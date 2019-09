Додано: Нед 08 вер, 2019 09:13

Как вы знаете, 90% форумчан очень и очень секретные люди. Настолько секретные, что не знают, ни в каком городе живут, ни в каком районе города, ни в какой квартире, ни в какой области. Что-то мне подсказывает, что 50% случаев живут и не в Украине. В РФ.Это все - старая закалка.Раньше - ровно 100 лет назад - ведь как было?Известный революционер Владимир Ильич Ульянов как рассказывал соратникам по построению светлого голодного тюремного будущего?"Идешь по улице - увидел человека - запомни лицо, увидел того же человека второй раз - поменяй маршрут движения и перейди на другую сторону улицы, увидел третий раз - беги! Беги и беги".Прошло 100 лет и все поменялось, в эти днивпервые произнес такую фразу:"Приезжаешь на рафтинг в горы - увидел англичанина - познакомься и поговори, увидел англичанина второй раз - помоги выбраться после 3,5 часового похода по горной реке из лодки, увидел третий раз англичанина - рядом со своим домом в новеньком - только сданном комплексе (название удалено) - зайди в гости и узнай, как ему живется в квартире "2+1" ценой в 70 000 британских фунтов."Сперва про рафтинг:- для жителей Анталии - приятные плюшки: 40 лир - 175 гривнен с человека. Говорили, что туристы платят по 25 британских фунтов.- в цену входит: спасательный жилет, шлем, на каждый бот - инструктор, ОЧЕНЬ приличный (не ожидал даже) обед.- длительность маршрута по горной реке - 14 км. Время - 3,5 часа (честно скажу, я еле живой вылез, мышцы на спине после работы веслом вели себя очень странно. Слава Богу, заранее выпил мощные поливитамины для спортсменов (купил в США).)- в обед входило: куриный шашлык, макароны, булгур, шикарный салат из капусты, помидоров и огурцов, салат из лука репчатого, посыпанного пряностями). Напитки - за плату (пиво и вода).- опытный инструктор на каждый надувной резиновый бот.Что интересно, всех экстремалов разбили на три группы: большинство - турки, на втором месте - лица славянского происхождения (украинцы, белорусы и россияне), англоговорящие. Соответсвенно и инструкторы на каждом боте были либо турецкоговорящие, либо англоговорящие.Я конечно, как настоящий басурманин, был в турецкоговорящей группе - не хватало еще сесть в один бот с каким-нибудь Чикатило или Цемахом.Теперь про граждан Великобритании.С первым гражданином познакомился на рафтинге - очень приличный и хорошо выглядящий, вежливый и аккуратный. Сказал, что живет в Турции после женитьбы на турчанке.Турчанка тоже подошла - но я не поверял, что это турчанка: говорила на английском и выглядела по-европейски.Со вторым англичанином познакомился неожиданно сегодня утром - выгуливал собаку, смотрю: из новенького жилого комплекса (название удалено чтобы не обвинили в рекламе) вышел приличного вида дядя с седой аккуратной бородкой. Мне очень хотелось попасть внутрь комплекса и сделать фото плавательного бассейна для друзей - там есть в продаже одна квартира за 78 000 евро ("2+1"), ониДядя развернулся от авто и пошел ко входу в комплекс.Я сказал на турецком ключевые слова:- Мераба! Фото хавуз! (Здравствуйте, хочу сделать фото бассейна).- No problem, please! Where are you from?- I am from Ukraine, but I live in a neighboring house.- Very nice! I am from the UK, bought an apartment here.- Super! Do not believe it, only yesterday I met and talked at rafting with British citizens!- How long have you been living in Antalya?- Usually I do not live in Antalya from June to August; in this time I travel in Europe and the USA.- Oh super! Very good! Why do you need a photo of a swimming pool?- My friends want to buy an apartment in your house, so I will send them a photo of a beautiful swimming pool.- He is really beautiful!Ну что же, как говорила наша форумчанка-юмористка, квартиры покупают граждане Ирана, чтобы получить турецкий ВНЖ, открыть визу и отправиться в Великобританию.Не врала...Но лично меня удивил настороженный "вечно живой" ленинский взгляд на людей: что- то подозрительно много стало англичан в Анталии...