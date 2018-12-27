Знову реклама турецької нерухомості, яка позиціонується ріелторшею-балаболкою як "найвигідніша інвестиція в світі"((((
До речі, чи п.Акурт розібралась з американськими цінами на нерухомість? Ця особа "ніколи не помиляється з цифрами", бу-га-га((((
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2019 10:36
Знову реклама турецької нерухомості, яка позиціонується ріелторшею-балаболкою як "найвигідніша інвестиція в світі"((((
До речі, чи п.Акурт розібралась з американськими цінами на нерухомість? Ця особа "ніколи не помиляється з цифрами", бу-га-га((((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 09 вер, 2019 10:43
Вот именно вчера так и подсчитали: если купить на этапе фундамента у надежного застройщика - то как раз и получается почти 20% годовых.
И вы правы: МНЕ ЛИЧНО НИЧТО НЕ МЕШАЕТ.
В эти дни этим как раз и занимаюсь, вот выгулял собаку, позавтракал, поплавал в своем бассейне - сейчас побреюсь, оденусь и еду как раз к такому на переговоры.
Рассрочка на 2 года, первый взнос - 35%.
Я проанализировал последний объект этого застройщкика - у него уже 35 (!!!) сданных, которые я вижу почти каждый день - начали строить последний свой сданный дом в марте 2018, срок сдачи - май 2018. Я уехал 30 мая - еще не все было сделано - не было ландшафтного дизайна (там реально сделали так круто к сентябрю, что я не ожидал такой красоты). Думаю, затянули полную сдачу из-за этого на пару месяцев. И я писал уже: первый жилец, которого я встретил там - гражданин UK.
Но уже все готово и так - хоть экскурсии приводи.
Так вот, если было бы взять в марте 2018:
- квартира трешка 70 000 евро - если платить наличкой ПЕРВЫЙ ВЗНОС - скидка была 20%.
- сегодня там продают последнюю с видом во двор на бассейн (я фото выше выкладывал - как раз окна той квартиры) - за 77 000 евро.
- а если бы еще остаток в 100-35=65% суммы положить на депозит в принадлежащий ОАЭ банк "Денизбанк" под 20% годовых - то...
Берете в руки калькулятор или я подсчитаю?
P.S. Еще прикольную вещь в пятницу узнал - можно открывать депозит "овернайт" - нажал кнопки калькулятора - главное до 17-00 буднего дня - деньги лежат под 12,5% годовых до 9-00 следующего дня.
Мелочь, а на большой сумме - приятно.
Еще с турками в субботу советовался: держат кеш в долларах - прогнозируют рост курса доллара с нынешних 5,75 лиры за доллар до 6,30 - как только станет до 6,30 - будут открывать депозит в турецких лирах.
Приятно прислушиваться к разговору умных людей.
Оттого пан Frant бесится: умных вокруг него нет никто.
Пан Frant , звертаюся до Вас особисто вже 10-ий раз: прорекламуйте свою нерухомість, свій мікрорайон, своє місто. Дуже просимо. Навчіть нас, дурненьких та недолугих...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Дорада охолоджена
Сібас охолоджений
Форель райдужна патрана охолоджена
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:03
Рыба
В Испании, к моему удивление, рыба вся в основном около 10 евро за кг (дорадо, сибас). У нас, и несомненно в Турции, дешевле.
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:13
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:14
Забудовник призначив мені зустріч на 15-00 в офісі, то має час і натхнення.
ХАТИНКА В СЕЛІ = ВІЛЛА НА СЕРЕДЗЕМНОМУ МОРІ+ІНОЗЕМНЕ ГРОМАДЯНСТВО
Частина 3.
Таким чином, так само, як "Святе місце пустим не буває", так і:
- є громадяни, які НЕ дурниці пишуть на цій гілці, а мають гроші.
- є гррмадяни, які не хочуть платити по 6 000 гривень на місяць за навчання дитини в ліцеї, де реально нічому не вчать, але "годують добре"...
- які в силу різних причин хочуть змінити місце проживання, а то й громадянство,
ПОПИТ НАРОДЖУЄ ПРОПОЗИЦІЮ.
В ось в Анталії автор відвідав за завданням наших співвітчизників новобудову нового шикарного комплексу, да мінімальна вартість квартири 2 100 000 турецьких лір, а максимальна - 4 500 000 турецьких лір.
(1 долар=5.75 ліри).
Купівля квартири в такому комплексі дозволяє за Законом Республіки Туреччина отримати в спрошеному порядку громадянство (при купівлі нерухомості на суму від 250 000 доларів США).
Навіщо воно потрібне?
Ну, різні причини, наприклад, хтось не хоче жити там, де живуть мешканці Харкова, які ось так їздять в електричках... (фото вкрадлене з Фейсбуку, не знаю, правда, чи ні):
Чомусь на цьому форумі весь час перемагає думка про те, що суму в 100 000 доларів або в 500 000 доларів можна заробити тільки шляхом крадіжки. Або обману. Або пограбування власної тещі.
Звісно, "хто на що вчився"...
Але насправді все простіше: я вище навів цитату з роботи Карла Маркса - хитрого німецького єверя, якіий поцупів у барона дочку на втік у Велику Британію.
Там є слова про "земельну ренту".
Ось дивіться - славетне місто Дніпро, де, нарешті, відкрили "Новий міст" після невдалого ремонту.
Беремо житоловий масив "Тополя-2". Скілько коштує квартира в три кімнати в панельному будинку 1978 року?
30 000 доларів.
А якшо від"їхати всього 6 300 метрів.... у село поблизу... Новоолександрівка...
Скільки коштує квартира в селі?
О 260 000! О, 375 000! О! 465 000 доларів!
Звідки взядися ті хатинки по 465 000 доларів?
