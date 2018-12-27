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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:37
djbnd777 написав:
А мне предстоит через пару лет определиться, где жить. Вот и езжу пока по Европе, хочу почувствовать атмосферу и комфорт, чтобы определиться. Но пока с радостью возвращаюсь на свои 6 сот за городом.
это другой разговор, и тут вот Турция выглядит... немного блекло штоли....
Из альтернотив, если упёрлось в "дом на море" - Болгария, Грузия, Черногория, цена "входа" (недвига дешевая, ездить туда бюджетнo и не долго, а то вон у Акурта целая эпопея-одиссея каждый раз из "на дачу сгонять" получается) в 2 раза меньше чем Турция, климат больше подходит для нашего склада (белый европеец), местный язык легче в изучении, местный менталитет в понимании и муэдзины не орут по 5 раз в день, как вон уважаемый топикпастер уже жалуется.
Попробуйте!
Однако, проблема с морскими климатами - ЗИМА! Холодно, влажно и ВЕТЕР. Даже на черноморском побережье с плюсовой температурой зимой ВЕТЕР может выдуть мозги, надо в облюбованный город обязательно зимой ездить, проверять, а то были варианты... (пришлось знакомой хатку на 2ой год сбрасывать).
Это если в "обязательно на море" упёрлось... Конечно есть варианты с еще более мягким климатом - Тенерифы-Коста браво всякиe, тут границ прекрассному нет.... Опять таки, сколько на перелеты, медецину готовы платить, тут и Доминиканские Республики и Шри-Ланки всяческие с Гоа можно....
Если же нет упoра "только на море", то тут много вариантов, опять таки, надо в разное время ездеть, а то будет "синдром утенка" как у....
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 14:05
Пан Kripo!
Коли Ви радите вкластися в Болгарію або там в Грузію, то варто поділитися, чому Ви особисто не вклалися.
В тому числі і в Черногорію, де мешкають діти мого кума.
Всі їх друзі та колєги вже втекли з Чорногорії в Іспанію, а у них не получається втекти.
Я сторінок із 100 назад викладував всі ціни про життя в Чорногорії, варто перегорнути, другий раз цитувати дочку кума не буду.
Розказую з перших рук:
мінімум 2 рази на рік буваю в Болгарії - більш бідної та нещасної країни важко собі уявити.
Не розумію, як вона стала членом ЄС.
Кому погано в Україні - раджу поїхати в Болгарію - такого жебратства та такого нещастя ви РЕАЛЬНО не побачите в Україні - у порівнянні із Болгарією Україна виглядає просто як Монако.
Я зазвичай перетинаю її - всього 325 км - транзитом, зупиняючись, щоби тільки викурити цигарку - бо дуже нервова дорога:
- 275 км з 325 доріг з однією полосою в кожному напрямку і нескінченні знаки "30".
- за 325 км різними дорогами ви не зустрінете жодного кафе або ресторації.
- за 325 км ви не зустрівнете жодного щиномонтажу.
- за 325 км ви не зустірнете жодної АЗС, де можна розрахуватися карткою - тільки готівка.
- за 325 км ви зустрінете МАКСИМУМ 5 (п"ять) людей - країна реально ВИМЕРЛА чи ВИЇХАЛА.
- за 325 км ви зустрінете НЕ десятки, а сотні будинків із червоної цегли під керамічними дахами - всі добротні у минулому і полвина - із проваленими стінами та дахами. Просто жуть. Можна знімати "Сталкер".
- за 325 км ви не зустрінете жодного супермаркета по дорозі.
- за 325 км ви зустрінете мінімум 32,5 співробітника ДАЇ і всі такі мордаті, що деякі депутати нинішньої Верховної ради просто худенькі.
- за 325 км ви зустрінете мінімум 325 радарів, спрямованих на Вас.
- за 325 км ви повинні навчитися вибирати місця для відвідання туалетів у кущах (інших в країні немає) так, щоби те було безпечним для життя - я не встиг зупинится біля кущів - миттєво ззаду зупинилося авто та почали виходити два хлопці в моєму напрямку.
Бажаєте зла форумчанам?
