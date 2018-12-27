Додано: Вів 10 вер, 2019 16:59

Kripo написав: Однако эти особенности надо сравнивать в комплексе с особенностями других стан, и тут Турция, на мой взгляд несколько... не выигрывает... Однако эти особенности надос особенностями других стан, и тут

людей ПЕРШОГО сорту.

Хоч один:1. Найбільш лояльне відношення до іноземців - в тому числі українців, які тут себе БЕЗПЕРЕЧНО мають заЛояльне відношення до іноземців - історична особливість, яка пішла з часів становлення Османської імперії.2. Найбільш лояльні умови надання ВНП громадянам України - просто за фактом купівлі будь-якої квартири за будь-яку ціну.3. Найбільш приємні ціни на нерухомість. Ніяких залізобетонних паралелопіпедів. Все - готове. Безкоштовне утримання та користування власним плавальним басейном (з 1 червня по 1 жовтня).4. Практично відсутній мовний бар"єр - 2 слова російською (багато турків у віці 45+ працювали або в Україні, або в Росії), 2 слова англійською (вся молодь (!!!) знає англійську мову) два слова "на пальцях". Достатньо вивчити просто цифри.5. Найбільш дешеві продукти у порівнянні з будь-якою країною Європи.6. Найбільш дешеве утримання квартири - навіть якшо ви в ній не живете - кварплата 100 лір - 440 гривень на місяць. Лояльні ціни не електрику та воду.7. Самий низький податок на нерухомість - я за рік плачу 100 лір або 440 гривень.8. Самий чудовий клімат - на вулиці +25 з 1 березня по 1 грудня - це 10 (ДЕСЯТЬ) місяців в році.9. Саме тепле море в світі після Червоного в Єгипті.10. Самі лояльні умови ввезення власного авто громадянами України - я роками їзджу на авто з номерами української реєстрації. Годину назад на бульварі Богачей була облава поліції - всі авто зупиняли - НЕ ЗУПИНИЛИ11. Повна і безперечна безпека - я вже писав - всі авто стоять вздовж вулиці ночами (на нашу парковку загоняють авто тільки дві людини - я і наш голова ОСББ) і часто з відкритими вікнами - жодного разу не було пограбовано жодне авто. О другій ночі ви можете йти по вулиці безпечно - перевірено неодноразово на собі.12. Всі автобуси - великі з кондиціонерами, всі ці улюблені українцями жовті туберкульозні "Богдани" тут відсутні з 1260 року.13. Одна із найпотужніших та розвинутих систем медичного обслуговування у світі. Процвітає косметологічний туризм, онокологічний туризм (не дай Боже), стоматологічний туризм. 99,99% відомих вам ліків випускаються за ліцензією в Туреччині і продаються за помірними цінами - будь що в аптеці коштує 10-12-15 лір або будь-який препарат - приблизно 50 гривень.14. Повна і безумовна відсутність в супермаркетах "лівої" або перемаркованої продукції, в першу чергу алкогольних напоїв.15. Безкоштовна освіта дітей українців у школах під дахом Консульства України або Посольства за українськими програмами із видачею українського свідоцтва про освіту.Ну що? Будемо ".."?Про освіту детей українців - докладно тут: