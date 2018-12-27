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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 417418419420
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:59

Kripo
а если считать так:
сдал валюту - купил квартиру
продал квартиру за валюту - получил валюту
какая прибыль при такой схеме? :D
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Все уезжаю...

не забудьте спросить про 1+1, пожалуйста.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:01

  djbnd777 написав:Kripo
а если считать так:
сдал валюту - купил квартиру
продал квартиру за валюту - получил валюту
какая прибыль при такой схеме? :D

Прибыль? ))) Сумасшедшая ))) а учитывая налоги - вообще запредельная ))))))) ну всё как вы любите: 1 евро потраченные во Львове - надурили, 2 евро потраченные в Будапеште - никогда не было так приятно потратить в 2 раза больше ))))))))))
stm
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