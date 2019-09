Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

#<1 ... 415416417418 Додано: Чет 05 вер, 2019 20:36 akurt написав: Давно це було: років із 15-20 тому...

За межами славетного Дніпра у бік Запоріжжя є маненьки непримітні села "Братське" та "Сурсько-Литовське".

Всього за 6 або 10 тисяч доларів можна було взяти - це на відстані всьго в 8-10 км від межі міста Дніпро - в бік козацького Запоріжжя - земельні

Пройшло 10 років і ділянка землі там коштувала вже 40 000 доларів, а готовий будинок без оздоблювальних робіт - за 170 000 доларів.

Пройшло ще 10 років і будинок із білой цегли можна було вже продати за 190 000 доларів, а той маєток, що купили за 170 000 доларів - вже за 270 000 доларів.

И тут бы автору остановиться ибо 20 рокив пролетели незаметно, но мысль же словесную не остановить... )))))

И...

И тут бы автору остановиться ибо 20 рокив пролетели незаметно, но мысль же словесную не остановить... )))))



И...

akurt написав: Так то недорого.

Дорого було виставлено на продаж у 2017 році за 600 000 доларів.



(текст буде - йду плавати у власному плавальному басейні: в Анталії +33) Так то недорого.Дорого було виставлено на продаж у 2017 році за 600 000 доларів.(текст буде - йду плавати у власному плавальному басейні: в Анталії +33)

Приятно Вам поплавать, Вы тоже купили недооцененный брюльянт в Анталии, который уверенна через 15-20 рокив можно будет уже продавать, а пока наслаждаемся )))

Молодець, старється.



х х х



Якщо ви подивилися відео нашого хлопця, що ходив по Батумі та придивлявся до новобудов, то почули від нього фразу про те, що багато УКРАЇНЦІВ купують нерухомість в Батумі.

Мабуть, це так, я там не був.



Але я чітко знаю - бо сам приймав у часть у перемовинах у період з 25 по 28 серпня, що міста Анталія та Львів стали містами-побратимами. За першим планом - і я про це писав - планувалося, що з українського боку це буде Трускавець, але автор, особисто знаючи і посла України в Туреччині пана Андрія, і консула України в Анталії пана В"ячеслва, і мера Анталії - мешканця того самого району, який обрав собі для життя навіть akurt - пана Мухіттдіна Боджека (Muhittin Böcek) вставляв, де можна, свої "5 копійок" і питання було вирішене: місто Львів та місто Анталія - міста побратими!

Під час зустрічі у мерії Львова ми піднімали питання щодо відкриття ПРЯМОГО регулярного сполучення "Львів-Анталія" (зараз тільки чартери). Генеральний директор «Турецьких авіаліній» Зафер Агиртмиш (Zafer Ağırtmış) відзначив, що авіакомпанія може з"єднати прямим авіасполученням і Львів, і Туреччину. «Турецькі авіалінії» працюють в Україні 27 років і 10 років – у Львові. Наприкінці 2019 року «Турецькі авіалінії» матимуть 100-тисячного пасажира з України!

Воно й не дивно: йду сьогодні зранку - гуляю із собакою...

О! Несподіванка: на балконі сусіднього будинка прапор України з"явився!



Так, получається вже у всіх сусідніх будинках хоч одна родина з України, та живе: Запоріжжя, Київ, Харків, Дніпро... Ну і Львів... Звідки ж новачки? Треба познайомитися!





ХАТИНКА В СЕЛІ = ВІЛЛА НА СЕРЕДЗЕМНОМУ МОРІ+ІНОЗЕМНЕ ГРОМАДЯНСТВО



Частина 2.



Станом на 6 вересня 2019 року в Європі найнижчий поріг для отримання громадянства за СПРОЩЕННОЮ процедурою встановлено в Республіці Туреччина.

Достатньо придбати нерухомість, яка за кадастровою оцінкою вартує 250 000 доларів - і можете подати документи на всю родину на громадянство, яке після подачі документів надається на протязі 185 днів.



Нюанси: можна акупити декілька об"єктів нерухомості - загальна вартість повинна бути більшою за 250 000 доларів.

Ваші реальні витрати будуть більшими за 250 000 доларів, враховуючи податки - 3% від вартості обЇєкта нерухомості (мінімум 250 000х3%= 7500 доларів США+ інші витрати, наприклад меблі).

