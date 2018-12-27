Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Грузія і Чорногорія схожі по легалізації з Туреччиною, але ж там дуже і дуже сумно, а з їншими країнами як, щоб було так просто, як в тій же Туреччині?
это Ваше личное мнение, мне например в окружении турок откровенно неуютно, я не представляю как с ними "забухать", а с болгарами имел опыт, с танцами на столе и так далее, про грузин вообще молчу, как там может быть "дуже і дуже сумно"?!!!
просто, ну в Болгарии не то чтобы просто, это в Черногории сразу вид на жительstvo... Еще просто, я вон писал - в Доминиканской Республики, встречал там пенсионеров, поищите отчет в этой теме...
Просто св визой в Индии - куча народа перебралась в северный штат... Дешево опять таки...
sinus написав:І якщо все це порівняти, то яка країна краща для життя?
индивидуально.....
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 10 вер, 2019 15:47, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
sinus написав:Грузія і Чорногорія схожі по легалізації з Туреччиною, але ж там дуже і дуже сумно, а з їншими країнами як, щоб було так просто, як в тій же Туреччині?
это Ваше личное мнение, мне например в окружении турок откровенно неуютно, я не представляю как с ними "забухать", а с болгарами имел опыт, с танцами на столе и так далее, про грузин вообще молчу, как там может быть "дуже і дуже сумно"?!!!
просто, ну в Болгарии не то чтобы просто, это в Черногории сразу вид на жительstvo... Еще просто, я вон писал - в Доминиканской Республики, встречал там пенсионеров, поищите отчет в этой теме...
Просто св визой в Индии - куча народа перебралась в северный штат... Дешево опять таки...
Kripo написав:за эти 2 дня накропал я осмыслил и понял что НЕХОЧУ в одном месте - даже одном регионе все время отдыхать, про жизнь не говорю, пока это от места работы зависит, когда надоест работать посмотрим...
sinus написав:Ну і з депозитами турецькими він теж щось намудрив
Депо як і в Україні...потрібно час входу і виходу з місцевої валюти чітко визначати.
Дуже вірне зауваження. До речі: зараз 1 доллар=5,7854 ліри. 1 долар=25,00 гривень 25/5,7854=4,32 - це дуже приємно: мені на картку Альфабанку ввечері вчора прийшов гривневий транш і знову для мене все стало ще дешевшим... Так, курка: 8,95 ліри або 38,66 гривень. Дрібничка, але дуже приємно... Ну, і який такий депозит у Приваті під 14,5% відсотка річних мінус 19,5% податку щось там рятує в житті?
Приємно відмітити, що ця гілка набула приємного конструктивного розвитку. Нормальні об"єктивні думки. Я правда не згоден із тезою, що якщо десь на Сонячному березі Болгарії золотом відливає берег, а на всій іншій території такий занепад, що стає страшно, то то класно і нормально... Ще трохи і ми будемо купувати нерухомість у Варадеро (Куба) там всі готелі відгорожені від іншої території парканом заввишки 4 метри і зверху пропустили електричний струм 380 Вольт... Але у Варадеро реально класно: морепродукти і ром... Пляжі чудові...
Черговий раз приємно здивував пан sinus - я думав, що він "замкнувся" тільки на Польщі, а він легінь справний!
Щойно повернувся із відвідин будинка, де СПА-центр і плавальний басейн на даху... 79 000 ойро квартира "1+1". Ось скажете, що я спецаально таке шукаю - дивіться на балкон - а я не спеціально шукаю... До речі, це - дворівнева квартира великої площі... тут таку називають "dublex"... Невелике враження, що поки пани хочуть щось купити у 2050 році щось у Чорногорії, інші пани не ловлять гав...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Kripo написав:Курс валюты я тут смотрю, https://www.finanzen.net/devisen/euro-t ... _lira-kurs и не надо рассказывать сказки что кто-то может в турецком банке прям без маржи лиры на баксы поменять... Ага - 0,04 лиры за бакc это уже 4% за обмен, вот, в это верим, а в то что кто-то "на свечках" меняет - не верим.
Почему 4%? 1$ = 5лир (образно) 0,04лиры от 5лир это немного менее 1%?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Kripo написав:Однако эти особенности надо сравнивать в комплексе с особенностями других стан, и тут Турция, на мой взгляд несколько... не выигрывает...
