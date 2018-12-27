Kripo
а если считать так:
сдал валюту - купил квартиру
продал квартиру за валюту - получил валюту
какая прибыль при такой схеме?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 13:59
Kripo
а если считать так:
сдал валюту - купил квартиру
продал квартиру за валюту - получил валюту
какая прибыль при такой схеме?
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:01
Прибыль? ))) Сумасшедшая ))) а учитывая налоги - вообще запредельная ))))))) ну всё как вы любите: 1 евро потраченные во Львове - надурили, 2 евро потраченные в Будапеште - никогда не было так приятно потратить в 2 раза больше ))))))))))
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Kripo, почему в ваших расчётах Вы используете сегодняшний курс лиры к доллару 6.32 ?
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:55
Спросил.
Меня принял лично владелец фирмы господин Али Кемаль Гюрдал.
Новость печальная:
- в комплексе Casa Verda (начало строительства март 2018 - окончание май 2019) на сегодня ВСЕ КВАРТИРЫ ПРОДАНЫ.
Последняя "2+1" - второй этаж, вид на бассейн - ушла в пятницу за объявленную цену 77 000 евро - там 77 или 85 кажется квадратов.
Господин Али Кемаль Гюрдал сказал на мое замечание, что первый человек, которого я встретил там - гражданин Великобритании - " у нас там полный интернационал!"
Знаете, как-то мне даже грустно стало: я наблюдал за строительством с котлована.
Квартиры - полный фарш, с тремя кондиционерами, газовыми двухконтурными котлами, частично с мебелью......
Качество отделки и материалов - на высочайшем уровне. Полированный мрамор. Нержавейка.
Еще на этапе строительства - как вы помните - я писал ранее - мы посещали это объект с двумя зав. кафедрами стройпроизводства одного из национальных университетов Украины - ставили за все только отличные отметки.
Грустно оттого, что ровно 365 дней выгоду недолугие кнопкодавы все писали и писали, что лучше хатки под Кропивницким из красного кирпича ничего нет. И что "шеф, все пропало!"
А граждане других стран УШАМИ не хлопали и не велись на голодные крики про "гнилу рибу" та "гнилопоганий йогурт" от нервных товарисчёв...
Новость приятная номер 1: в новом комплексе "Али Кемаль Гюрдал ПРЕМИУМ" ЕСТЬ/БУДУТ квартиры "1+1".
Там 12 корпусов.
Из них 1 - типа "основной" он выходит на улицу, по которой ходит городской автобус.
Весь первый этаж - магазины.
Второй, третий, четвертый - ТОЛЬКО квартиры "1+1". Но я вам правду скажу: квартир на этаже 10 (десять).
В других 11 корпусах - "нулевой" этаж (наш "первый") - по 2 квартиры "1+1" - все остальные квартиры ТОЛЬКО "2+1" - по 2 (две) на этаж!!! Все квартиры совершенно одинаковые. 2 плавательных бассейна.
Новость приятная номер 2: Справа от комплекса муниципалитет выкупил земельный участок (мне не удалось выяснить за сколько, хотя я вопрос задавал) участок под строительство БИБЛИОТЕКИ. 2 этажа. Вид на горы не закроет и вообще заведение "приличное". Да и инфраструктура рядом будет хорошая, современная.
Новость приятная номер 3: От библиотеки до самых гор возможна по какому-то турецкому закону застройка только в 2 или в 3 этажа. Вид на горы закрыт не будет.
Новость приятная номер 4:По дороге из главного офиса компании заехал в супермаркет МЕТРО.
Что взять - норвежский лосось по 39,99 лиры кг (примерно 180 гривен кг) или Дорадо по 23 лиры?
Взял две Дорадо - затянули 1,1 кг по цене в 100 гривен кг.
Ну и бутылочку сухого розового с рыбке. 35 лир не деньги за вино урожая 2018.
Надо же выпить за упокой души последней квартиры в шикарном комплексе Casa Verde...
Налью в бокал вечером розового холодного сухого и буду читать и читать, какой я дурка, как я считать не умею и как мне плохо/голодно живется...
Райское наслаждение... Избранные юморные места не устаю записывать в блокнот и потом продам Михаилу Жванецкому, разбогатею точно!
Я, конечно, не был в Будапеште с 2003 - кажется - года, но все равно забавно читать, такой слог:
"...1 евро потраченные во Львове - надурили, 2 евро потраченные в Будапеште - никогда не было так приятно потратить в 2 раза больше ))))))))))"
Наверное, надо будет цену Михаилу Жванецкому повысить: стиль точно его... Купит старик, никуда не денется...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:56
Акурт, как я и говорила вы всегда так забавно палитесь на мелочах
Про Будапешт было не Вам, а djbnd777 хотя... )))))))
PS: Kirpo огромное спасибо за кейс, мозговой штурм всем учеткам Акурта прям устроили, он до сих пор не въезжает... ))))))
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:02
На самом деле было и есть так:
9 сентября 2018 1 доллар=6,18 лиры.
