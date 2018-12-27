Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Премного благодарен Kripo за отличные расчеты - ЕДИНСТВЕННЫЙ человек на Финансовом форуме Украины, кто умеет считать. Я подробно ен смотрел - некогда - но внешне понравилось. Ясное дело, что у меня убытков не было и БЫТЬ НЕ МОГЛО. Я же написал: "Надо думать головой, а не ногом". Все уезжаю...
Акурт, Вы - настоящий финансовый аналитик, с большой буквы. Это был не комплимент, а Вы даже не в ус ногой, что эти расчеты показали что могли через время купить дешевле )))
Ріелторша Акурт ще того не зрозуміла. Надто складно для неї. Вона має гуманітарну освіту, і в школі у неї були проблеми з арифметикою.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Но мы не тратим время на бесноватых, а занимаемся делом.
djbnd777 написав:akurt Спасибо, дорожает, как на мой взгляд. А не стремно на вторичке квартиру покупать? Есть механизм проверки на наличие залога и не находится ли она под арестом? ну или типа того?. Может глупый вопрос, но я в купле - продаже учавствовала 20 лет назад.
Да нет, вопрос не глупый, а очень даже умный. Тут 2 вещи, в которые наши люди даже поверить не могут.
1. Сделка Купли-продажи проходит БЕЗ участия нотариусов. Это - эксклюзивная прерогатива государства. Всю сделку от начала до конца оформляет Государственный кадастровый центр. Никакие нотариусы или риелторы к ней не имеют НИКАКОГО отношения. Напротив сотрудника центра сперва садятся Продавец и Покупатель и заявляют о своем желании. Тот проверяет их паспорта и личности участников, и забирает все документы. Перерыв. Идет проверка собственности. Вас уведомляют СМС-сообщением о готовности Договора купли-продажи (обычно примерно через 3-4 часа в тот же день). Пришли - сразу идете (нужно вместе с сертифицированный переводчиком, так как вы иностранец) к Главному государственному регистратору. Тот вместе с Переводчиком уведомляет вас о том, что они проверили объект недвижимости, зачитывает вам Договор купли-продажи, и кроме того показывает огромный фолиант, где есть страница. посвященная вашей квартире - там есть/нет отметка о том, не продана ли уже квартира, не находится ли она под арестом и так далее. Все это вам разъясняют и много раз переспрашивают: все ли вы поняли и убедились ли в данных (переводчик все время рядом с вами, его услуги стоят 150 лир или 700 гривен, так как он с вами работает почти целый день - первый визит примерно в 9-30 утра потом перерыв примерно до 15-00 потом еще какое-то время.). Если Вам всё понятно, Госрегистратор объявляет, что не видит препятствий к сделке и предлагает подписать Договор купли-продажи. Подписали, ждете еще минут 10 в офисе - Вам выдает Право собственности на квартиру (TAPU). Что интересно, в нем есть даже ваше фото. Вот этот документ не может быть отменен даже Верховным судом Турецкой Республики. Чистоту сделки гарантирует государство. В Праве собственности указаны все предыдущие владельцы, а если было несколько перепродаж - то вся цепочка владельцев. Вы можете оформить Право собственности на 2-х и более человек (совладельцев). Но тогда они вс должны присутствовать присутствовать при сделке.
2. С весны этого года ДЛЯ ЗАЩИТЫ покупателей и для увеличения налоговых поступлений Турецкой республики ввели обязательный Акт экспертизы недвижимости. У нас тоже есть такой ФОРМАЛЬНЫЙ документ для нотариуса: платишь в контору "Рога и копыта" 1200 гривен и на утро тебе дают "окозамилюючий папірець", нужный только для того, чтобы нотариус на основании его начислил вам сумму налогов. Здесь не так. Я уже слышал много отзывов НАШИХ, покупателей - да, это стоит недешево - 1200 лир - примерно 5000 гривен, но это серьезный документ по данному домовладению, я его в руках не держал - мне не надо - но сказали, что это Документ толщиной и размерами в дипломный проект старых времен - описано реально все от фундамента, состояние фундамента, крыши, перекрытий, перепланировка квартир была/не была, соответствует ли проекту, есть ли отступления от проекта и так далее. Указана рыночная цена - вот с нее ПОКУПАТЕЛЬ (так принято в Турции - все налог платит покупатель) уплачивает 3% налог на Покупку недвижимости. Я от наших слышал ПОЗИТИВНЫЕ отзывы об этом документе - реальная защита покупателя. Ну вот так...