Побийте панове, хоч один мій козир. Хоч один: 1. Найбільш лояльне відношення до іноземців - в тому числі українців, які тут себе БЕЗПЕРЕЧНО мають за людей ПЕРШОГО сорту. Лояльне відношення до іноземців - історична особливість, яка пішла з часів становлення Османської імперії. 2. Найбільш лояльні умови надання ВНП громадянам України - просто за фактом купівлі будь-якої квартири за будь-яку ціну. 3. Найбільш приємні ціни на нерухомість. Ніяких залізобетонних паралелопіпедів. Все - готове. Безкоштовне утримання та користування власним плавальним басейном (з 1 червня по 1 жовтня). 4. Практично відсутній мовний бар"єр - 2 слова російською (багато турків у віці 45+ працювали або в Україні, або в Росії), 2 слова англійською (вся молодь (!!!) знає англійську мову) два слова "на пальцях". Достатньо вивчити просто цифри. 5. Найбільш дешеві продукти у порівнянні з будь-якою країною Європи. 6. Найбільш дешеве утримання квартири - навіть якшо ви в ній не живете - кварплата 100 лір - 440 гривень на місяць. Лояльні ціни не електрику та воду. 7. Самий низький податок на нерухомість - я за рік плачу 100 лір або 440 гривень. 8. Самий чудовий клімат - на вулиці +25 з 1 березня по 1 грудня - це 10 (ДЕСЯТЬ) місяців в році. 9. Саме тепле море в світі після Червоного в Єгипті. 10. Самі лояльні умови ввезення власного авто громадянами України - я роками їзджу на авто з номерами української реєстрації. Годину назад на бульварі Богачей була облава поліції - всі авто зупиняли - НЕ ЗУПИНИЛИ тільке моє авто. 11. Повна і безперечна безпека - я вже писав - всі авто стоять вздовж вулиці ночами (на нашу парковку загоняють авто тільки дві людини - я і наш голова ОСББ) і часто з відкритими вікнами - жодного разу не було пограбовано жодне авто. О другій ночі ви можете йти по вулиці безпечно - перевірено неодноразово на собі. 12. Всі автобуси - великі з кондиціонерами, всі ці улюблені українцями жовті туберкульозні "Богдани" тут відсутні з 1260 року. 13. Одна із найпотужніших та розвинутих систем медичного обслуговування у світі. Процвітає косметологічний туризм, онокологічний туризм (не дай Боже), стоматологічний туризм. 99,99% відомих вам ліків випускаються за ліцензією в Туреччині і продаються за помірними цінами - будь що в аптеці коштує 10-12-15 лір або будь-який препарат - приблизно 50 гривень. 14. Повна і безумовна відсутність в супермаркетах "лівої" або перемаркованої продукції, в першу чергу алкогольних напоїв. 15. Безкоштовна освіта дітей українців у школах під дахом Консульства України або Посольства за українськими програмами із видачею українського свідоцтва про освіту.
akurt написав:Побийте панове, хоч один мій козир. Хоч один: 1. Найбільш лояльне відношення до іноземців - в тому числі українців, які тут себе БЕЗПЕРЕЧНО мають за людей ПЕРШОГО сорту. Лояльне відношення до іноземців - історична особливість, яка пішла з часів становлення Османської імперії. 2. Найбільш лояльні умови надання ВНП громадянам України - просто за фактом купівлі будь-якої квартири за будь-яку ціну. 3. Найбільш приємні ціни на нерухомість. Ніяких залізобетонних паралелопіпедів. Все - готове. 4. Практично відсутній мовний бар"єр - 2 слова російською (багато турків у віці 45+ працювали або в Україні, або в Росії), 2 слова англійською (вся молодь (!!!) знає англійську мову) два слова "на пальцях". Достатньо вивчити просто цифри. 5. Найбільш дешеві продукти у порівнянні з будь-якою країною Європи. 6. Найбільш дешеве утримання квартири - навіть якшо ви в ній не живете - кварплата 100 лір - 440 гривень на місяць. Лояльні ціни не електрику та воду. 7. Самий низький податок на нерухомість - я за рік плачу 100 лір або 440 гривень. 8. Самий чудовий клімат - на вулиці +25 з 1 березня по 1 грудня - це 10 (ДЕСЯТЬ) місяців в році. 9. Саме тепле море в світі після Червоного в Єгипті. 10. Самі лояльні умови ввезення власного авто громадянами України - я роками їзджу на авто з номерами української реєстрації. Годину назад на бульварі Богачей була облава поліції - всі авто зупиняли - НЕ ЗУПИНИЛИ тільке моє авто. 11. Повна і безперечна безпека - я вже писав - всі авто стоять вздовж вулиці ночами (на нашу парковку загоняють авто тільки дві людини - я і наш голова ОСББ) і часто з відкритими вікнами - жодного разу не було пограбовано жодне авто. О другій ночі ви можете йти по вулиці безпечно - перевірено неодноразово на собі. 12. Всі автобуси - великі з кондиціонерами, всі ці улюблені українцями жовті туберкульозні "Богдани" тут відсутні з 1260 року. 13. Одна із найпотужніших та розвинутих систем медичного обслуговування у світі. Процвітає косметологічний туризм, онокологічний туризм (не дай Боже), стоматологічний туризм.