Реально треба орієнтуватися на цифру загальних витрат в 300 000 доларів США - ціну продажу середньої сільської хатинки (про це пізніше) в центрі України.



В Турецьких лірах - а курс її стабільний і сьогодні складає 5,6910 ліри за долар, це буде:

а) 250 000 доларівх5,6910= 1 422 750 турецьких лір - мінімальна вартість об"єкта.

б) 50 000 доларівх5,6910= 284 550 турецьких лір - податки, інші витрати та меблі.



За 1 500 000 турецьких лір ви можете купити шикарну НОВУ квартиру на ПЕРШІЙ лінії пляжу Коньяалти в Анталії (здано 4 корпуси новобудови, почався продаж).

А можете купити - ну не за 1 500 000 лір, а трохи дорожче - щось ЗНАЧНО ЦІКАВІШЕ - враховуючи, що ви продали хатку в селі за 450 000 доларів та звикли з ранку, сидячі на веранді, дивится на метелика із білими крильцями, смакуючи ранішню каву - віллу.

Така вілла може коштувати щонайменше 2 100 000 тірецьких лір.

Ну, що, гайда купувати віллу за 2 100 000 турецьких лір?





Дякую паніза щоденне наполегливе підняття гілки в ТОП форуму.
Молодець, старається.

х х х

Якщо ви подивилися відео нашого хлопця, що ходив по Батумі та придивлявся до новобудов, то почули від нього фразу про те, що багато УКРАЇНЦІВ купують нерухомість в Батумі.
Мабуть, це так, я там не був.

Але я чітко знаю - бо сам приймав у часть у перемовинах у період з 25 по 28 серпня, що міста Анталія та Львів стали містами-побратимами. За першим планом - і я про це писав - планувалося, що з українського боку це буде Трускавець, але автор, особисто знаючи і посла України в Туреччині пана Андрія, і консула України в Анталії пана В"ячеслва, і мера Анталії - мешканця того самого району, який обрав собі для життя навіть akurt - пана Мухіттдіна Боджека (Muhittin Böcek) вставляв, де можна, свої "5 копійок" і питання було вирішене: місто Львів та місто Анталія - міста побратими!

Під час зустрічі у мерії Львова ми піднімали питання щодо відкриття ПРЯМОГО регулярного сполучення "Львів-Анталія" (зараз тільки чартери). Генеральний директор «Турецьких авіаліній» Зафер Агиртмиш (Zafer Ağırtmış) відзначив, що авіакомпанія може з"єднати прямим авіасполученням і Львів, і Туреччину. «Турецькі авіалінії» працюють в Україні 27 років і 10 років – у Львові. Наприкінці 2019 року «Турецькі авіалінії» матимуть 100-тисячного пасажира з України!

Воно й не дивно: йду сьогодні зранку - гуляю із собакою...
О! Несподіванка: на балконі сусіднього будинка прапор України з"явився!

Так, получається вже у всіх сусідніх будинках хоч одна родина з України, та живе: Запоріжжя, Київ, Харків, Дніпро... Ну і Львів... Звідки ж новачки? Треба познайомитися!

ХАТИНКА В СЕЛІ = ВІЛЛА НА СЕРЕДЗЕМНОМУ МОРІ+ІНОЗЕМНЕ ГРОМАДЯНСТВО

Частина 2.

Станом на 6 вересня 2019 року в Європі найнижчий поріг для отримання громадянства за СПРОЩЕННОЮ процедурою встановлено в Республіці Туреччина.
Достатньо придбати нерухомість, яка за кадастровою оцінкою вартує 250 000 доларів - і можете подати документи на всю родину на громадянство, яке після подачі документів надається на протязі 185 днів.

Нюанси: можна акупити декілька об"єктів нерухомості - загальна вартість повинна бути більшою за 250 000 доларів.
Ваші реальні витрати будуть більшими за 250 000 доларів, враховуючи податки - 3% від вартості обЇєкта нерухомості (мінімум 250 000х3%= 7500 доларів США+ інші витрати, наприклад меблі).
Реально треба орієнтуватися на цифру загальних витрат в 300 000 доларів США - ціну продажу середньої сільської хатинки (про це пізніше) в центрі України.

