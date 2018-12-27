Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Грузія і Чорногорія схожі по легалізації з Туреччиною, але ж там дуже і дуже сумно, а з їншими країнами як, щоб було так просто, як в тій же Туреччині?
это Ваше личное мнение, мне например в окружении турок откровенно неуютно, я не представляю как с ними "забухать", а с болгарами имел опыт, с танцами на столе и так далее, про грузин вообще молчу, как там может быть "дуже і дуже сумно"?!!!
просто, ну в Болгарии не то чтобы просто, это в Черногории сразу вид на жительstvo... Еще просто, я вон писал - в Доминиканской Республики, встречал там пенсионеров, поищите отчет в этой теме...
Просто св визой в Индии - куча народа перебралась в северный штат... Дешево опять таки...
sinus написав:І якщо все це порівняти, то яка країна краща для життя?
индивидуально.....
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 10 вер, 2019 15:47, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
sinus написав:Грузія і Чорногорія схожі по легалізації з Туреччиною, але ж там дуже і дуже сумно, а з їншими країнами як, щоб було так просто, як в тій же Туреччині?
это Ваше личное мнение, мне например в окружении турок откровенно неуютно, я не представляю как с ними "забухать", а с болгарами имел опыт, с танцами на столе и так далее, про грузин вообще молчу, как там может быть "дуже і дуже сумно"?!!!
просто, ну в Болгарии не то чтобы просто, это в Черногории сразу вид на жительstvo... Еще просто, я вон писал - в Доминиканской Республики, встречал там пенсионеров, поищите отчет в этой теме...
Просто св визой в Индии - куча народа перебралась в северный штат... Дешево опять таки...
Kripo написав:за эти 2 дня накропал я осмыслил и понял что НЕХОЧУ в одном месте - даже одном регионе все время отдыхать, про жизнь не говорю, пока это от места работы зависит, когда надоест работать посмотрим...
sinus написав:Ну і з депозитами турецькими він теж щось намудрив
Депо як і в Україні...потрібно час входу і виходу з місцевої валюти чітко визначати.
Дуже вірне зауваження. До речі: зараз 1 доллар=5,7854 ліри. 1 долар=25,00 гривень 25/5,7854=4,32 - це дуже приємно: мені на картку Альфабанку ввечері вчора прийшов гривневий транш і знову для мене все стало ще дешевшим... Так, курка: 8,95 ліри або 38,66 гривень. Дрібничка, але дуже приємно... Ну, і який такий депозит у Приваті під 14,5% відсотка річних мінус 19,5% податку щось там рятує в житті?
Приємно відмітити, що ця гілка набула приємного конструктивного розвитку. Нормальні об"єктивні думки. Я правда не згоден із тезою, що якщо десь на Сонячному березі Болгарії золотом відливає берег, а на всій іншій території такий занепад, що стає страшно, то то класно і нормально... Ще трохи і ми будемо купувати нерухомість у Варадеро (Куба) там всі готелі відгорожені від іншої території парканом заввишки 4 метри і зверху пропустили електричний струм 380 Вольт... Але у Варадеро реально класно: морепродукти і ром... Пляжі чудові...
Черговий раз приємно здивував пан sinus - я думав, що він "замкнувся" тільки на Польщі, а він легінь справний!
Щойно повернувся із відвідин будинка, де СПА-центр і плавальний басейн на даху... 79 000 ойро квартира "1+1". Ось скажете, що я спецаально таке шукаю - дивіться на балкон - а я не спеціально шукаю... До речі, це - дворівнева квартира великої площі... тут таку називають "dublex"... Невелике враження, що поки пани хочуть щось купити у 2050 році щось у Чорногорії, інші пани не ловлять гав...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).