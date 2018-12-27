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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 415416417418
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:36

  akurt написав:Давно це було: років із 15-20 тому...
За межами славетного Дніпра у бік Запоріжжя є маненьки непримітні села "Братське" та "Сурсько-Литовське".
Всього за 6 або 10 тисяч доларів можна було взяти - це на відстані всьго в 8-10 км від межі міста Дніпро - в бік козацького Запоріжжя - земельні
Пройшло 10 років і ділянка землі там коштувала вже 40 000 доларів, а готовий будинок без оздоблювальних робіт - за 170 000 доларів.
Пройшло ще 10 років і будинок із білой цегли можна було вже продати за 190 000 доларів, а той маєток, що купили за 170 000 доларів - вже за 270 000 доларів.

И тут бы автору остановиться ибо 20 рокив пролетели незаметно, но мысль же словесную не остановить... )))))

И...
  akurt написав:Так то недорого.
Дорого було виставлено на продаж у 2017 році за 600 000 доларів.

(текст буде - йду плавати у власному плавальному басейні: в Анталії +33)

Приятно Вам поплавать, Вы тоже купили недооцененный брюльянт в Анталии, который уверенна через 15-20 рокив можно будет уже продавать, а пока наслаждаемся )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:48

Дякую пані stm за щоденне наполегливе підняття гілки в ТОП форуму.
Молодець, старється.

х х х

Якщо ви подивилися відео нашого хлопця, що ходив по Батумі та придивлявся до новобудов, то почули від нього фразу про те, що багато УКРАЇНЦІВ купують нерухомість в Батумі.
Мабуть, це так, я там не був.

Але я чітко знаю - бо сам приймав у часть у перемовинах у період з 25 по 28 серпня, що міста Анталія та Львів стали містами-побратимами. За першим планом - і я про це писав - планувалося, що з українського боку це буде Трускавець, але автор, особисто знаючи і посла України в Туреччині пана Андрія, і консула України в Анталії пана В"ячеслва, і мера Анталії - мешканця того самого району, який обрав собі для життя навіть akurt - пана Мухіттдіна Боджека (Muhittin Böcek) вставляв, де можна, свої "5 копійок" і питання було вирішене: місто Львів та місто Анталія - міста побратими!
Під час зустрічі у мерії Львова ми піднімали питання щодо відкриття ПРЯМОГО регулярного сполучення "Львів-Анталія" (зараз тільки чартери). Генеральний директор «Турецьких авіаліній» Зафер Агиртмиш (Zafer Ağırtmış) відзначив, що авіакомпанія може з"єднати прямим авіасполученням і Львів, і Туреччину. «Турецькі авіалінії» працюють в Україні 27 років і 10 років – у Львові. Наприкінці 2019 року «Турецькі авіалінії» матимуть 100-тисячного пасажира з України!
Воно й не дивно: йду сьогодні зранку - гуляю із собакою...
О! Несподіванка: на балконі сусіднього будинка прапор України з"явився!
Зображення
Так, получається вже у всіх сусідніх будинках хоч одна родина з України, та живе: Запоріжжя, Київ, Харків, Дніпро... Ну і Львів... Звідки ж новачки? Треба познайомитися!


ХАТИНКА В СЕЛІ = ВІЛЛА НА СЕРЕДЗЕМНОМУ МОРІ+ІНОЗЕМНЕ ГРОМАДЯНСТВО

Частина 2.

Станом на 6 вересня 2019 року в Європі найнижчий поріг для отримання громадянства за СПРОЩЕННОЮ процедурою встановлено в Республіці Туреччина.
Достатньо придбати нерухомість, яка за кадастровою оцінкою вартує 250 000 доларів - і можете подати документи на всю родину на громадянство, яке після подачі документів надається на протязі 185 днів.

Нюанси: можна акупити декілька об"єктів нерухомості - загальна вартість повинна бути більшою за 250 000 доларів.
Ваші реальні витрати будуть більшими за 250 000 доларів, враховуючи податки - 3% від вартості обЇєкта нерухомості (мінімум 250 000х3%= 7500 доларів США+ інші витрати, наприклад меблі).
Реально треба орієнтуватися на цифру загальних витрат в 300 000 доларів США - ціну продажу середньої сільської хатинки (про це пізніше) в центрі України.

В Турецьких лірах - а курс її стабільний і сьогодні складає 5,6910 ліри за долар, це буде:
а) 250 000 доларівх5,6910= 1 422 750 турецьких лір - мінімальна вартість об"єкта.
б) 50 000 доларівх5,6910= 284 550 турецьких лір - податки, інші витрати та меблі.

За 1 500 000 турецьких лір ви можете купити шикарну НОВУ квартиру на ПЕРШІЙ лінії пляжу Коньяалти в Анталії (здано 4 корпуси новобудови, почався продаж).
А можете купити - ну не за 1 500 000 лір, а трохи дорожче - щось ЗНАЧНО ЦІКАВІШЕ - враховуючи, що ви продали хатку в селі за 450 000 доларів та звикли з ранку, сидячі на веранді, дивится на метелика із білими крильцями, смакуючи ранішню каву - віллу.
Така вілла може коштувати щонайменше 2 100 000 тірецьких лір.
Ну, що, гайда купувати віллу за 2 100 000 турецьких лір?
Зображення

(текст буде - після ранішньої запашної кави треба поплавати у власному плавальному басейні - зараз в Анталії +28,6 градуси за Цельсієм)
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:59

Можливо, комусь з форумчан буде в нагоді (знаю, що багато форумчан катаються на лижах. Я катаюсь на гірських лижах з 1989 року): зараз бронюю авіаквитики приятелям для гірськолижного відпочинку в Туреччині.

- На лютий авіаквитки із Запоріжжя туди і назад 189 доларів, зі Львова дешевше - 159 доларів туди і назад (це - через Стамбул - на місто Kayseri в центрі Туреччини):
Зображення
- готель бронюю IBIS Kayseri - з 12 по 20 лютого - 7 972 гривні (приблизно 300 доларів на тиждень) - номер на двох із сніданком (сніданки шикарні, можна взяти із собою бутерброд на гору)
Зображення
- перевезення власних лиж - 25 доларів в один бік. Разом - 50, прокат лиж - приблизно 400 гривень на добу. Як варіант - взяти власні ботинки, маску та шолом.
- ski-pass на 1 день - 13 доларів (приблизно 338 гривень на цілий день)
- трансфер з готелю до під"йомника платний - приблизно 35 лір або 150 гривень.
- вечеря в ресторації - приблизно 30 лір (130 гривень) на особу.
- спортивно-оздоровча пляшка шампанського після лижні - Брют від ТМ SAVA - 43 ліри або 170 гривень.
Таким чином, витрати на двох: приблизно 2х160+2х50+300+7х2х5+6х2х13+6х2х5=1006 доларів США.
Це на 8 діб 7 ночей.
Для довідки: українська туристична компанія Coral travel (переліт теж з пересадкою в Стамбулі) пропонує такий самий тур з Києва за 43 809 гривень або 1738 долар на двох.
Знижка при ранньому бронюванні - 10% дасть 1564 долари.
Це на 8 ночей.
Переваги туру від туристичної компанії: готель HolidayInn 4 зірки, де номер на двох із вечерею та сніданком зазвичай коштує 85 ойро. Безкоштовний багаж. Але не включена пляшка спортивно-оздоровчого Брют від ТМ Sava кожного дня.
Я нікого не умовляю, але сам там буду.
"Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все." (Пауло Коэльо)
akurt
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  #<1 ... 415416417418
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