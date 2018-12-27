Додано: Вів 10 вер, 2019 11:31

Самые прикольные слова у Kripo про то, что квартира за рубежом требует РЕМОНТА и ещё какого-то брокера.

То есть надо понимать так, что его личная квартира не требует никакого ремонта: купил жб параллелепипед, принёс от магазина четыре пластиковых ящика от турецких апельсинов, положил сверху матрац и живёшь в своё удовольствие - я такую картину наблюдал, когда первый студент из нашего потока женился: 4 ящика из-под яблок+ матрац+спринцовка с марганцовкой= счастье. Длилось очень недолго.

На самом деле евростандарт продажи квартир что в Польше, что в Турции: полный фарш. Это не так любимые нами ж/б параллелепипеды.

В квартиру нужно докупить:

- двуспальную кровать с отличным матрацем (у меня очень крутой фирмы толщиной в 30 см обошёлся примерно в 300$),

- диван-кровать - обычная цена 2000 лир или 9000 гривен

- холодильник двухкамерный 3000 лир или примерно 14000 гривен.

- ну пару ковриков.

Все стены окрашены хорошими красками, как правило, в белый цвет. Я в прошлом году неудачно открывал бутылку красного вина - облил стену - все вытер без следов.

Белая стена - отличная вещь!

Я транслирую на всю стену спальни с помощью портативного проектора видео с канала Netflix и смотрю сериал (в эти дни второй сезон ElitE в оригинале с английскими субтитрами) - качество изображения на стене отменное. А если ещё в руке бокал розового сухого - вообще уходят глупые мысли. Кстати, сериал всем рекомендую!),

Просто надо жить веком 21-м, а не 20-м.

Да, чуть не забыл: надо докупить купальные шорты и очки для плавания в своём бассейне. Я докупил, вот вылез из бассейна и лежу на шезлонге под апельсиновыми деревьями (апельсины ещё зеленые).

Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2019 11:50, всього редагувалось 3 разів.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).