тисячного пасажира з України!Воно й не дивно: йду сьогодні зранку - гуляю із собакою...О! Несподіванка: на балконі сусіднього будинка прапор України з"явився!Так, получається вже у всіх сусідніх будинках хоч одна родина з України, та живе: Запоріжжя, Київ, Харків, Дніпро... Ну і Львів... Звідки ж новачки? Треба познайомитися!Частина 2.Станом на 6 вересня 2019 року в Європі найнижчий поріг для отримання громадянства за СПРОЩЕННОЮ процедурою встановлено в Республіці Туреччина.Достатньо придбати нерухомість, яка за кадастровою оцінкою вартує 250 000 доларів - і можете подати документи на всю родину на громадянство, яке після подачі документів надається на протязі 185 днів.Нюанси: можна акупити декілька об"єктів нерухомості - загальна вартість повинна бути більшою за 250 000 доларів.Ваші реальні витрати будуть більшими за 250 000 доларів, враховуючи податки - 3% від вартості обЇєкта нерухомості (мінімум 250 000х3%= 7500 доларів США+ інші витрати, наприклад меблі).Реально треба орієнтуватися на цифру загальних витрат в 300 000 доларів США - ціну продажу середньої сільської хатинки () в центрі України.В Турецьких лірах - а курс її стабільний і сьогодні складає 5,6910 ліри за долар, це буде:а) 250 000 доларівх5,6910=турецьких лір - мінімальна вартість об"єкта.б) 50 000 доларівх5,6910= 284 550 турецьких лір - податки, інші витрати та меблі.За 1 500 000 турецьких лір ви можете купити шикарну НОВУ квартиру на ПЕРШІЙ лінії пляжу Коньяалти в Анталії (здано 4 корпуси новобудови, почався продаж).А можете купити - ну не за 1 500 000 лір, а трохи дорожче - щось ЗНАЧНО ЦІКАВІШЕ - враховуючи, що ви продали хатку в селі за 450 000 доларів та звикли з ранку, сидячі на веранді, дивится на метелика із білими крильцями, смакуючи ранішню каву -Така вілла може коштувати щонайменше 2 100 000 тірецьких лір.Ну, що, гайда купувати віллу за 2 100 000 турецьких лір?(текст буде - після ранішньої запашної кави треба поплавати у власному плавальному басейні - зараз в Анталії +28,6 градуси за Цельсієм)