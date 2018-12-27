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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 416417418419
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:36

Знову реклама турецької нерухомості, яка позиціонується ріелторшею-балаболкою як "найвигідніша інвестиція в світі"((((


До речі, чи п.Акурт розібралась з американськими цінами на нерухомість? Ця особа "ніколи не помиляється з цифрами", бу-га-га((((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:43

  djbnd777 написав:что останавливает вложиться в фундамент и получить свои 20% годовых при сдаче дома?
тем более, что под Вашим наблюдением, можно так сказать, будет строиться комплекс


Вот именно вчера так и подсчитали: если купить на этапе фундамента у надежного застройщика - то как раз и получается почти 20% годовых.
И вы правы: МНЕ ЛИЧНО НИЧТО НЕ МЕШАЕТ.
В эти дни этим как раз и занимаюсь, вот выгулял собаку, позавтракал, поплавал в своем бассейне - сейчас побреюсь, оденусь и еду как раз к такому на переговоры.
Рассрочка на 2 года, первый взнос - 35%.
Я проанализировал последний объект этого застройщкика - у него уже 35 (!!!) сданных, которые я вижу почти каждый день - начали строить последний свой сданный дом в марте 2018, срок сдачи - май 2018. Я уехал 30 мая - еще не все было сделано - не было ландшафтного дизайна (там реально сделали так круто к сентябрю, что я не ожидал такой красоты). Думаю, затянули полную сдачу из-за этого на пару месяцев. И я писал уже: первый жилец, которого я встретил там - гражданин UK.
Но уже все готово и так - хоть экскурсии приводи.

Так вот, если было бы взять в марте 2018:
- квартира трешка 70 000 евро - если платить наличкой ПЕРВЫЙ ВЗНОС - скидка была 20%.
- сегодня там продают последнюю с видом во двор на бассейн (я фото выше выкладывал - как раз окна той квартиры) - за 77 000 евро.
- а если бы еще остаток в 100-35=65% суммы положить на депозит в принадлежащий ОАЭ банк "Денизбанк" под 20% годовых - то...
Берете в руки калькулятор или я подсчитаю?

P.S. Еще прикольную вещь в пятницу узнал - можно открывать депозит "овернайт" - нажал кнопки калькулятора - главное до 17-00 буднего дня - деньги лежат под 12,5% годовых до 9-00 следующего дня.
Мелочь, а на большой сумме - приятно.
Еще с турками в субботу советовался: держат кеш в долларах - прогнозируют рост курса доллара с нынешних 5,75 лиры за доллар до 6,30 - как только станет до 6,30 - будут открывать депозит в турецких лирах.
Приятно прислушиваться к разговору умных людей.
Оттого пан Frant бесится: умных вокруг него нет никто.

Пан Frant , звертаюся до Вас особисто вже 10-ий раз: прорекламуйте свою нерухомість, свій мікрорайон, своє місто. Дуже просимо. Навчіть нас, дурненьких та недолугих...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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