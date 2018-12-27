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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 422423424425>
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  sinus написав:Грузія і Чорногорія схожі по легалізації з Туреччиною, але ж там дуже і дуже сумно, а з їншими країнами як, щоб було так просто, як в тій же Туреччині?


это Ваше личное мнение, мне например в окружении турок откровенно неуютно, я не представляю как с ними "забухать", а с болгарами имел опыт, с танцами на столе и так далее, про грузин вообще молчу, как там может быть "дуже і дуже сумно"?!!!

просто, ну в Болгарии не то чтобы просто, это в Черногории сразу вид на жительstvo... Еще просто, я вон писал - в Доминиканской Республики, встречал там пенсионеров, поищите отчет в этой теме...

Просто св визой в Индии - куча народа перебралась в северный штат... Дешево опять таки...

  sinus написав:І якщо все це порівняти, то яка країна краща для життя?


индивидуально..... :lol:
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 10 вер, 2019 15:47, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:44

  Kripo написав:
  sinus написав:Грузія і Чорногорія схожі по легалізації з Туреччиною, але ж там дуже і дуже сумно, а з їншими країнами як, щоб було так просто, як в тій же Туреччині?


это Ваше личное мнение, мне например в окружении турок откровенно неуютно, я не представляю как с ними "забухать", а с болгарами имел опыт, с танцами на столе и так далее, про грузин вообще молчу, как там может быть "дуже і дуже сумно"?!!!

просто, ну в Болгарии не то чтобы просто, это в Черногории сразу вид на жительstvo... Еще просто, я вон писал - в Доминиканской Республики, встречал там пенсионеров, поищите отчет в этой теме...

Просто св визой в Индии - куча народа перебралась в северный штат... Дешево опять таки...

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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:48

  Kripo написав:за эти 2 дня накропал я осмыслил и понял что НЕХОЧУ в одном месте - даже одном регионе все время отдыхать, про жизнь не говорю, пока это от места работы зависит, когда надоест работать посмотрим...


Т.е. в Германии тоже снимаете, своего нет?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:28

  Квесторе_поверніться написав:
  sinus написав:Ну і з депозитами турецькими він теж щось намудрив

Депо як і в Україні...потрібно час входу і виходу з місцевої валюти чітко визначати.

Дуже вірне зауваження.
До речі: зараз 1 доллар=5,7854 ліри.
1 долар=25,00 гривень
25/5,7854=4,32 - це дуже приємно: мені на картку Альфабанку ввечері вчора прийшов гривневий транш і знову для мене все стало ще дешевшим...
Так, курка: 8,95 ліри або 38,66 гривень.
Дрібничка, але дуже приємно...
Ну, і який такий депозит у Приваті під 14,5% відсотка річних мінус 19,5% податку щось там рятує в житті?

Приємно відмітити, що ця гілка набула приємного конструктивного розвитку.
Нормальні об"єктивні думки.
Я правда не згоден із тезою, що якщо десь на Сонячному березі Болгарії золотом відливає берег, а на всій іншій території такий занепад, що стає страшно, то то класно і нормально...
Ще трохи і ми будемо купувати нерухомість у Варадеро (Куба) там всі готелі відгорожені від іншої території парканом заввишки 4 метри і зверху пропустили електричний струм 380 Вольт...
Але у Варадеро реально класно: морепродукти і ром... Пляжі чудові...

Черговий раз приємно здивував пан sinus - я думав, що він "замкнувся" тільки на Польщі, а він легінь справний!

Щойно повернувся із відвідин будинка, де СПА-центр і плавальний басейн на даху...
Зображення
79 000 ойро квартира "1+1".
Ось скажете, що я спецаально таке шукаю - дивіться на балкон - а я не спеціально шукаю...
Зображення
До речі, це - дворівнева квартира великої площі... тут таку називають "dublex"...
Невелике враження, що поки пани хочуть щось купити у 2050 році щось у Чорногорії, інші пани не ловлять гав...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Kripo написав:Курс валюты я тут смотрю, https://www.finanzen.net/devisen/euro-t ... _lira-kurs и не надо рассказывать сказки что кто-то может в турецком банке прям без маржи лиры на баксы поменять... Ага - 0,04 лиры за бакc это уже 4% за обмен, вот, в это верим, а в то что кто-то "на свечках" меняет - не верим.

Почему 4%? 1$ = 5лир (образно) 0,04лиры от 5лир это немного менее 1%?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:59

  Kripo написав:Однако эти особенности надо сравнивать в комплексе с особенностями других стан, и тут Турция, на мой взгляд несколько... не выигрывает...


