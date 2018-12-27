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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 421422423424
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  sinus написав:Грузія і Чорногорія схожі по легалізації з Туреччиною, але ж там дуже і дуже сумно, а з їншими країнами як, щоб було так просто, як в тій же Туреччині?


это Ваше личное мнение, мне например в окружении турок откровенно неуютно, я не представляю как с ними "забухать", а с болгарами имел опыт, с танцами на столе и так далее, про грузин вообще молчу, как там может быть "дуже і дуже сумно"?!!!

просто, ну в Болгарии не то чтобы просто, это в Черногории сразу вид на жительstvo... Еще просто, я вон писал - в Доминиканской Республики, встречал там пенсионеров, поищите отчет в этой теме...

Просто св визой в Индии - куча народа перебралась в северный штат... Дешево опять таки...

  sinus написав:І якщо все це порівняти, то яка країна краща для життя?


индивидуально..... :lol:
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 10 вер, 2019 15:47, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:44

  Kripo написав:
  sinus написав:Грузія і Чорногорія схожі по легалізації з Туреччиною, але ж там дуже і дуже сумно, а з їншими країнами як, щоб було так просто, як в тій же Туреччині?


это Ваше личное мнение, мне например в окружении турок откровенно неуютно, я не представляю как с ними "забухать", а с болгарами имел опыт, с танцами на столе и так далее, про грузин вообще молчу, как там может быть "дуже і дуже сумно"?!!!

просто, ну в Болгарии не то чтобы просто, это в Черногории сразу вид на жительstvo... Еще просто, я вон писал - в Доминиканской Республики, встречал там пенсионеров, поищите отчет в этой теме...

Просто св визой в Индии - куча народа перебралась в северный штат... Дешево опять таки...

De gustibus non qwadrum.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:48

  Kripo написав:за эти 2 дня накропал я осмыслил и понял что НЕХОЧУ в одном месте - даже одном регионе все время отдыхать, про жизнь не говорю, пока это от места работы зависит, когда надоест работать посмотрим...


Т.е. в Германии тоже снимаете, своего нет?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:28

  Квесторе_поверніться написав:
  sinus написав:Ну і з депозитами турецькими він теж щось намудрив

Депо як і в Україні...потрібно час входу і виходу з місцевої валюти чітко визначати.

Дуже вірне зауваження.
До речі: зараз 1 доллар=5,7854 ліри.
1 долар=25,00 гривень
25/5,7854=4,32 - це дуже приємно: мені на картку Альфабанку ввечері вчора прийшов гривневий транш і знову для мене все стало ще дешевшим...
Так, курка: 8,95 ліри або 38,66 гривень.
Дрібничка, але дуже приємно...
Ну, і який такий депозит у Приваті під 14,5% відсотка річних мінус 19,5% податку щось там рятує в житті?

Приємно відмітити, що ця гілка набула приємного конструктивного розвитку.
Нормальні об"єктивні думки.
Я правда не згоден із тезою, що якщо десь на Сонячному березі Болгарії золотом відливає берег, а на всій іншій території такий занепад, що стає страшно, то то класно і нормально...
Ще трохи і ми будемо купувати нерухомість у Варадеро (Куба) там всі готелі відгорожені від іншої території парканом заввишки 4 метри і зверху пропустили електричний струм 380 Вольт...
Але у Варадеро реально класно: морепродукти і ром... Пляжі чудові...

Черговий раз приємно здивував пан sinus - я думав, що він "замкнувся" тільки на Польщі, а він легінь справний!

Щойно повернувся із відвідин будинка, де СПА-центр і плавальний басейн на даху...
Зображення
79 000 ойро квартира "1+1".
Ось скажете, що я спецаально таке шукаю - дивіться на балкон - а я не спеціально шукаю...
Зображення
До речі, це - дворівнева квартира великої площі... тут таку називають "dublex"...
Невелике враження, що поки пани хочуть щось купити у 2050 році щось у Чорногорії, інші пани не ловлять гав...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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