Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Самые прикольные слова у Kripo про то, что квартира за рубежом требует РЕМОНТА и ещё какого-то брокера. То есть надо понимать так, что его личная квартира не требует никакого ремонта: купил жб параллелепипед, принёс от магазина четыре пластиковых ящика от турецких апельсинов, положил сверху матрац и живёшь в своё удовольствие - я такую картину наблюдал, когда первый студент из нашего потока женился: 4 ящика из-под яблок+ матрац+спринцовка с марганцовкой= счастье. Длилось очень недолго. На самом деле евростандарт продажи квартир что в Польше, что в Турции: полный фарш. Это не так любимые нами ж/б параллелепипеды. В квартиру нужно докупить: - двуспальную кровать с отличным матрацем (у меня очень крутой фирмы толщиной в 30 см обошёлся примерно в 300$), - диван-кровать - обычная цена 2000 лир или 9000 гривен - холодильник двухкамерный 3000 лир или примерно 14000 гривен. - ну пару ковриков. Все стены окрашены хорошими красками, как правило, в белый цвет. Я в прошлом году неудачно открывал бутылку красного вина - облил стену - все вытер без следов. Белая стена - отличная вещь! Я транслирую на всю стену спальни с помощью портативного проектора видео с канала Netflix и смотрю сериал (в эти дни второй сезон ElitE в оригинале с английскими субтитрами) - качество изображения на стене отменное. А если ещё в руке бокал розового сухого - вообще уходят глупые мысли. Кстати, сериал всем рекомендую!), Просто надо жить веком 21-м, а не 20-м. Да, чуть не забыл: надо докупить купальные шорты и очки для плавания в своём бассейне. Я докупил, вот вылез из бассейна и лежу на шезлонге под апельсиновыми деревьями (апельсины ещё зеленые).
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2019 11:50, всього редагувалось 3 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
sinus может Вы и правы, но мой выбор- плата за комфорт, как и у Акурта. Главное, что я ни о чем не жалею. В 2010 я не планировала, что моя семья будет жить в разных странах. А мне предстоит через пару лет определиться, где жить. Вот и езжу пока по Европе, хочу почувствовать атмосферу и комфорт, чтобы определиться. Но пока с радостью возвращаюсь на свои 6 сот за городом. А деньги имеют свойство уходить сквозь пальцы, особенно у женщин. И уж точно я бы не скопила в те времена условные 100 000 дол. А вообще, знал бы прикуп - жил бы в Сочи)))
В Турции ни в коем случае нельзя жить - там падение ВВП и это очень опасно для жизни!! Господа, откройте свой паспорт и посмотрите, в какой сторане вы живете? Вы с состоянии спрогнозировать, что будет через 2-3 месяца? я -нет)))
Золотые слова про Сочи. Мне повезло - там бывал ежегодно с 15 лет до 22-х. Жил у одинокой бездетной семьи выше жд вокзала. На пляж ходил налево от. Морского порта - пляж санатория имени Мориса Тореза. Я пробирался туда бесплатно. Так вот скажу авторитетно - хотя давно в Сочи не был: в Анталии гораздо лучше. Взять даже то, что примерно до 5 декабря солнечная погода днём +25, ночью +16. Море тёплое +22 до 1 декабря точно. А в Сочи сезон все же короткий, как и в Батуми и тоже. Когда мне без конца рассказывают, что я дурак, меня это веселит реально: свои студенческие годы я проводил как не в Сочи, так в Адлере, как не в горах на горных реках выше трассы Сочи-Адлер, так в горах Кабардино-Балкарии - на ледниках в августе никогда так в жизни не мёрз. В Ялте побывал впервые школьником, так как и по сей день живут в Крыму двоюродный брат и племянники, и облазил почти все горы Крыма. И вот прикольные люди, которые дальше Карпат не бывали, все не могут понять, что у человека есть мозги и этим мозгами можно и нужно думать. Обратите внимание: 420 страниц форума мне все рассказывают, какой я лох. Лежу в шезлонге под апельсиновыми деревьями и думаю: «Ну точно - лох! И нифига считать не умею, зарабатывая в иной день по ххх$. И вовсе не на торговле квартирами, как тут все брызгались слюной. Ну точный лох!» О! муэдзин запел на минарете! Надо идти - наверняка жена Дорадо поджарила... нет, ещё поплаваю...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2019 12:05, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
djbnd777 написав:sinus может Вы и правы, но мой выбор- плата за комфорт, как и у Акурта. Главное, что я ни о чем не жалею. В 2010 я не планировала, что моя семья будет жить в разных странах. А мне предстоит через пару лет определиться, где жить. Вот и езжу пока по Европе, хочу почувствовать атмосферу и комфорт, чтобы определиться. Но пока с радостью возвращаюсь на свои 6 сот за городом. А деньги имеют свойство уходить сквозь пальцы, особенно у женщин. И уж точно я бы не скопила в те времена условные 100 000 дол. А вообще, знал бы прикуп - жил бы в Сочи)))
Так будинок за якісь кошти ж придбали? Придбали. От до речі я й кажу,що за ті кошти краще було придбати 3 однокімнатні квартири. І мандрували б собі і жили б де цих грошей вистачало і життя було б комфортніше. Все одно ж ви зараз мандруєте і витрачаєте. До речі життя в Сочі не те місце,де б хотілося жити.
