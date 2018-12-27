Додано: Пон 09 вер, 2019 13:14

А чогу не купували? Вухами хлопали?

Забудовник призначив мені зустріч на 15-00 в офісі, то має час і натхнення.Частина 3.Таким чином, так само, як "Святе місце пустим не буває", так і:- є громадяни, які НЕ дурниці пишуть на цій гілці, а мають гроші.- є гррмадяни, які не хочуть платити по 6 000 гривень на місяць за навчання дитини в ліцеї, де реально нічому не вчать, але "годують добре"...- які в силу різних причин хочуть змінити місце проживання, а то й громадянство,ПОПИТ НАРОДЖУЄ ПРОПОЗИЦІЮ.В ось в Анталії автор відвідав за завданням наших співвітчизників новобудову нового шикарного комплексу, да мінімальна вартість квартири 2 100 000 турецьких лір, а максимальна - 4 500 000 турецьких лір.(1 долар=5.75 ліри).Купівля квартири в такому комплексі дозволяє за Законом Республіки Туреччина отримати в спрошеному порядку громадянство (при купівлі нерухомості на суму від 250 000 доларів США).Навіщо воно потрібне?Ну, різні причини, наприклад, хтось не хоче жити там, де живуть мешканці Харкова, які ось так їздять в електричках... (фото вкрадлене з Фейсбуку, не знаю, правда, чи ні):Чомусь на цьому форумі весь час перемагає думка про те, що суму в 100 000 доларів або в 500 000 доларів можна заробити тільки шляхом крадіжки. Або обману. Або пограбування власної тещі.Звісно, "хто на що вчився"...Але насправді все простіше: я вище навів цитату з роботи Карла Маркса - хитрого німецького єверя, якіий поцупів у барона дочку на втік у Велику Британію.Там є слова про "земельну ренту".Ось дивіться - славетне місто Дніпро, де, нарешті, відкрили "Новий міст" після невдалого ремонту.Беремо житоловий масив "Тополя-2". Скілько коштує квартира в три кімнати в панельному будинку 1978 року?30 000 доларів.А якшо від"їхати всього 6 300 метрів.... у село поблизу... Новоолександрівка...Скільки коштує квартира в селі?Звідки взядися ті хатинки по 465 000 доларів?Звісно, наполеглива праця:- купити ділянку за 10 000 дооларів у 1999 році треба було? - Треба!- купити таку саму, але в 2005 за 40 000 доларів треба було? - Треба!А люди купили!- Побудувати будинок та продати його в 2007 році без оздоблювальних робіт треба було за 175 000 доларів (ділянка 40 000 + коробка 25 000) наваривши на тому 175 000-40000-25000=110 000 долярів терба було? - Треба!- витримати та не продавати до 2015 року - Ну, як варіянт...- У 2015 продати за 240 000 доларів треба було і наварити 240 000-175 000= ще 65 000 доларів - треба було? - Треба!- "Перегинати палку" та покрити паркан - металеві частини - позолотою - та виставити на продаж за 600 000 доларів треба було? - Треба! Є люди, які люблять позолоту - сусальне золото на парканах.- А якшо не дають 600 000 доларів, а дають 450 000 доларів - продати?- Продати!- Точно?- Точно!- А де ті 450 000 доларів подіти?- Покласти на депозит: он панівідверто написала: якщо би їй доля в цьому житті хоч раз послала б 200 000 ГРИВЕНЬ, то миттево відкрила би депозит у Привтабанку під 14,5 відсотка річних та щомісяція насолоджувалася б, тримаючи в руках 1 945 гривень! ОДНУ ТИСЯЧУ ДЕВ"ЯТСОТ СОРОК П"ЯТЬ ГРИВЕНЬ! Круто!- А хіба тая пані не читала наш розрахунок, що в наші часи, щоби НЕ ГОЛОДНО жити в Україні, треба на родину відкрити 15 (п"ятнадцять) депозитів по 200 000 гривень?- Цього не знаю. Знаю, що витратити 450 000 доларів і легко, і важко одночасно.- А куди подіти?- Ну, наприклад, мій клієнт мене послухав та купив у Києві 6 (шість) об"єктів нерухомості - все під орендарів, зараз із дівчатами насолоджується відпочинком то в Туреччині, то в ОАЕ, то на Мальдівах... Але такі гроші розбещують людину: наприклад, своїй ЧЕРГОВІЙ дівчині знімав готелі в Монако по 2 000 доларів на добу... І вона все одно сказала, що він її "мало" любить... Вигнав.Ось тут - коли людина зрозуміла, що не варто для якоїсь там розводної із дитиною від якогось там чоловіка, хто зна якого, викидати 2 000 доларів, щоби 2-3 рази за ніч полюбити її на шовкових простирадлах і починаюють працювати люди, які пропонують:- мати надійну гавань від Фіскальної служби.- мати гніздечко приємне та тихе.Тай не дорого: повний фарш "Вумний будинок" ("Умный дом") за 2 100 000 турецьких лір або за 365 200 доларів США, виручених від продажу сільскої хати в селі Новоолександрівка Дніпропетровської області (про всяк випадок: декілька сіл в тій області мають таку назву).І ми з Вами вивчаємо інвестицію в житловий комплексАвтора особисто прийняли пан Mesut Keles та Mehmet Basaran - правовірні мусульмани: справжні бусурмани та власники двох найпотужніших будівельних компаній в Туреччині.(Адреса: Uluç, 1131. Sk. No:23, 07070 Konyaaltı/Antalya).Гостя вони зустріли інформацією, яку й так я знаю (цитую по пам"яті):"Будучи локомотивом развития и инвестиций Анталии, район Коньяалты продолжает заниматься туризмом и инвестициями благодаря пляжам, отмеченным "Голубым флагом", 7 километрам береговой линии и пышным проспектам.Лыжи в горах по утрам (курорт Саклікент - 45 км від мого будинка), темно-синие воды во второй половине дня, золотые песчаные пляжи с уникальным способом жить четыре сезона одновременно (а я що говорив???).Естественные сосновые леса позволяют новым домам утонуть в них (не брешуть, поруч із комплексом - соснові ліси та берег гірської ріки), и поток горной реки несет воді в море...В дополнение к своей естественной красоте район Коньяалты (я тут саме живу) является сердцем общественной жизни с его престижными жилищными проектами и оживленными улицами в течение всего дня."От же хитрі бусурмани: не брешуть, все бачив власними очами...Що ж вони тут почали будувати в травні 2019 із введенням в експлуатацію через 2 роки?ПЛОЩА ЗЕМЕЛЬНОЇ ділянки: 14 056 м2ПЛОЩА ЗАБУДОВИ: 16 978 м252 окремих віллиПлощі вілл: м2: ві 270 до 500 м22 відкритих басейниіндивідуальні садикрита парковкаPRESERVE CLUPФітнес-центрдитячий ігровий майданчикБЕЗПЕКАТУРЕЦЬКАЯ БАНЯ та САУНАІ все це - в обмін на хатинку на краю села...Але про вибір жінки - це вже зовсім інша історія...