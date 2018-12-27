Додано: Пон 09 вер, 2019 08:52

shapo написав: Расскажите,пожалуйста, где сейчас на хатынки в селе такие цены.

А где еще и какой площади? А где еще и какой площади?

Очень волнуются за меня и очень переживают.

Продается 77 соток земли.

Так и сделал.

как я не уговаривал

Ясное дело, расскажу. Вы же не забыли:НИКОГДА не ошибается ни в цифрах, ни в деньгах. И я там упомянул не Трускавец и не Буковель, а центр Украины. И я там еще приводил цитаты Карла Маркса - ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ и многое объясняющие.В голове вызревает часть третья рассказа, который вы упомянули.Если не будут гадить на ветке ... (слово удалено, исправлено на "неумеющие зарабатывать деньги для своей семьи), то картинка и текст сложатся скорее.Казалась бы, сделали бы простую вещь: стали бы в "личке" на колени перед форумчаниноми попросились бы к нему на работу: 70 гривен в час - хорошие в наши дни деньги, за смену можно заработать 700 гривен - хорошие деньги для людей с высшим (хи-хи) образованием.Купили бы картошки семье на зиму... спустили бы килограммов 150 в погреб...Мне не надо: я захожу в магазин за углом - лежит круглый год.По какой цене сегодня?О, 1,95 лиры это на "наши деньги" (сегодня ожидаю к вечеру очередной транш на карту Привата) будет (слава Богу - гривна укрепляется и укрепляется...) 1,95х25,10/5,72=гривен за 1 кг.Вы же по 16 закупаете для погреба?Самое приятное в моей жизни то, что минимум 4 человека на Земном шаре - это все активные ярые участники этого форума - зорко следят, чтобынигде не "прошляпил", нигде не прогадал, ничего и нигде не потерял.Я так и делаю: деньги меня любят.Вот иду к банкомату - тут справа дядя за столом продает гослотерею турецкую - 2 лиры билетик (9 гривен). Купил - 2 лиры не деньги - выиграл 2 лиры.За них купил еще билетик - выиграл 4 лиры.Взял 4 лиры - мелочь, а упала эта мелочь с неба - и пошёл с 4-мя лирами - 2 лиры (9 гривен) - это не деньги, а вот 4 лиры () - уже кое что:- можно купить 0,5 кг курицы;- можно купить 10-ти литровую баклажку природной минеральной воды;- можно купить 3 презерватива;- можно купить 2 кг помидоров;- можно купить 2 кг баклажанов;- можно купить норвежского лосося - хотя нет, он сейчас 40 лир кг (180 гривен кг лосося) - тушка - не покупать же 200 граммов норвежского лосося, стейк, я беру тушку...х х хГосподин! Вам бы, как инженеру-строителю в эти дни было бы интересно посмотреть то, как рушатся надежды и пророчества кликуш на этой ветке ПРОШЛОГО сентября.Кликуши посыпали голову пеплом, слюна текла изо рта и они выкрикивали бред сумасшедшего: цемента нет, зарплат нет, арматуру сгрызли мыши, рабочие умирали с голоду, не в силах купить картофель по 100 долларов за 1 кг...На самом деле, уже не осталось пустых площадок в моем микрорайоне под новую застройку.Я с интересом смотрел на то, как работал неделю трактор и перепахивал пустырь, на котором я выгуливал собаку и занимался по утрам с гантелями. Обнесли очень приличным сетчатым забором, поставили ворота и повесили объявление:Я уехал 30 мая - участок был еще не продан.Приехал 1 сентября - челюсть отвисла: участок выкуплен вместе с соседним участком, завезены невероятные объемы грунта 2-х типов: что-то типа чернозема и что-то типа смеси камней размером с голову в смеси с суглинком, все это выровнено, уровень горизонта подняли почти на 1 метр, несколько дней работали поливочные автомобили. Потом пригнали экскаваторы, трактора и начали возводить новый комплекс из 12-тиэтажных (ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫХ), а неэтажных - домов. Всего будет 150 квартир. 12 корпусов. Вот попросил сделать приятеля снимок сверху. Что интересно, на фото попал один дом, в котором живет сразу две семьи из Украины.А будет здесь вот такое. Начали заливать миксерами подушку фундамента блока "А"...Срок окончания: июль-2021.Между прочим, на фото выше видна четкая прямоугольная площадка - круглогодично работающее поле мини-футбола, детки играют под руководством тренера. А еще справа виде сад с АПЕЛЬСИНОВЫМИ деревьями.Не заброшенные фабрики по переработке ртути или ядохимикатов, как сейчас - все строительные площадки во Львове, а спортивная площадка для футбола и апельсиновый сад.Самое забавное, что я много раз писал на этой ветке о том, что надо каждый день думать ГОЛОВОМ, а не ногом.Я продал участок земли в 10 соток - стоял 8 лет без дела - за 50 000 долларов (купил за 25 000 долларов осенью 2006) и сразу связал жене:"А хорошо бы вместо этого участка, поросшего бурьяном, приобрести квартирку в Анталии и ездить с друганами за 175 гривен на горный рафтинг?"Точь-в точь. Копейка в копейку.А другие приятели посмотрели на меня - в том же году купили участок в 40 соток за 40 000 (сорок тысяч) долларов, но ума вовремя -- не хватило - и в эти дни пытаются продать за 4 000 (четыре тысячи) долларов. Но нет никто...И это - как я писал - с лицевыми счетами на газ и на электроэнергию (!!!).Итак, третий по счету лозунг отЖдём ниже образцы обратного.