В Турецьких лірах - а курс її стабільний і сьогодні складає 5,6910 ліри за долар, це буде:
а) 250 000 доларівх5,6910= 1 422 750 турецьких лір - мінімальна вартість об"єкта.
б) 50 000 доларівх5,6910= 284 550 турецьких лір - податки, інші витрати та меблі.

За 1 500 000 турецьких лір ви можете купити шикарну НОВУ квартиру на ПЕРШІЙ лінії пляжу Коньяалти в Анталії (здано 4 корпуси новобудови, почався продаж).
А можете купити - ну не за 1 500 000 лір, а трохи дорожче - щось ЗНАЧНО ЦІКАВІШЕ - враховуючи, що ви продали хатку в селі за 450 000 доларів та звикли з ранку, сидячі на веранді, дивится на метелика із білими крильцями, смакуючи ранішню каву - віллу.
Така вілла може коштувати щонайменше 2 100 000 тірецьких лір.
Ну, що, гайда купувати віллу за 2 100 000 турецьких лір?

(текст буде - після ранішньої запашної кави треба поплавати у власному плавальному басейні - зараз в Анталії +28,6 градуси за Цельсієм)

- На лютий авіаквитки із Запоріжжя туди і назад 189 доларів, зі Львова дешевше - 159 доларів туди і назад (це - через Стамбул - на місто Kayseri в центрі Туреччини):



- готель бронюю IBIS Kayseri - з 12 по 20 лютого - 7 972 гривні (приблизно 300 доларів на тиждень) - номер на двох із сніданком (сніданки шикарні, можна взяти із собою бутерброд на гору)



- перевезення власних лиж - 25 доларів в один бік. Разом - 50, прокат лиж - приблизно 400 гривень на добу. Як варіант - взяти власні ботинки, маску та шолом.

- ski-pass на 1 день - 13 доларів (приблизно 338 гривень на цілий день)

- трансфер з готелю до під"йомника платний - приблизно 35 лір або 150 гривень.

- вечеря в ресторації - приблизно 30 лір (130 гривень) на особу.

- спортивно-оздоровча пляшка шампанського після лижні - Брют від ТМ SAVA - 43 ліри або 170 гривень.

Таким чином, витрати на двох: приблизно 2х160+2х50+300+7х2х5+6х2х13+6х2х5=1006 доларів США.

Це на 8 діб 7 ночей.

Для довідки: українська туристична компанія Coral travel (переліт теж з пересадкою в Стамбулі) пропонує такий самий тур з Києва за 43 809 гривень або 1738 долар на двох.

Знижка при ранньому бронюванні - 10% дасть 1564 долари.

Це на 8 ночей.

Переваги туру від туристичної компанії: готель HolidayInn 4 зірки, де номер на двох із вечерею та сніданком зазвичай коштує 85 ойро. Безкоштовний багаж. Але не включена пляшка спортивно-оздоровчого Брют від ТМ Sava кожного дня.

Я нікого не умовляю, але сам там буду.





P.S. В це важко повірити, але авіапереліт з Анталії в Кайсері мені коштує ТУДИ і НАЗАД 36 (тридцять шість) доларів. Гріх не покататися на лижах... За ці гроші в Буковелі можна купити тільки ski-pass на день та бумажняний стакан чаю...

Можливо, комусь з форумчан буде в нагоді (знаю, що багато форумчан катаються на лижах. Я катаюсь на гірських лижах з 1989 року): зараз бронюю авіаквитики приятелям для гірськолижного відпочинку в Туреччині.

- На лютий авіаквитки із Запоріжжя туди і назад 189 доларів, зі Львова дешевше - 159 доларів туди і назад (це - через Стамбул - на місто Kayseri в центрі Туреччини):

- готель бронюю IBIS Kayseri - з 12 по 20 лютого - 7 972 гривні (приблизно 300 доларів на тиждень) - номер на двох із сніданком (сніданки шикарні, можна взяти із собою бутерброд на гору)

- перевезення власних лиж - 25 доларів в один бік. Разом - 50, прокат лиж - приблизно 400 гривень на добу. Як варіант - взяти власні ботинки, маску та шолом.
- ski-pass на 1 день - 13 доларів (приблизно 338 гривень на цілий день)
- трансфер з готелю до під"йомника платний - приблизно 35 лір або 150 гривень.
- вечеря в ресторації - приблизно 30 лір (130 гривень) на особу.
- спортивно-оздоровча пляшка шампанського після лижні - Брют від ТМ SAVA - 43 ліри або 170 гривень.