Главный обман, который может быть: наличие/отсутствие Акта ввода в эксплуатацию жилого дома. Этот Документ называется "Искян". Он обязательно должен быть на руках у Продавца, там штук 15 подписей и печатей всех служб города. Что интересно, иногда продают/покупают квартиры без Искяна - и даже живут в них. Но если у Вас нет Искяна (что интересно, достаточно иметь его простую ксерокопию), то вы не оформите лицевой счет на электроэнергию и на водоснабжение. Но жить - хи-хи - можете.
Второй по значимости обман/необман - наличие/отсуствие в квартире проживающих квартирантов. В Турецкой республике очень государство заботится о том, чтобы не было "бомжей" и потому права арендатора выше прав арендодателя. Если вы впустили в квартиру чужих людей - берете НА СЕБЯ ответственность за их проживание. Договор аренды заключается на 1 год (что интересно текст стандартный и бланк продается в магазинах канцтоваров) - если арендатор не платит вам начиная с третьего месяца его проживания, вы не сможете его выселить ни при каких условиях. В квартире "3+1" моих приятелей живут такие квартиранты уже вторй год. Тот подавал уже в суд и проиграл. Покупать квартиру с квартирантами НЕЛЬЗЯ, какой бы привлекательной не была цена. Моя позиция - покупать всё абсолютно новое.
Вот вчера был у приятелей - купили абсолютно новую квартиру в совсем новом доме. Поразил на этаже "-1" тренажерный зал, игроввая комната, сауна и хамам. И невероятно красива территория.... Вот подъезд: Вот тренажерный зал: Была забавная ситуация: меня приятель внутрь дома не пускал со словами, что "риелтор привел лохов и показывает квартиру", надо подождать, чтобы не спугнуть. Я спросил: зс сколько продает риелтор? - 100 000 долларов. - А реальная цена? - Думаю 93 000 долларов. Это трешка "2+1". Я спросил про площадь - сказали как-то неуверенно, что 85... На мой взгляд цена завышена, квартира по планировке обычная, но очень чистенькая. Но дом и территория - может быть самые красивые из тех, что я видел. Но в Casa Verde за 77 000 евро ушла последняя квартира - просто грусть меня одолевает - и расположение лучше, и квартиры реально шикарные...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
В Києві за рік "вторинка" біля метро подорожчала на 15-20%, "первинка" за два роки - на 30%.
Питаннячко: на скільки подорожчали чи подешевшали за рік, два і п'ять турецькі новобуди? В доларах чи євро, не в лірах.
Бажано їй навести графіки чи посилання на англомовні сайти, а не просто бла-блакати з кущів.
Мене цікавить чисельна та графічна інформація, а не фото варених раків чи дешевого йогурту в "дорогих" квартирах.
Якщо ж питання стоїть так: купити квартиру-новобуд, прожити там 4 міс з 12, наприклад, п'ять чи десять років, а потім продати "за скільки дадуть" , тоді - жодних проблем. Збитків ріелторша не рахує, не вміє.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
То хто ж вам, шановний, заважає переїхати із власного напівпідвального приміщення у щось класне? Гроші викопати з-під груші, закрити депозити, подоїти тещу, вийти із неприбуткового бізнесу, попросити у шефа заробітню платню наперед, наїстися вволю і нарешті зажити, як всі люди живуть?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Frant написав:Ще раз повідомляю для простакуватої ріелторші.
В Києві за рік "вторинка" біля метро подорожчала на 15-20%, "первинка" за два роки - на 30%.
Питаннячко: на скільки подорожчали чи подешевшали за рік, два і п'ять турецькі новобуди? В доларах чи євро, не в лірах.
Бажано їй навести графіки чи посилання на англомовні сайти, а не просто бла-блакати з кущів.
Мене цікавить чисельна та графічна інформація, а не фото варених раків чи дешевого йогурту в "дорогих" квартирах.
