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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:31
Самые прикольные слова у Kripo про то, что квартира за рубежом требует РЕМОНТА и ещё какого-то брокера.
То есть надо понимать так, что его личная квартира не требует никакого ремонта: купил жб параллелепипед, принёс от магазина четыре пластиковых ящика от турецких апельсинов, положил сверху матрац и живёшь в своё удовольствие - я такую картину наблюдал, когда первый студент из нашего потока женился: 4 ящика из-под яблок+ матрац+спринцовка с марганцовкой= счастье. Длилось очень недолго.
На самом деле евростандарт продажи квартир что в Польше, что в Турции: полный фарш. Это не так любимые нами ж/б параллелепипеды.
В квартиру нужно докупить:
- двуспальную кровать с отличным матрацем (у меня очень крутой фирмы толщиной в 30 см обошёлся примерно в 300$),
- диван-кровать - обычная цена 2000 лир или 9000 гривен
- холодильник двухкамерный 3000 лир или примерно 14000 гривен.
- ну пару ковриков.
Все стены окрашены хорошими красками, как правило, в белый цвет. Я в прошлом году неудачно открывал бутылку красного вина - облил стену - все вытер без следов.
Белая стена - отличная вещь!
Я транслирую на всю стену спальни с помощью портативного проектора видео с канала Netflix и смотрю сериал (в эти дни второй сезон ElitE в оригинале с английскими субтитрами) - качество изображения на стене отменное. А если ещё в руке бокал розового сухого - вообще уходят глупые мысли. Кстати, сериал всем рекомендую!),
Просто надо жить веком 21-м, а не 20-м.
Да, чуть не забыл: надо докупить купальные шорты и очки для плавания в своём бассейне. Я докупил, вот вылез из бассейна и лежу на шезлонге под апельсиновыми деревьями (апельсины ещё зеленые).
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 10 вер, 2019 11:50, всього редагувалось 3 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:46
sinus
может Вы и правы, но мой выбор- плата за комфорт, как и у Акурта.
Главное, что я ни о чем не жалею.
В 2010 я не планировала, что моя семья будет жить в разных странах.
А мне предстоит через пару лет определиться, где жить. Вот и езжу пока по Европе, хочу почувствовать атмосферу и комфорт, чтобы определиться. Но пока с радостью возвращаюсь на свои 6 сот за городом.
А деньги имеют свойство уходить сквозь пальцы, особенно у женщин. И уж точно я бы не скопила в те времена условные 100 000 дол.
А вообще, знал бы прикуп - жил бы в Сочи)))
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djbnd777
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:51
В Турции ни в коем случае нельзя жить - там падение ВВП и это очень опасно для жизни!!
Господа, откройте свой паспорт и посмотрите, в какой сторане вы живете? Вы с состоянии спрогнозировать, что будет через 2-3 месяца? я -нет)))
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djbnd777
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:02
Золотые слова про Сочи. Мне повезло - там бывал ежегодно с 15 лет до 22-х.
Жил у одинокой бездетной семьи выше жд вокзала.
На пляж ходил налево от. Морского порта - пляж санатория имени Мориса Тореза. Я пробирался туда бесплатно.
Так вот скажу авторитетно - хотя давно в Сочи не был: в Анталии гораздо лучше.
Взять даже то, что примерно до 5 декабря солнечная погода днём +25, ночью +16. Море тёплое +22 до 1 декабря точно.
А в Сочи сезон все же короткий, как и в Батуми и тоже.
Когда мне без конца рассказывают, что я дурак, меня это веселит реально: свои студенческие годы я проводил как не в Сочи, так в Адлере, как не в горах на горных реках выше трассы Сочи-Адлер, так в горах Кабардино-Балкарии - на ледниках в августе никогда так в жизни не мёрз.
В Ялте побывал впервые школьником, так как и по сей день живут в Крыму двоюродный брат и племянники, и облазил почти все горы Крыма.
И вот прикольные люди, которые дальше Карпат не бывали, все не могут понять, что у человека есть мозги и этим мозгами можно и нужно думать.
Обратите внимание: 420 страниц форума мне все рассказывают, какой я лох.
Лежу в шезлонге под апельсиновыми деревьями и думаю: «Ну точно - лох! И нифига считать не умею, зарабатывая в иной день по ххх$. И вовсе не на торговле квартирами, как тут все брызгались слюной. Ну точный лох!»
О! муэдзин запел на минарете! Надо идти - наверняка жена Дорадо поджарила... нет, ещё поплаваю...
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 10 вер, 2019 12:05, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:03
djbnd777 написав:sinus
может Вы и правы, но мой выбор- плата за комфорт, как и у Акурта.
Главное, что я ни о чем не жалею.
В 2010 я не планировала, что моя семья будет жить в разных странах.
А мне предстоит через пару лет определиться, где жить. Вот и езжу пока по Европе, хочу почувствовать атмосферу и комфорт, чтобы определиться. Но пока с радостью возвращаюсь на свои 6 сот за городом.
А деньги имеют свойство уходить сквозь пальцы, особенно у женщин. И уж точно я бы не скопила в те времена условные 100 000 дол.
А вообще, знал бы прикуп - жил бы в Сочи)))
Так будинок за якісь кошти ж придбали?
Придбали.
От до речі я й кажу,що за ті кошти краще було придбати 3 однокімнатні квартири.
І мандрували б собі і жили б де цих грошей вистачало і життя було б комфортніше.
Все одно ж ви зараз мандруєте і витрачаєте.
До речі життя в Сочі не те місце,де б хотілося жити.
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sinus
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