P.S. З Грузією все дуже не просто. Порадите в країну, де Прем"єром призначено міністра внутрішніх справ на днях та де є окупованими 20% території? І де навіть у Батумі сезон продовжується 60 днів? А потім - з вересня по березень 13-15 днів у місяць - дощі та дощі?
Прапор у руки.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: Вів 10 вер, 2019 14:23
Kripo написав: djbnd777 написав:
А мне предстоит через пару лет определиться, где жить. Вот и езжу пока по Европе, хочу почувствовать атмосферу и комфорт, чтобы определиться. Но пока с радостью возвращаюсь на свои 6 сот за городом.
это другой разговор, и тут вот Турция выглядит... немного блекло штоли....
Из альтернотив, если упёрлось в "дом на море" - Болгария, Грузия, Черногория, цена "входа" (недвига дешевая, ездить туда бюджетнo и не долго, а то вон у Акурта целая эпопея-одиссея каждый раз из "на дачу сгонять" получается) в 2 раза меньше чем Турция, климат больше подходит для нашего склада (белый европеец), местный язык легче в изучении, местный менталитет в понимании и муэдзины не орут по 5 раз в день, как вон уважаемый топикпастер уже жалуется.
Попробуйте!
Однако, проблема с морскими климатами - ЗИМА! Холодно, влажно и ВЕТЕР. Даже на черноморском побережье с плюсовой температурой зимой ВЕТЕР может выдуть мозги, надо в облюбованный город обязательно зимой ездить, проверять, а то были варианты... (пришлось знакомой хатку на 2ой год сбрасывать).
Это если в "обязательно на море" упёрлось... Конечно есть варианты с еще более мягким климатом - Тенерифы-Коста браво всякиe, тут границ прекрассному нет.... Опять таки, сколько на перелеты, медецину готовы платить, тут и Доминиканские Республики и Шри-Ланки всяческие с Гоа можно....
Если же нет упoра "только на море", то тут много вариантов, опять таки, надо в разное время ездеть, а то будет "синдром утенка" как у....
Тут треба, якщо казати про якість життя, порівнювати на одній і тих же умовах.
Якщо за крітеріі брати прибуток з дівідендів до 2000 євро на місяць, то безумовно в Турціі жити набагато краще, ніж в Грузії, Чорногорії і депресивній Болгарії.
Якщо прибуток від 3 до 5 тис., то вже можливо робити вибір між Іспанією, Грецією чи Португалією.
Можливо і так навіть цікавіше комбінувати залежно від прибутку ті чи їншу країни.
Але..і таке може з кожним трапитися дівіденди можуть раптово схуднути і в такому разі легше це переносити в більш дешевих країнах.
Тому, маючи прибуток і якісь активи, десь не в Туреччині, краще все ж таки і дешевше жити в ній, але не на одному місці, тобто жити арендуючи.
Я раніше відвідував гірськолижні курорти в Польщі, Словакії, був в Італії, але після того як побував на Улудазі, вже більш нікуди не виїзджаю, все дешевше і краще.
Та й в травні або в червні, раз на рік, останні 5 років виїзджаю відпочивати в Олюденіз -все дешевше і краще.
А Стамбул теж відвідую інколи, коли хочу набратися сили і енергії від цього міста.
В якой країні за малі гроші ви все це знайдете?
З Акуртом я в багатьох випадках згоден, що до Туреччини, не згоден тільки з тим, що нерухомість для себе там не варто купувати, краще знімати.
Ну і з депозитами турецькими він теж щось намудрив
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Додано: Вів 10 вер, 2019 14:46
akurt написав:
Пан Kripo!
Коли Ви радите вкластися в Болгарію або там в Грузію, то варто поділитися, чому Ви особисто не вклалися.
В тому числі і в Черногорію, де мешкають діти мого кума.
Всі їх друзі та колєги вже втекли з Чорногорії в Іспанію, а у них не получається втекти.
Я сторінок із 100 назад викладував всі ціни про життя в Чорногорії, варто перегорнути, другий раз цитувати дочку кума не буду.
Розказую з перших рук:
мінімум 2 рази на рік буваю в Болгарії - більш бідної та нещасної країни важко собі уявити.
Пан Акурт!