Звісно, наполеглива праця:
- купити ділянку за 10 000 дооларів у 1999 році треба було? - Треба!
- купити таку саму, але в 2005 за 40 000 доларів треба було? - Треба!
А чогу не купували? Вухами хлопали?
А люди купили!
- Побудувати будинок та продати його в 2007 році без оздоблювальних робіт треба було за 175 000 доларів (ділянка 40 000 + коробка 25 000) наваривши на тому 175 000-40000-25000=110 000 долярів терба було? - Треба!
- витримати та не продавати до 2015 року - Ну, як варіянт...
- У 2015 продати за 240 000 доларів треба було і наварити 240 000-175 000= ще 65 000 доларів - треба було? - Треба!
- "Перегинати палку" та покрити паркан - металеві частини - позолотою - та виставити на продаж за 600 000 доларів треба було? - Треба! Є люди, які люблять позолоту - сусальне золото на парканах.
- А якшо не дають 600 000 доларів, а дають 450 000 доларів - продати?
- Продати!
- Точно?
- Точно!
- А де ті 450 000 доларів подіти?
- Покласти на депозит: он пані stm відверто написала: якщо би їй доля в цьому житті хоч раз послала б 200 000 ГРИВЕНЬ, то миттево відкрила би депозит у Привтабанку під 14,5 відсотка річних та щомісяція насолоджувалася б, тримаючи в руках 1 945 гривень! ОДНУ ТИСЯЧУ ДЕВ"ЯТСОТ СОРОК П"ЯТЬ ГРИВЕНЬ! Круто!
- А хіба тая пані не читала наш розрахунок, що в наші часи, щоби НЕ ГОЛОДНО жити в Україні, треба на родину відкрити 15 (п"ятнадцять) депозитів по 200 000 гривень?
- Цього не знаю. Знаю, що витратити 450 000 доларів і легко, і важко одночасно.
- А куди подіти?
- Ну, наприклад, мій клієнт мене послухав та купив у Києві 6 (шість) об"єктів нерухомості - все під орендарів, зараз із дівчатами насолоджується відпочинком то в Туреччині, то в ОАЕ, то на Мальдівах... Але такі гроші розбещують людину: наприклад, своїй ЧЕРГОВІЙ дівчині знімав готелі в Монако по 2 000 доларів на добу... І вона все одно сказала, що він її "мало" любить... Вигнав.
Ось тут - коли людина зрозуміла, що не варто для якоїсь там розводної із дитиною від якогось там чоловіка, хто зна якого, викидати 2 000 доларів, щоби 2-3 рази за ніч полюбити її на шовкових простирадлах і починаюють працювати люди, які пропонують:
- мати надійну гавань від Фіскальної служби.
- мати гніздечко приємне та тихе.
Тай не дорого: повний фарш "Вумний будинок" ("Умный дом") за 2 100 000 турецьких лір або за 365 200 доларів США, виручених від продажу сільскої хати в селі Новоолександрівка Дніпропетровської області (про всяк випадок: декілька сіл в тій області мають таку назву).
І ми з Вами вивчаємо інвестицію в житловий комплекс KORU Antalya.
Автора особисто прийняли пан Mesut Keles та Mehmet Basaran - правовірні мусульмани: справжні бусурмани та власники двох найпотужніших будівельних компаній в Туреччині.
(Адреса: Uluç, 1131. Sk. No:23, 07070 Konyaaltı/Antalya).
Гостя вони зустріли інформацією, яку й так я знаю (цитую по пам"яті):
"Будучи локомотивом развития и инвестиций Анталии, район Коньяалты продолжает заниматься туризмом и инвестициями благодаря пляжам, отмеченным "Голубым флагом", 7 километрам береговой линии и пышным проспектам.
Лыжи в горах по утрам (курорт Саклікент - 45 км від мого будинка), темно-синие воды во второй половине дня, золотые песчаные пляжи с уникальным способом жить четыре сезона одновременно (а я що говорив???).
Естественные сосновые леса позволяют новым домам утонуть в них (не брешуть, поруч із комплексом - соснові ліси та берег гірської ріки), и поток горной реки несет воді в море...
В дополнение к своей естественной красоте район Коньяалты (я тут саме живу) является сердцем общественной жизни с его престижными жилищными проектами и оживленными улицами в течение всего дня."
От же хитрі бусурмани: не брешуть, все бачив власними очами...
Що ж вони тут почали будувати в травні 2019 із введенням в експлуатацію через 2 роки?
ПЛОЩА ЗЕМЕЛЬНОЇ ділянки: 14 056 м2
ПЛОЩА ЗАБУДОВИ: 16 978 м2
52 окремих вілли
Площі вілл: м2: ві 270 до 500 м2
2 відкритих басейни
індивідуальні сади
крита парковка
PRESERVE CLUP
Фітнес-центр
дитячий ігровий майданчик
БЕЗПЕКА
ТУРЕЦЬКАЯ БАНЯ та САУНА
І все це - в обмін на хатинку на краю села...
Просто село треба було вумно обирати. Ну, як і жінку...
Але про вибір жінки - це вже зовсім інша історія...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:19
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
так давайте, дорогие кроты посчитаем - итак 65% от суммы (70.000€) - 45.000€
в марте 2018 был курс 4,6, это 209.300 лир, за полтора года 30% (налоги не платим?) - 270.090 лир
и менять поу сегоднешнему курсу 6.32 (это не считая издержeк при обмене) Получаем - 43.052€
минус 2.000€
как говорится "дурак думкой богатеет"...
а это говорит о том, что кроме своей прелести двухкомнатной и потерь в банках на курсе лиры, все остальные ваши "ивестиции" глубоко виртуальные....
приятного апетита!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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