Якщо ж питання стоїть так: купити квартиру-новобуд, прожити там 4 міс з 12, наприклад, п'ять чи десять років, а потім продати "за скільки дадуть" , тоді - жодних проблем. Збитків ріелторша не рахує, не вміє.
Франт, не понимаю, какой смысл тут такими вопросами эфир захламлять? Или вы из тех дедов, что на базаре себе бурча что-то под нос, додалбывают продавщиц, почему такая цена не помидоры?
Вы же понимаете, что цена на КРЖН отскочила после падения в 2015 году. А на сколько цена изменилась по сравнению с 2008 или 2013 годами? В баксах и гривнах?
Турция подобная Украине страна, только в чем-то лучше и дружнее. И если там цена особо не именилась в баксе, то в лире, как и в Киеве в гривне выросла.
Здесь нужно смотреть, что вы получаете за условную 1 тыс баксов за метр в Анталии и в Киеве. Фото видели все, смысла расписывать не вижу.
Каждому свое. И каждый сам себе выберет, где ему жить и как.
Я вот сейчас сижу в квартире с наглухо запечатеными окнами и в маске, т.к. сезон амброзии вроде проскочил, а вот что за бортом сейчас в Киеве и почему нельзя дышать, я не знаю. Знаю, что в Украине снова начался сезон сожги все листья и траву, и пофиг на соседей и природу. И управы этим казлам нет
akurt написав:- а если бы еще остаток в 100-35=65% суммы положить на депозит в принадлежащий ОАЭ банк "Денизбанк" под 20% годовых - то... Берете в руки калькулятор или я подсчитаю?
так давайте, дорогие кроты посчитаем - итак 65% от суммы (70.000€) - 45.000€ в марте 2018 был курс 4,6, это 209.300 лир, за полтора года 30% (налоги не платим?) - 270.090 лир и менять поу сегоднешнему курсу 6.32 (это не считая издержeк при обмене) Получаем - 43.052€
минус 2.000€
как говорится "дурак думкой богатеет"...
а это говорит о том, что кроме своей прелести двухкомнатной и потерь в банках на курсе лиры, все остальные ваши "ивестиции" глубоко виртуальные....
приятного апетита!
Kripo, почему в ваших расчётах Вы используете сегодняшний курс лиры к доллару 6.32 ?
Уважаемый хозяин ветки, в своем посте долго и с мелочами описывает как он собирается ехать именно сегодня утром (уже вчера) "покупать квартиру" и мечтает как бы он мог разбогатеть на депозите в лире с марта прошлого года, так какой курс мне использовать?!!
akurt написав:На самом деле было и есть так: 9 сентября 2018 1 доллар=6,18 лиры. Процентная ставка по депозитам на 1 год - 28 (ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ). Налог на прибыль 15%. 9 сентября 2019 1 доллар=5,75 лиры.
Только не показывайте эти цифры юмористке stm. Она не "въедет", даже если "на пальцах" рассказывать и показывать.
И еще прикольно: какие такие ИЗДЕРЖКИ на обмене? Маржа банка при обмене в интернет-банкинге в операционное время: 0,04 лиры на 1 доллар. И курс "плавающий" все время и сохраняется буквально 3-4 минуты - это время на раздумья, ибо они четко придерживаются курса мирового рынка - торги и торги, идут и идут... Смотрите на "свечки" и принимаете решение...
тут начинаются вихляния...
Сами указали что депозит под 20% годовых, - за полтора года 30%, теперь вот попытка задним числом процент до 28% годовых натянуть. А заодно от марта на сентябрь все это передвинуть, чтоб на курсе не проседать.
Курс валюты я тут смотрю, https://www.finanzen.net/devisen/euro-tuerkische_lira-kurs и не надо рассказывать сказки что кто-то может в турецком банке прям без маржи лиры на баксы поменять... Ага - 0,04 лиры за бакc это уже 4% за обмен, вот, в это верим, а в то что кто-то "на свечках" меняет - не верим.
Так что на обменах еще 5.000 лир (830€) потеряли, а это уже минус 2.800€!!! и остается вопрос про налог на пасивный доход, есть он в Турции?