djbnd777 написав:В Турции ни в коем случае нельзя жить - там падение ВВП и это очень опасно для жизни!! Господа, откройте свой паспорт и посмотрите, в какой сторане вы живете? Вы с состоянии спрогнозировать, что будет через 2-3 месяца? я -нет)))
Падение ВВП очень опасно для денег. Я кстати Вас с Акуртом как вот эту весьма интеллигентную пару воспринимаю. Хорошо, и тоже главное повторить "ДЛЯ СЕБЯ" и потери каких-то 5000€ никого не должны смущать это первый год. Самое забавное что 5000€ неплохой отдых на 2х на 5 лет можно растянуть ))) И зима, просто ням ням в курортных городах ))) https://youtu.be/LlzDFpGRfOM
djbnd777 написав:В Турции ни в коем случае нельзя жить - там падение ВВП и это очень опасно для жизни!! Господа, откройте свой паспорт и посмотрите, в какой сторане вы живете? Вы с состоянии спрогнозировать, что будет через 2-3 месяца? я -нет)))
открыл свой паспорт - страна Германия... Могу на 2-3 месяца планировать....
akurt написав:Самые прикольные слова у Kripo про то, что квартира за рубежом требует РЕМОНТА и ещё какого-то брокера. То есть надо понимать так, что его личная квартира не требует никакого ремонта:
надо так понимать, что не надо мне что-то свое приписывать!
А имеется ввиду альтернатива - когда жилье мы снимаем на долгорок то ЗА РЕМОНТ не платим, НОТАРИУСУ за оформление не платим и да, ДА! Можем снять сразу с мебелью, с самыми что ни наесть дорогими шторками-матрацами немецкого производства...
Если же мы берем хатку "для отпуска" - то у нас альтернатива это 5ти звездночный отель, где опять таки "усе включено" - жене сибасы не надо в супермаркет ходить покупать и жарить стоять, нюхать. И, что тоже немаловажно, эти отдыхи можно таки в разных местах делать, к примеру (личному) - в этом году 2 недели Египет, неделя Греция, две недели на Родине в Украине, неделя Франция-Швейцария (как раз НотрДам горел), 2 недели в Испании, дети в дополнительно английский учили две недели на берегу Италии и сейчас на 2 недели по северным странам поедем (ну и на Новый Год - еще незнаю куда).
И вот все это без оглядки на потери на курсе лиры, без того чтобы быть заложником Эрдогана и знаете что еще - на самом деле одно и тоже место (эти апельсины у бассейна, которые есть нельзя и т.д.) уже дней через 12 надоедает...
Это ЕСЛИ ЧЕСТНО....
akurt написав:Я транслирую на всю стену спальни с помощью портативного проектора видео с
хорошо когда очки и детали не рассмотреть...
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 10 вер, 2019 13:18, всього редагувалось 3 разів.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Слухайте пана sinus - людина молода, але речі говорить правильні: 1. Приватний будинок ЛЕГКО купити та ВАЖКО продати, такий об"єкт є менш ліквідний. Я те знаю, бо батько - слава Богу - залишив мені в спадщину приватний будинок в 2 поверхи та площею 115 квадратів - знаю, що те вартує. Останній раз вклав в ремонт та реконстуркцію 20 000 доларів. А в купу документів в 2017 році - то навіть не рахував скільки грошви викинув на хабарі та різні платежі. Збився із підрахунків.
2. Я вже писав неодноразово, але те поховане під купою гною від любителів гнилих йогуртів - реально класний варіянт ВЧАСНО вийти з того бізнесу, що ви розкрутили, повернути гроші (про прибуток в наші часи не мрійте), вкластися в пару квартир - як написав пан sinus - для отримання ПАСИВНОГО прибутку - та лежати на шезлонзі за кордоном, поглажуючи себе по животику.
Альтернатива 1: - ще у 2007 році, катаючись на лижах в Словаччині разом із родичами, радив подумати, чи не варто продати розкручений цех, в який вкладено було 100 000 доларів, та який забезпечив родину двома квартирами для синів, трьома автівками та можливість витрачати по 1 000 ойро на тиждень гірськолижного відпочинку та подоражами зі мною за кермом мікроавтобуса Польщею, Словачииною, Австрією, Німеччиною, Італією? - Рано. - ще в 2009 році, коли прибуток з того цеху став від"ємним, радив робити те саме. - Рано. - ще в 2016 році коли прибуток фірми почав ставати позитивним, я знову радив в січні на лижах в Гудаурі вийти з бізнесу. - Можна, але дадуть не більше 20 000 доларів... - Можливо, варто отримати хоча б 20... Все ж таки - вершки зняли!!!
У лютому 2017 віявили рак прямого кішківника. - 6 курсів хіміотерапії на суму 30 000 доларів. - п"ять операцій на суму 40 000 доларів.
Вчора говорив із його жінкою: почуває себе дуже погано, на роботу не ходить. - к.к.д.=0
Альтернатива 2: У 2015 році ми з ним мандрували Туреччиню та в Анталї під"їхали до того будинка, де я зараз живу - він тільки будувався. Я сказав: є ідея: продати ділянку землі, яку я купив за 25 000 доларів, за 50 000 доларів (така ринкова ціна була) та купити тут квартиру. Він сказав: "А як же моя РОБОТА????" - А кинути, вийти з бізнесу вчасно.
Якби купив у 2016 та оформив би Медичне страхування іноземців (нагадаю, 100 доларів на рік) - міг би "попасти" на безкоштовне (за Турецькими законами) лікування від онкологічних захворювань.
Мораль тут така: часто-густо думають, що все є вічним. Забуваючи про те, що: "Ничто не вечно под луной. Но жизнь Бессмертна эстафетой поколений. Коль этим даром, друг мой, дорожишь, Оставь свой след, отбросив яд сомнений." (Шекспір, сонет 11).
P.S. Роздруковуємо собі на форматі А4 текст шрифтом номер 16 та вішаємо над диваном:
"Комфорт на данний час можливий тільки, коли гроші приносять дивіденди. Без дивідендів нема комфорту". (sinus)
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).