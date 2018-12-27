Kripo
а если считать так:
сдал валюту - купил квартиру
продал квартиру за валюту - получил валюту
какая прибыль при такой схеме?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:59
Kripo
а если считать так:
сдал валюту - купил квартиру
продал квартиру за валюту - получил валюту
какая прибыль при такой схеме?
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:01
Прибыль? ))) Сумасшедшая ))) а учитывая налоги - вообще запредельная ))))))) ну всё как вы любите: 1 евро потраченные во Львове - надурили, 2 евро потраченные в Будапеште - никогда не было так приятно потратить в 2 раза больше ))))))))))
|