Frant написав:Якщо ж питання стоїть так: купити квартиру-новобуд, прожити там 4 міс з 12, наприклад, п'ять чи десять років, а потім продати "за скільки дадуть" , тоді - жодних проблем. Збитків ріелторша не рахує, не вміє.
Вы забываете или е внимательно читаете. Акурт купил квартиру ДЛЯ СЕБЯ. Я не заметила, что бы он втюхивал здесь какую-либо недвигу.
Я построила себе дом в 2010 году. Допустим, вложила, включая скариатор, условно 100 000 долларов. Сейчас он этих денег не стоит. Я в убытке?- безусловно. Прошли те времена, когда люди строили на продажу дом, жили в нем пару лет, и продавали с профитом. Но как посчитать в долларах, что я все эти 9 лет не дышу миазмами соседскими, не слышу их разборок и тр..., дышу очень чистым воздухом, ем только что сорванные с куста-дерева плоды, да и личное пространство увеличилось в десять раз? Впрочем, за эти годы получила 55 000 долларов от аренды квартиры.
djbnd777 написав:akurt спасибо. очень круто выглядит. ВАШ приятель продает свою трешку?
Ситуация немного другая: я в эти дни подбираю трешку (может и двушку но у "ребят" денежки есть - еще и 2 квартиры сдают в Украине - классика) для приятелей с Украины, хотят прилететь 21 сентября и сразу купить. Не хочется: - переплатить (вчера дом смотрел реально классный, но квартиры самые обычные). Было интересно узнать уровень цен. Убедился, что я на верном пути: уговариваю взять в новом доме трешку 90 квадратов (больше площадь+ отдельная кухня!!!) по цене ДЕШЕВЛЕ, и по качеству - пожалуй - лучше. Что интересно, ближе, чем мой дом - к морю. - кроме того, важный вопрос - контингент дома: узбеки, казахи, россияне - стояла Ауди Q7 с российскими номерами. В моем доме живут почти все ПРИЛИЧНЫЕ люди: либо имеют - как я - еще одну квартиру в Стамбуле (авиабилет - 18 долларов в одну сторону), либо граждане Европы (Голландия, например). - размер в этом случает имеет значение - в данном случае "размер дома" - в моем доме 19 квартир, реально постоянно живут не более 14 семей. Например, в эти дни на лестничной площадке есть жильцы только в 2-х квартирах. Остальные сейчас в Стамбуле. Это важно ещё вот почему: вот я сейчас с утра поплавал в бассейне - и сейчас иду опять - я был один. И все дни, кроме меня и жены, нет в бассейне никого. В других комплексах - обилие детей кричащих и ныряющих.
Сегодня жду, когда привезут мне карту виртуального турецкого банка (заказал по интернету - enpara.com) и договорился внутри посмотреть трешку от того застройщика, что писал выше. Кроме того, делаю расчеты согласно "Еврейской арифметике": - первый взнос - 35% от цены на этапе фундамента. - как использовать умно оставшиеся 65% (они есть в наличии, но надо же "умно"). Как говорят в Одессе "Почему нет, когда да?"
Вообще предложений много вокруг, но надо смотреть и щупать. Главное правило: если риэлтор/продаван россиянин/узбек - бежать и не оглядываться. Потому мне и приятно было написать, что я ЛИЧНО встречаюсь с руководителями самых известных строительных фирм, как вчера, например.
И еще интересное наблюдение: иду утром выгуливать собаку по своей короткой улице и насчитал 5 (пять!!!) автомобилей с номерами серии на букву "М" - эти номера выдают владельцам-иностранцам, купившим авто в Турции. Никогда столько авто, принадлежащих иностранцам, ранее не встречал... Поневоле поверишь в данные Международных экспертов: Турция по уровню ВВП выходит на 11-е место в мире, догоняя и Великобританию, и Францию... Ну, нам с Вами до 2050 года не дожить, но надо же знать тенденцию... Подробно здесь: http://statisticstimes.com/economy/proj ... anking.php
Вот у домов форумчан что РЯДОМ СТРОЯТ? А рядом с новым комплексом, что интенсивно строят в эти дни - за перекрестком моей улицы - будут строить БИБЛИОТЕКУ. Не баню, не крематорий, не химкомбинат, не склады под аренду, а БИБЛИОТЕКУ...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).