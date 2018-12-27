Додано: Пон 09 вер, 2019 15:55

djbnd777 написав: akurt написав: Все уезжаю... Все уезжаю...

не забудьте спросить про 1+1, пожалуйста. не забудьте спросить про 1+1, пожалуйста.

УШАМИ не хлопали

Новость приятная номер 1:

Новость приятная номер 2:

Новость приятная номер 3:

Новость приятная номер 4:

Спросил.Меня принял лично владелец фирмы господин Али Кемаль Гюрдал.Новость печальная:- в комплексе Casa Verda (начало строительства март 2018 - окончание май 2019) на сегодня ВСЕ КВАРТИРЫ ПРОДАНЫ.Последняя "2+1" - второй этаж, вид на бассейн - ушла в пятницу за объявленную цену 77 000 евро - там 77 или 85 кажется квадратов.Господин Али Кемаль Гюрдал сказал на мое замечание, что первый человек, которого я встретил там - гражданин Великобритании - " у нас там полный интернационал!"Знаете, как-то мне даже грустно стало: я наблюдал за строительством с котлована.Квартиры - полный фарш, с тремя кондиционерами, газовыми двухконтурными котлами, частично с мебелью......Качество отделки и материалов - на высочайшем уровне. Полированный мрамор. Нержавейка.Еще на этапе строительства - как вы помните - я писал ранее - мы посещали это объект с двумя зав. кафедрами стройпроизводства одного из национальных университетов Украины - ставили за все только отличные отметки.Грустно оттого, что ровно 365 дней выгоду недолугие кнопкодавы все писали и писали, что лучше хатки под Кропивницким из красного кирпича ничего нет. И что "шеф, все пропало!"А граждане других страни не велись на голодные крики про "гнилу рибу" та "гнилопоганий йогурт" от нервных товарисчёв...в новом комплексе "Али Кемаль Гюрдал ПРЕМИУМ" ЕСТЬ/БУДУТ квартиры "1+1".Там 12 корпусов.Из них 1 - типа "основной" он выходит на улицу, по которой ходит городской автобус.Весь первый этаж - магазины.Второй, третий, четвертый - ТОЛЬКО квартиры "1+1". Но я вам правду скажу: квартир на этаже 10 (десять).В других 11 корпусах - "нулевой" этаж (наш "первый") - по 2 квартиры "1+1" - все остальные квартиры ТОЛЬКО "2+1" - по 2 (две) на этаж!!! Все квартиры совершенно одинаковые. 2 плавательных бассейна.Справа от комплекса муниципалитет выкупил земельный участок (мне не удалось выяснить за сколько, хотя я вопрос задавал) участок под строительство БИБЛИОТЕКИ. 2 этажа. Вид на горы не закроет и вообще заведение "приличное". Да и инфраструктура рядом будет хорошая, современная.От библиотеки до самых гор возможна по какому-то турецкому закону застройка только в 2 или в 3 этажа. Вид на горы закрыт не будет.По дороге из главного офиса компании заехал в супермаркет МЕТРО.Что взять - норвежский лосось по 39,99 лиры кг (примерно 180 гривен кг) или Дорадо по 23 лиры?Взял две Дорадо - затянули 1,1 кг по цене в 100 гривен кг.Ну и бутылочку сухого розового с рыбке. 35 лир не деньги за вино урожая 2018.Надо же выпить за упокой души последней квартиры в шикарном комплексе Casa Verde...Налью в бокал вечером розового холодного сухого и буду читать и читать, какой я дурка, как я считать не умею и как мне плохо/голодно живется...Райское наслаждение... Избранные юморные места не устаю записывать в блокнот и потом продам Михаилу Жванецкому, разбогатею точно!