Процентная ставка по депозитам на 1 год - 28 (ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ).
Налог на прибыль 15%.
9 сентября 2019 1 доллар=5,75 лиры.
Только не показывайте эти цифры юмористке stm.
Она не "въедет", даже если "на пальцах" рассказывать и показывать.
И еще прикольно: какие такие ИЗДЕРЖКИ на обмене?
Маржа банка при обмене в интернет-банкинге в операционное время: 0,04 лиры на 1 доллар.
И курс "плавающий" все время и сохраняется буквально 3-4 минуты - это время на раздумья, ибо они четко придерживаются курса мирового рынка - торги и торги, идут и идут...
Смотрите на "свечки" и принимаете решение...
Ну и еще не грех смотреть на советы специалистов... Вот в эти секунды специалисты ставят Strong buy - это в смысле доллары за лиры - то есть лира будет падать...
Курс выставляют банки на покупку/продажу с точностью до четвертого знака после запятой.
А Вы решаете , что вам делать с долларами и лирой.
Пусть в Украине поменяет в обменке доллары с маржой в 4 копейки. И с кульком из АТБ.
В Привате сегодня маржа в 0,35 гривны.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 09 вер, 2019 18:22
Первое.
Обычная цена на квартиры "1+1" примерно 1 000 долларов квадратный метр.
Это готовые "под ключ".
Застройщики, конечно, бывают разные.
В мае прошлого года мы с приятелем НЕДЕЛЮ ездили по 3-4-5 часов в день - я реально уставал - все щупали руками.
Выбрали не у самого именитого застройщика, но на 4+ квартира точно: 55 квадратов и обошлась в 54 000 долларов, третий (второй турецкий), этаж 30 квартир в доме, на этаже 6 квартир.
Очень большая территория комплекса, с двух сторон въездные автоматические ворота на парковки, просто огромный бассейн. Приличная по состоянию территория. Нормальные соседи.
Вот застройшик AKG это реально круто.
Можно брать "не глядя".
Мы смотрели квартиры в доме, которому 5 лет (вторые руки) - все "выше крыши". Качество отменное.
Но у них и цена получается уже не 1000 долларов квадрат, а 1000 евро квадрат.
Вот у них обычно раскупают на этапе фундаментов.
Второе. В районе Анталии "Коньяалты" несколько микрорайонов.
Самый крутой, наверное, Унжалы - просто Европа, но и до моря 3-3,5 км.
Самые южные и ближние к морю - три микрорайона:
- Liman (от слова "Порт") - первая линия - квартиры невероятно дорогие - обычная цена 250 000 долларов.
- Hurma (от названия фрукта) - вторая линия - от моря обычно плюс-минус 2000 м. Считаю, оптимальное соотношение цена/качество - зачем платить лишних чуть ли не 150 000 долларов за то, что будешь на 1000 м ближе к морю?
- Sarisu ("желтая вода" - там горная речка малюсенькая есть) - невероятно красивые виды на горы, близко к пляжу - примерно 10-15 минут пешком, но слабая инфраструктура (супермаркеты только строятся, правда МЕТРО именно там) - там самые дешевые квартиры. Но реально есть сильный запах очистных сооружений.
Примерная схема такая:
Среди жителей Анталии - турков - слова "Унжалы", "Лиман" и "Хурма" вызывают реальное уважение.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Это как? я не говорила, что меня дурят.Где дурят, там деньги не трачу...
Вот недели 2 как с Берлина прилетела, по дороге в Лейпциг заскочила. Мои любимые продукты, в частности, йогурт, бри, горгонзола и шинка немецкая, типа прошютто или хамона, стоят дешевле.При их зп. Много слышно русской речи(это бывшие снг - если обобщить), хорошо там живется им, если если есть работа. Обучение в универах бесплатное.В конце сенятбря лечу к подруге в Салоники, там еще хочу почувствовать комфортно ли будет там жить, была лет 20 назад, не очень понравилось.
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:27
akurt
Спасибо,
дорожает, как на мой взгляд. А не стремно на вторичке квартиру покупать?
Есть механизм проверки на наличие залога и не находится ли она под арестом? ну или типа того?. Может глупый вопрос, но я в купле - продаже учавствовала 20 лет назад.
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