Ну що? Будемо "..сравнивать в комплексе "?
Забыли ещё пару плюсов: 1. Цены приближающиеся к ЕС. 2. 28% годовых в банках.
Падение ВВП, стогнация экономики, 10 лет опозиционеру, закупка С 400 - мелочь. Я в Кропивницком достала из микроволновки попкорн.
Жизнь в Турции обещает быть интересной, когда Вы там уже 2+1 за соточку закупите? Пора заводить очередное бабло в страну-рай, хватит ютиться в 1+1... )))
Невероятно приятно, что круче всех о моих деньгах заботися пані stm. Как писал Оноре да Бальзак: "Бедность не порок, а большое свинство!" Уверен: потеряю монету в 1 гривну - подберёт и сохранит для меня. Это приятно.
Жаль, что самой ей в жизни не повезло...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Kripo написав:Однако эти особенности надо сравнивать в комплексе с особенностями других стан, и тут Турция, на мой взгляд несколько... не выигрывает...
Побийте панове, хоч один мій козир. Хоч один: 1. Найбільш лояльне відношення до іноземців - в тому числі українців, які тут себе БЕЗПЕРЕЧНО мають за людей ПЕРШОГО сорту. Лояльне відношення до іноземців - історична особливість, яка пішла з часів становлення Османської імперії. 2. Найбільш лояльні умови надання ВНП громадянам України - просто за фактом купівлі будь-якої квартири за будь-яку ціну. 3. Найбільш приємні ціни на нерухомість. Ніяких залізобетонних паралелопіпедів. Все - готове. Безкоштовне утримання та користування власним плавальним басейном (з 1 червня по 1 жовтня). 4. Практично відсутній мовний бар"єр - 2 слова російською (багато турків у віці 45+ працювали або в Україні, або в Росії), 2 слова англійською (вся молодь (!!!) знає англійську мову) два слова "на пальцях". Достатньо вивчити просто цифри. 5. Найбільш дешеві продукти у порівнянні з будь-якою країною Європи. 6. Найбільш дешеве утримання квартири - навіть якшо ви в ній не живете - кварплата 100 лір - 440 гривень на місяць. Лояльні ціни не електрику та воду. 7. Самий низький податок на нерухомість - я за рік плачу 100 лір або 440 гривень. 8. Самий чудовий клімат - на вулиці +25 з 1 березня по 1 грудня - це 10 (ДЕСЯТЬ) місяців в році. 9. Саме тепле море в світі після Червоного в Єгипті. 10. Самі лояльні умови ввезення власного авто громадянами України - я роками їзджу на авто з номерами української реєстрації. Годину назад на бульварі Богачей була облава поліції - всі авто зупиняли - НЕ ЗУПИНИЛИ тільке моє авто. 11. Повна і безперечна безпека - я вже писав - всі авто стоять вздовж вулиці ночами (на нашу парковку загоняють авто тільки дві людини - я і наш голова ОСББ) і часто з відкритими вікнами - жодного разу не було пограбовано жодне авто. О другій ночі ви можете йти по вулиці безпечно - перевірено неодноразово на собі. 12. Всі автобуси - великі з кондиціонерами, всі ці улюблені українцями жовті туберкульозні "Богдани" тут відсутні з 1260 року. 13. Одна із найпотужніших та розвинутих систем медичного обслуговування у світі. Процвітає косметологічний туризм, онокологічний туризм (не дай Боже), стоматологічний туризм. 99,99% відомих вам ліків випускаються за ліцензією в Туреччині і продаються за помірними цінами - будь що в аптеці коштує 10-12-15 лір або будь-який препарат - приблизно 50 гривень. 14. Повна і безумовна відсутність в супермаркетах "лівої" або перемаркованої продукції, в першу чергу алкогольних напоїв. 15. Безкоштовна освіта дітей українців у школах під дахом Консульства України або Посольства за українськими програмами із видачею українського свідоцтва про освіту.
А: Хотелось бы развить более подробно 13 пункт в плане лечения сложных и дорогих болезней в государственной системе, если у вас ВНЖ. Что-то вы уже писали, может если будет больше информации, с ссылками поподробнее, когда у вас будет настроение.
В: Хотелось бы понимать больше, что делать с налогами. Вводные данные: доход от недвижимости в размере 24 тыс евро в год от источника из Украины и, допустим, Англии.
С Англией все понятно, заполняем декларацию и платим налог на то что больше, чем 10 тыс фунтов в год. Украина к этому уже идет, скоро придется платить налог в 18%, для тех, кто пока не платит но пока забили "болт", не платим.
Рассмотрим два варианта, живем в Турции более 183 дней в году / живем в Турции меньше 183 дней в году.
Что делать и как? Если есть настроение ответить
зы. К тому же, будем ли мы амнистировать нашу турецкую недвижимость?