Побийте панове, хоч один мій козир. Хоч один:
1. Найбільш лояльне відношення до іноземців - в тому числі українців, які тут себе БЕЗПЕРЕЧНО мають за людей ПЕРШОГО сорту. Лояльне відношення до іноземців - історична особливість, яка пішла з часів становлення Османської імперії.
2. Найбільш лояльні умови надання ВНП громадянам України - просто за фактом купівлі будь-якої квартири за будь-яку ціну.
3. Найбільш приємні ціни на нерухомість. Ніяких залізобетонних паралелопіпедів. Все - готове. Безкоштовне утримання та користування власним плавальним басейном (з 1 червня по 1 жовтня).
4. Практично відсутній мовний бар"єр - 2 слова російською (багато турків у віці 45+ працювали або в Україні, або в Росії), 2 слова англійською (вся молодь (!!!) знає англійську мову) два слова "на пальцях". Достатньо вивчити просто цифри.
5. Найбільш дешеві продукти у порівнянні з будь-якою країною Європи.
6. Найбільш дешеве утримання квартири - навіть якшо ви в ній не живете - кварплата 100 лір - 440 гривень на місяць. Лояльні ціни не електрику та воду.
7. Самий низький податок на нерухомість - я за рік плачу 100 лір або 440 гривень.
8. Самий чудовий клімат - на вулиці +25 з 1 березня по 1 грудня - це 10 (ДЕСЯТЬ) місяців в році.
9. Саме тепле море в світі після Червоного в Єгипті.
10. Самі лояльні умови ввезення власного авто громадянами України - я роками їзджу на авто з номерами української реєстрації. Годину назад на бульварі Богачей була облава поліції - всі авто зупиняли - НЕ ЗУПИНИЛИ тільке моє авто.
11. Повна і безперечна безпека - я вже писав - всі авто стоять вздовж вулиці ночами (на нашу парковку загоняють авто тільки дві людини - я і наш голова ОСББ) і часто з відкритими вікнами - жодного разу не було пограбовано жодне авто. О другій ночі ви можете йти по вулиці безпечно - перевірено неодноразово на собі.
12. Всі автобуси - великі з кондиціонерами, всі ці улюблені українцями жовті туберкульозні "Богдани" тут відсутні з 1260 року.
13. Одна із найпотужніших та розвинутих систем медичного обслуговування у світі. Процвітає косметологічний туризм, онокологічний туризм (не дай Боже), стоматологічний туризм. 99,99% відомих вам ліків випускаються за ліцензією в Туреччині і продаються за помірними цінами - будь що в аптеці коштує 10-12-15 лір або будь-який препарат - приблизно 50 гривень.
14. Повна і безумовна відсутність в супермаркетах "лівої" або перемаркованої продукції, в першу чергу алкогольних напоїв.
15. Безкоштовна освіта дітей українців у школах під дахом Консульства України або Посольства за українськими програмами із видачею українського свідоцтва про освіту.

Ну що? Будемо "..сравнивать в комплексе "?

P.S. Про освіту детей українців - докладно тут:
http://www.ukr-ayna.com/uk/v-antaliyi-n ... 3TYLkKzxoE
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2019 17:16, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:12

  akurt написав:Побийте панове, хоч один мій козир. Хоч один:
1. Найбільш лояльне відношення до іноземців - в тому числі українців, які тут себе БЕЗПЕРЕЧНО мають за людей ПЕРШОГО сорту. Лояльне відношення до іноземців - історична особливість, яка пішла з часів становлення Османської імперії.
2. Найбільш лояльні умови надання ВНП громадянам України - просто за фактом купівлі будь-якої квартири за будь-яку ціну.
3. Найбільш приємні ціни на нерухомість. Ніяких залізобетонних паралелопіпедів. Все - готове.
4. Практично відсутній мовний бар"єр - 2 слова російською (багато турків у віці 45+ працювали або в Україні, або в Росії), 2 слова англійською (вся молодь (!!!) знає англійську мову) два слова "на пальцях". Достатньо вивчити просто цифри.
5. Найбільш дешеві продукти у порівнянні з будь-якою країною Європи.
6. Найбільш дешеве утримання квартири - навіть якшо ви в ній не живете - кварплата 100 лір - 440 гривень на місяць. Лояльні ціни не електрику та воду.
7. Самий низький податок на нерухомість - я за рік плачу 100 лір або 440 гривень.
8. Самий чудовий клімат - на вулиці +25 з 1 березня по 1 грудня - це 10 (ДЕСЯТЬ) місяців в році.
9. Саме тепле море в світі після Червоного в Єгипті.
10. Самі лояльні умови ввезення власного авто громадянами України - я роками їзджу на авто з номерами української реєстрації. Годину назад на бульварі Богачей була облава поліції - всі авто зупиняли - НЕ ЗУПИНИЛИ тільке моє авто.
11. Повна і безперечна безпека - я вже писав - всі авто стоять вздовж вулиці ночами (на нашу парковку загоняють авто тільки дві людини - я і наш голова ОСББ) і часто з відкритими вікнами - жодного разу не було пограбовано жодне авто. О другій ночі ви можете йти по вулиці безпечно - перевірено неодноразово на собі.
12. Всі автобуси - великі з кондиціонерами, всі ці улюблені українцями жовті туберкульозні "Богдани" тут відсутні з 1260 року.
13. Одна із найпотужніших та розвинутих систем медичного обслуговування у світі. Процвітає косметологічний туризм, онокологічний туризм (не дай Боже), стоматологічний туризм.

Ну що? Будемо "..сравнивать в комплексе "?

Забыли ещё пару плюсов:
1. Цены приближающиеся к ЕС.
2. 28% годовых в банках.