Таким чином, витрати на двох: приблизно 2х160+2х50+300+7х2х5+6х2х13+6х2х5=1006 доларів США.
Це на 8 діб 7 ночей.

Для довідки: українська туристична компанія Coral travel (переліт теж з пересадкою в Стамбулі) пропонує такий самий тур з Києва за 43 809 гривень або 1738 долар на двох.
Знижка при ранньому бронюванні - 10% дасть 1564 долари.
Це на 8 ночей.

Переваги туру від туристичної компанії: готель HolidayInn 4 зірки, де номер на двох із вечерею та сніданком зазвичай коштує 85 ойро. Безкоштовний багаж. Але не включена пляшка спортивно-оздоровчого Брют від ТМ Sava кожного дня.

Я нікого не умовляю, але сам там буду.

P.S. В це важко повірити, але авіапереліт з Анталії в Кайсері мені коштує ТУДИ і НАЗАД 36 (тридцять шість) доларів. Гріх не покататися на лижах... За ці гроші в Буковелі можна купити тільки ski-pass на день та бумажняний стакан чаю...

Как вы знаете, 90% форумчан очень и очень секретные люди. Настолько секретные, что не знают, ни в каком городе живут, ни в каком районе города, ни в какой квартире, ни в какой области. Что-то мне подсказывает, что 50% случаев живут и не в Украине. В РФ.



Это все - старая закалка.

Раньше - ровно 100 лет назад - ведь как было?

Известный революционер Владимир Ильич Ульянов как рассказывал соратникам по построению светлого голодного тюремного будущего?

"Идешь по улице - увидел человека - запомни лицо, увидел того же человека второй раз - поменяй маршрут движения и перейди на другую сторону улицы, увидел третий раз - беги! Беги и беги".

Прошло 100 лет и все поменялось, в эти дни akurt впервые произнес такую фразу:

"Приезжаешь на рафтинг в горы - увидел англичанина - познакомься и поговори, увидел англичанина второй раз - помоги выбраться после 3,5 часового похода по горной реке из лодки, увидел третий раз англичанина - рядом со своим домом в новеньком - только сданном комплексе (название удалено) - зайди в гости и узнай, как ему живется в квартире "2+1" ценой в 70 000 британских фунтов."





Сперва про рафтинг:

- для жителей Анталии - приятные плюшки: 40 лир - 175 гривнен с человека. Говорили, что туристы платят по 25 британских фунтов.

- в цену входит: спасательный жилет, шлем, на каждый бот - инструктор, ОЧЕНЬ приличный (не ожидал даже) обед.

- длительность маршрута по горной реке - 14 км. Время - 3,5 часа (честно скажу, я еле живой вылез, мышцы на спине после работы веслом вели себя очень странно. Слава Богу, заранее выпил мощные поливитамины для спортсменов (купил в США).)

- в обед входило: куриный шашлык, макароны, булгур, шикарный салат из капусты, помидоров и огурцов, салат из лука репчатого, посыпанного пряностями). Напитки - за плату (пиво и вода).

- опытный инструктор на каждый надувной резиновый бот.

Что интересно, всех экстремалов разбили на три группы: большинство - турки, на втором месте - лица славянского происхождения (украинцы, белорусы и россияне), англоговорящие. Соответсвенно и инструкторы на каждом боте были либо турецкоговорящие, либо англоговорящие.

Я конечно, как настоящий басурманин, был в турецкоговорящей группе - не хватало еще сесть в один бот с каким-нибудь Чикатило или Цемахом.



Теперь про граждан Великобритании.

С первым гражданином познакомился на рафтинге - очень приличный и хорошо выглядящий, вежливый и аккуратный. Сказал, что живет в Турции после женитьбы на турчанке. Купил квартиру. Турчанка тоже подошла - но я не поверял, что это турчанка: говорила на английском и выглядела по-европейски.

