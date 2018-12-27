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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 417418419420
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:59

Kripo
а если считать так:
сдал валюту - купил квартиру
продал квартиру за валюту - получил валюту
какая прибыль при такой схеме? :D
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Все уезжаю...

не забудьте спросить про 1+1, пожалуйста.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:01

  djbnd777 написав:Kripo
а если считать так:
сдал валюту - купил квартиру
продал квартиру за валюту - получил валюту
какая прибыль при такой схеме? :D

Прибыль? ))) Сумасшедшая ))) а учитывая налоги - вообще запредельная ))))))) ну всё как вы любите: 1 евро потраченные во Львове - надурили, 2 евро потраченные в Будапеште - никогда не было так приятно потратить в 2 раза больше ))))))))))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:55

  djbnd777 написав:
  akurt написав:Все уезжаю...

не забудьте спросить про 1+1, пожалуйста.


Спросил.
Меня принял лично владелец фирмы господин Али Кемаль Гюрдал.

Новость печальная:
- в комплексе Casa Verda (начало строительства март 2018 - окончание май 2019) на сегодня ВСЕ КВАРТИРЫ ПРОДАНЫ.
Последняя "2+1" - второй этаж, вид на бассейн - ушла в пятницу за объявленную цену 77 000 евро - там 77 или 85 кажется квадратов.
Господин Али Кемаль Гюрдал сказал на мое замечание, что первый человек, которого я встретил там - гражданин Великобритании - " у нас там полный интернационал!"
Знаете, как-то мне даже грустно стало: я наблюдал за строительством с котлована.
Квартиры - полный фарш, с тремя кондиционерами, газовыми двухконтурными котлами, частично с мебелью......
Зображення
Качество отделки и материалов - на высочайшем уровне. Полированный мрамор. Нержавейка.
Еще на этапе строительства - как вы помните - я писал ранее - мы посещали это объект с двумя зав. кафедрами стройпроизводства одного из национальных университетов Украины - ставили за все только отличные отметки.
Грустно оттого, что ровно 365 дней выгоду недолугие кнопкодавы все писали и писали, что лучше хатки под Кропивницким из красного кирпича ничего нет. И что "шеф, все пропало!"
А граждане других стран УШАМИ не хлопали и не велись на голодные крики про "гнилу рибу" та "гнилопоганий йогурт" от нервных товарисчёв...

Новость приятная номер 1: в новом комплексе "Али Кемаль Гюрдал ПРЕМИУМ" ЕСТЬ/БУДУТ квартиры "1+1".
Там 12 корпусов.
Из них 1 - типа "основной" он выходит на улицу, по которой ходит городской автобус.
Весь первый этаж - магазины.
Второй, третий, четвертый - ТОЛЬКО квартиры "1+1". Но я вам правду скажу: квартир на этаже 10 (десять).

В других 11 корпусах - "нулевой" этаж (наш "первый") - по 2 квартиры "1+1" - все остальные квартиры ТОЛЬКО "2+1" - по 2 (две) на этаж!!! Все квартиры совершенно одинаковые. 2 плавательных бассейна.

Новость приятная номер 2: Справа от комплекса муниципалитет выкупил земельный участок (мне не удалось выяснить за сколько, хотя я вопрос задавал) участок под строительство БИБЛИОТЕКИ. 2 этажа. Вид на горы не закроет и вообще заведение "приличное". Да и инфраструктура рядом будет хорошая, современная.

Новость приятная номер 3: От библиотеки до самых гор возможна по какому-то турецкому закону застройка только в 2 или в 3 этажа. Вид на горы закрыт не будет.

Новость приятная номер 4:По дороге из главного офиса компании заехал в супермаркет МЕТРО.
Что взять - норвежский лосось по 39,99 лиры кг (примерно 180 гривен кг) или Дорадо по 23 лиры?
Взял две Дорадо - затянули 1,1 кг по цене в 100 гривен кг.
Зображення
Ну и бутылочку сухого розового с рыбке. 35 лир не деньги за вино урожая 2018.
Надо же выпить за упокой души последней квартиры в шикарном комплексе Casa Verde...
Зображення

Налью в бокал вечером розового холодного сухого и буду читать и читать, какой я дурка, как я считать не умею и как мне плохо/голодно живется...
Райское наслаждение... Избранные юморные места не устаю записывать в блокнот и потом продам Михаилу Жванецкому, разбогатею точно!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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