Падение ВВП, стогнация экономики, 10 лет опозиционеру, закупка С 400 - мелочь. Я в Кропивницком достала из микроволновки попкорн.

Жизнь в Турции обещает быть интересной, когда Вы там уже 2+1 за соточку закупите? Пора заводить очередное бабло в страну-рай, хватит ютиться в 1+1... )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:13

  akurt написав:Ну що? Будемо "..сравнивать в комплексе "?


Всё вроде бы в Германии хорошо, но вот утром проснёшься — а в городе немцы.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:24

Невероятно приятно, что круче всех о моих деньгах заботися пані stm.
Как писал Оноре да Бальзак: "Бедность не порок, а большое свинство!"
Уверен: потеряю монету в 1 гривну - подберёт и сохранит для меня.
Это приятно.

Жаль, что самой ей в жизни не повезло...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:30

  akurt написав:
  Kripo написав:Однако эти особенности надо сравнивать в комплексе с особенностями других стан, и тут Турция, на мой взгляд несколько... не выигрывает...


Побийте панове, хоч один мій козир. Хоч один:
1. Найбільш лояльне відношення до іноземців - в тому числі українців, які тут себе БЕЗПЕРЕЧНО мають за людей ПЕРШОГО сорту. Лояльне відношення до іноземців - історична особливість, яка пішла з часів становлення Османської імперії.
2. Найбільш лояльні умови надання ВНП громадянам України - просто за фактом купівлі будь-якої квартири за будь-яку ціну.
3. Найбільш приємні ціни на нерухомість. Ніяких залізобетонних паралелопіпедів. Все - готове. Безкоштовне утримання та користування власним плавальним басейном (з 1 червня по 1 жовтня).
4. Практично відсутній мовний бар"єр - 2 слова російською (багато турків у віці 45+ працювали або в Україні, або в Росії), 2 слова англійською (вся молодь (!!!) знає англійську мову) два слова "на пальцях". Достатньо вивчити просто цифри.
5. Найбільш дешеві продукти у порівнянні з будь-якою країною Європи.
6. Найбільш дешеве утримання квартири - навіть якшо ви в ній не живете - кварплата 100 лір - 440 гривень на місяць. Лояльні ціни не електрику та воду.
7. Самий низький податок на нерухомість - я за рік плачу 100 лір або 440 гривень.
8. Самий чудовий клімат - на вулиці +25 з 1 березня по 1 грудня - це 10 (ДЕСЯТЬ) місяців в році.
9. Саме тепле море в світі після Червоного в Єгипті.
10. Самі лояльні умови ввезення власного авто громадянами України - я роками їзджу на авто з номерами української реєстрації. Годину назад на бульварі Богачей була облава поліції - всі авто зупиняли - НЕ ЗУПИНИЛИ тільке моє авто.
11. Повна і безперечна безпека - я вже писав - всі авто стоять вздовж вулиці ночами (на нашу парковку загоняють авто тільки дві людини - я і наш голова ОСББ) і часто з відкритими вікнами - жодного разу не було пограбовано жодне авто. О другій ночі ви можете йти по вулиці безпечно - перевірено неодноразово на собі.
12. Всі автобуси - великі з кондиціонерами, всі ці улюблені українцями жовті туберкульозні "Богдани" тут відсутні з 1260 року.
13. Одна із найпотужніших та розвинутих систем медичного обслуговування у світі. Процвітає косметологічний туризм, онокологічний туризм (не дай Боже), стоматологічний туризм. 99,99% відомих вам ліків випускаються за ліцензією в Туреччині і продаються за помірними цінами - будь що в аптеці коштує 10-12-15 лір або будь-який препарат - приблизно 50 гривень.
14. Повна і безумовна відсутність в супермаркетах "лівої" або перемаркованої продукції, в першу чергу алкогольних напоїв.
15. Безкоштовна освіта дітей українців у школах під дахом Консульства України або Посольства за українськими програмами із видачею українського свідоцтва про освіту.

Ну що? Будемо "..сравнивать в комплексе "?

P.S. Про освіту детей українців - докладно тут:
http://www.ukr-ayna.com/uk/v-antaliyi-n ... 3TYLkKzxoE


А:
Хотелось бы развить более подробно 13 пункт в плане лечения сложных и дорогих болезней в государственной системе, если у вас ВНЖ.
Что-то вы уже писали, может если будет больше информации, с ссылками поподробнее, когда у вас будет настроение.

В:
Хотелось бы понимать больше, что делать с налогами.
Вводные данные: доход от недвижимости в размере 24 тыс евро в год от источника из Украины и, допустим, Англии.

С Англией все понятно, заполняем декларацию и платим налог на то что больше, чем 10 тыс фунтов в год.
Украина к этому уже идет, скоро придется платить налог в 18%, для тех, кто пока не платит :) но пока забили "болт", не платим.

Рассмотрим два варианта, живем в Турции более 183 дней в году / живем в Турции меньше 183 дней в году.

Что делать и как? Если есть настроение ответить :)

зы. К тому же, будем ли мы амнистировать нашу турецкую недвижимость?
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