Со вторым англичанином познакомился неожиданно сегодня утром - выгуливал собаку, смотрю: из новенького жилого комплекса (название удалено чтобы не обвинили в рекламе) вышел приличного вида дядя с седой аккуратной бородкой. Мне очень хотелось попасть внутрь комплекса и сделать фото плавательного бассейна для друзей - там есть в продаже одна квартира за 78 000 евро ("2+1"), они ждут отмашку от меня прилететь и выкупить.

Дядя развернулся от авто и пошел ко входу в комплекс.



Я сказал на турецком ключевые слова:

- Мераба! Фото хавуз! (Здравствуйте, хочу сделать фото бассейна).

- No problem, please! Where are you from?

- I am from Ukraine, but I live in a neighboring house.

- Very nice! I am from the UK, bought an apartment here.

- Super! Do not believe it, only yesterday I met and talked at rafting with British citizens!

- How long have you been living in Antalya?

- Usually I do not live in Antalya from June to August; in this time I travel in Europe and the USA.

- Oh super! Very good! Why do you need a photo of a swimming pool?

- My friends want to buy an apartment in your house, so I will send them a photo of a beautiful swimming pool.

- He is really beautiful!





Ну что же, как говорила наша форумчанка-юмористка, квартиры покупают граждане Ирана, чтобы получить турецкий ВНЖ, открыть визу и отправиться в Великобританию.

Не врала...

Як вы знаете, 90% форумчан очень и очень секретные люди. Настолько секретные, что не знают, ни в каком городе живут, ни в каком районе города, ни в какой квартире, ни в какой области. Что-то мне подсказывает, что 50% случаев живут и не в Украине. В РФ.

Это все - старая закалка.
Раньше - ровно 100 лет назад - ведь как было?
Известный революционер Владимир Ильич Ульянов как рассказывал соратникам по построению светлого голодного тюремного будущего?
"Идешь по улице - увидел человека - запомни лицо, увидел того же человека второй раз - поменяй маршрут движения и перейди на другую сторону улицы, увидел третий раз - беги! Беги и беги".

Прошло 100 лет и все поменялось, в эти дни akurt впервые произнес такую фразу:
"Приезжаешь на рафтинг в горы - увидел англичанина - познакомься и поговори, увидел англичанина второй раз - помоги выбраться после 3,5 часового похода по горной реке из лодки, увидел третий раз англичанина - рядом со своим домом в новеньком - только сданном комплексе (название удалено) - зайди в гости и узнай, как ему живется в квартире "2+1" ценой в 70 000 британских фунтов."

Сперва про рафтинг:
- для жителей Анталии - приятные плюшки: 40 лир - 175 гривнен с человека. Говорили, что туристы платят по 25 британских фунтов.
- в цену входит: спасательный жилет, шлем, на каждый бот - инструктор, ОЧЕНЬ приличный (не ожидал даже) обед.
- длительность маршрута по горной реке - 14 км. Время - 3,5 часа (честно скажу, я еле живой вылез, мышцы на спине после работы веслом вели себя очень странно. Слава Богу, заранее выпил мощные поливитамины для спортсменов (купил в США).)
- в обед входило: куриный шашлык, макароны, булгур, шикарный салат из капусты, помидоров и огурцов, салат из лука репчатого, посыпанного пряностями). Напитки - за плату (пиво и вода).
- опытный инструктор на каждый надувной резиновый бот.

Что интересно, всех экстремалов разбили на три группы: большинство - турки, на втором месте - лица славянского происхождения (украинцы, белорусы и россияне), англоговорящие. Соответсвенно и инструкторы на каждом боте были либо турецкоговорящие, либо англоговорящие.
Я конечно, как настоящий басурманин, был в турецкоговорящей группе - не хватало еще сесть в один бот с каким-нибудь Чикатило или Цемахом.

Теперь про граждан Великобритании.
С первым гражданином познакомился на рафтинге - очень приличный и хорошо выглядящий, вежливый и аккуратный. Сказал, что живет в Турции после женитьбы на турчанке. Купил квартиру. Турчанка тоже подошла - но я не поверял, что это турчанка: говорила на английском и выглядела по-европейски.

Со вторым англичанином познакомился неожиданно сегодня утром - выгуливал собаку, смотрю: из новенького жилого комплекса (название удалено ч