Почему я вообще не стал нигде "дачу у моря" покупать, хотя это была мечта юности и в КАЖДОЙ стране я присматривался к недвижке, даже специально в 2006 ездил в Албанию, думая что я такой прозорливый и там вот угадаю рост недвиги...
Потому что конкректо взвесли все за и против, вот этот вот баланс - Бабло - удовильствие взвесил, то что вот за эти 2 дня накропал я осмыслил и понял что НЕХОЧУ в одном месте - даже одном регионе все время отдыхать, про жизнь не говорю, пока это от места работы зависит, когда надоест работать посмотрим... И понял что такая покупка это будет однозначно "красный итальянский кабриолет", для тех кто понимает....
Теперь по странам - Черногория как и Болгария как и Грузия хороши для отдыха там или для продолжительного пребывания именно тем что НЕСЧАСТНЫ! Именно потому что там проблемы, там дешево и прекраснно! То что Грузия окупирована, так и Украина окупированна! Турция воюет так и Украина воюет!
Конечно, для ЖИЗНИ там, не для пенсии-отдыха Черногория не совсем подходит, и понятно что из "деревенской" Черногории люди едут в Испанию, почему только в Испанию?!! Есть поближе развитие экономически славянские страны, есть Германия-Австрия в конце-концов, у нас в Германии от несчастных испанцев не протолкнуться, в кризис приехали так и сiдят, по ощущениям их стало больше русскоговорящих. Но для пенсии Черногория очень даже - и вид на жительства после покупки хаты и в НАТО вступили, и недвига дешевая, жизнь относительно дешевая.... Климат прекрасный - нет жары летом как "кое где", так и нет зимних ветров.
Болгария - я был три года по 2 недели каждый раз в Июле-Августе, Вы слишком предвзято все описываете, Вы едете транзитом, по трассе, у меня такое же "транзитное" впечатление от Польши - зассаные заправки и обжираловки, но я то хоть понимаю что это не Польша! Мы были на побережье, Варна, Солнечный берег, Бургас, поездки на день по округе, и отели и снимали квартиры. Цены в супермаркетах-кафешках в Варне и Бургасe как в Украине, даже скажем прямо, как в Харькове, не как в Киеве! (это то родственники сказали, мне то откуда знать, я их проспонсировал, за компанию) В Солнечном все подороже, но тоже терпимо, мягкий климат - теплее ЮБКa но не так влажно как в Сочи, песчаные пляжи как Бенидорме, рай для детей... То что страна действительно потеряла около 20% населения после освобождения это правда и это проблема.... проблема для страны а для нас ВОЗМОЖНОСТЬ! Дешевого сервиса, дешевой недвиги, дешевого моря, и КЛАССНОГО отдыха!
По Грузии Вы совершенно правы, проблема короткого и слишком влажного сезона, из-за этого у Турции побережье черного моря и не развивается как курорт, та же фигня с Болгарией - зимой ОПА.
Однако эти особенности надо сравнивать в комплексе с особенностями других стан, и тут Турция, на мой взгляд несколько... не выигрывает...
Востаннє редагувалось Kripo
в Вів 10 вер, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 14:50
sinus написав:
Ну і з депозитами турецькими він теж щось намудрив
Депо як і в Україні...потрібно час входу і виходу з місцевої валюти чітко визначати.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 14:54
Квесторе_поверніться написав: sinus написав:
Ну і з депозитами турецькими він теж щось намудрив
Депо як і в Україні...потрібно час входу і виходу з місцевої валюти чітко визначати.
это в Грузии "как в Украине" - сезонные колебания по 10-15%, а в Турции просто падение, систематическое падение, тут только на "малых откатах" д а на свечках, да задним числом можно быть "шпекулянтом прозорливым", и то вон уважаемый попутал, так что у него 2.800€ виртуального убытка...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 15:06
Kripo написав:
а в Турции просто падение,
Якщо падіння не компенсується % по депо ...се ля ві...ніхто не знає майбутнього. Можливо місцева валюта укріпиться...тоді вдасться відкупитися.
Але якщо нерухомість продають в євро то продавани давно просікли як компенсувати падіння турецької валюти.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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