Додано: Вів 10 вер, 2019 14:05

Пан Kripo!

Коли Ви радите вкластися в Болгарію або там в Грузію, то варто поділитися, чому Ви особисто не вклалися.

В тому числі і в Черногорію, де мешкають діти мого кума.

Всі їх друзі та колєги вже втекли з Чорногорії в Іспанію, а у них не получається втекти.

Я сторінок із 100 назад викладував всі ціни про життя в Чорногорії, варто перегорнути, другий раз цитувати дочку кума не буду.



Розказую з перших рук:

мінімум 2 рази на рік буваю в Болгарії - більш бідної та нещасної країни важко собі уявити.

Не розумію, як вона стала членом ЄС.

Кому погано в Україні - раджу поїхати в Болгарію - такого жебратства та такого нещастя ви РЕАЛЬНО не побачите в Україні - у порівнянні із Болгарією Україна виглядає просто як Монако.

Я зазвичай перетинаю її - всього 325 км - транзитом, зупиняючись, щоби тільки викурити цигарку - бо дуже нервова дорога:

- 275 км з 325 доріг з однією полосою в кожному напрямку і нескінченні знаки "30".

- за 325 км різними дорогами ви не зустрінете жодного кафе або ресторації.

- за 325 км ви не зустрівнете жодного щиномонтажу.

- за 325 км ви не зустірнете жодної АЗС, де можна розрахуватися карткою - тільки готівка.

- за 325 км ви зустрінете МАКСИМУМ 5 (п"ять) людей - країна реально ВИМЕРЛА чи ВИЇХАЛА.

- за 325 км ви зустрінете НЕ десятки, а сотні будинків із червоної цегли під керамічними дахами - всі добротні у минулому і полвина - із проваленими стінами та дахами. Просто жуть. Можна знімати "Сталкер".

- за 325 км ви не зустрінете жодного супермаркета по дорозі.

- за 325 км ви зустрінете мінімум 32,5 співробітника ДАЇ і всі такі мордаті, що деякі депутати нинішньої Верховної ради просто худенькі.

- за 325 км ви зустрінете мінімум 325 радарів, спрямованих на Вас.

- за 325 км ви повинні навчитися вибирати місця для відвідання туалетів у кущах (інших в країні немає) так, щоби те було безпечним для життя - я не встиг зупинится біля кущів - миттєво ззаду зупинилося авто та почали виходити два хлопці в моєму напрямку.



Бажаєте зла форумчанам?



P.S. З Грузією все дуже не просто. Порадите в країну, де Прем"єром призначено міністра внутрішніх справ на днях та де є окупованими 20% території? І де навіть у Батумі сезон продовжується 60 днів? А потім - з вересня по березень 13-15 днів у місяць - дощі та дощі?

Прапор у руки.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).