Додано: Вів 10 вер, 2019 08:13

djbnd777 написав: akurt

Спасибо,

дорожает, как на мой взгляд. А не стремно на вторичке квартиру покупать?

Есть механизм проверки на наличие залога и не находится ли она под арестом? ну или типа того?. Может глупый вопрос, но я в купле - продаже учавствовала 20 лет назад. Спасибо,дорожает, как на мой взгляд. А не стремно на вторичке квартиру покупать?Есть механизм проверки на наличие залога и не находится ли она под арестом? ну или типа того?. Может глупый вопрос, но я в купле - продаже учавствовала 20 лет назад.

Бесноватого пучит с самого утра.Это от голода.Но мы не тратим время на бесноватых, а занимаемся делом.Да нет, вопрос не глупый, а очень даже умный.Тут 2 вещи, в которые наши люди даже поверить не могут.1. Сделка Купли-продажи проходит БЕЗ участия нотариусов. Это - эксклюзивная прерогатива государства. Всю сделку от начала до конца оформляет Государственный кадастровый центр. Никакие нотариусы или риелторы к ней не имеют НИКАКОГО отношения. Напротив сотрудника центра сперва садятся Продавец и Покупатель и заявляют о своем желании. Тот проверяет их паспорта и личности участников, и забирает все документы. Перерыв. Идет проверка собственности. Вас уведомляют СМС-сообщением о готовности Договора купли-продажи (обычно примерно через 3-4 часа в тот же день). Пришли - сразу идете (нужно вместе с сертифицированный переводчиком, так как вы иностранец) к Главному государственному регистратору. Тот вместе с Переводчиком уведомляет вас о том, что они проверили объект недвижимости, зачитывает вам Договор купли-продажи, и кроме того показывает огромный фолиант, где есть страница. посвященная вашей квартире - там есть/нет отметка о том, не продана ли уже квартира, не находится ли она под арестом и так далее. Все это вам разъясняют и много раз переспрашивают: все ли вы поняли и убедились ли в данных (переводчик все время рядом с вами, его услуги стоят 150 лир или 700 гривен, так как он с вами работает почти целый день - первый визит примерно в 9-30 утра потом перерыв примерно до 15-00 потом еще какое-то время.). Если Вам всё понятно, Госрегистратор объявляет, что не видит препятствий к сделке и предлагает подписать Договор купли-продажи. Подписали, ждете еще минут 10 в офисе - Вам выдает Право собственности на квартиру (). Что интересно, в нем есть даже ваше фото. Вот этот документ не может быть отменен даже Верховным судом Турецкой Республики. Чистоту сделки гарантирует государство. В Праве собственности указаны все предыдущие владельцы, а если было несколько перепродаж - то вся цепочка владельцев. Вы можете оформить Право собственности на 2-х и более человек (совладельцев). Но тогда они вс должны присутствовать присутствовать при сделке.2. С весны этого года ДЛЯ ЗАЩИТЫ покупателей и для увеличения налоговых поступлений Турецкой республики ввели обязательный Акт экспертизы недвижимости. У нас тоже есть такой ФОРМАЛЬНЫЙ документ для нотариуса: платишь в контору "Рога и копыта" 1200 гривен и на утро тебе дают "окозамилюючий папірець", нужный только для того, чтобы нотариус на основании его начислил вам сумму налогов. Здесь не так. Я уже слышал много отзывов НАШИХ, покупателей - да, это стоит недешево - 1200 лир - примерно 5000 гривен, но это серьезный документ по данному домовладению, я его в руках не держал - мне не надо - но сказали, что это Документ толщиной и размерами в дипломный проект старых времен - описано реально все от фундамента, состояние фундамента, крыши, перекрытий,была/не была,и так далее. Указана рыночная цена - вот с нее ПОКУПАТЕЛЬ (так принято в Турции - все налог платит покупатель) уплачивает 3% налог на Покупку недвижимости.Я от наших слышал ПОЗИТИВНЫЕ отзывы об этом документе - реальная защита покупателя.Ну вот так...Главный обман, который может быть: наличие/отсутствие Акта ввода в эксплуатацию жилого дома.Этот Документ называется "Искян". Он обязательно должен быть на руках у Продавца, там штук 15 подписей и печатей всех служб города. Что интересно, иногда продают/покупают квартиры без Искяна - и даже живут в них.Но если у Вас нет Искяна (что интересно, достаточно иметь его простую ксерокопию), то вы не оформите лицевой счет на электроэнергию и на водоснабжение. Но жить - хи-хи - можете.Второй по значимости обман/необман - наличие/отсуствие в квартире проживающих квартирантов.В Турецкой республике очень государство заботится о том, чтобы не было "бомжей" и потому права арендатора выше прав арендодателя. Если вы впустили в квартиру чужих людей - берете НА СЕБЯ ответственность за их проживание. Договор аренды заключается на 1 год (что интересно текст стандартный и бланк продается в магазинах канцтоваров) - если арендатор не платит вам начиная с третьего месяца его проживания, вы не сможете его выселить ни при каких условиях.В квартире "3+1" моих приятелей живут такие квартиранты уже вторй год. Тот подавал уже в суд и проиграл. Покупать квартиру с квартирантами НЕЛЬЗЯ, какой бы привлекательной не была цена.Моя позиция - покупать всё абсолютно новое.Вот вчера был у приятелей - купили абсолютно новую квартиру в совсем новом доме.Поразил на этаже "-1" тренажерный зал, игроввая комната, сауна и хамам. И невероятно красива территория....Вот подъезд:Вот тренажерный зал:Была забавная ситуация: меня приятель внутрь дома не пускал со словами, что "риелтор привел лохов и показывает квартиру", надо подождать, чтобы не спугнуть.Я спросил: зс сколько продает риелтор?- 100 000 долларов.- А реальная цена?- Думаю 93 000 долларов.Это трешка "2+1". Я спросил про площадь - сказали как-то неуверенно, что 85...На мой взгляд цена завышена, квартира по планировке обычная, но очень чистенькая.Но дом и территория - может быть самые красивые из тех, что я видел.Но в Casa Verde за 77 000 евро ушла последняя квартира - просто грусть меня одолевает - и расположение лучше, и квартиры реально шикарные...