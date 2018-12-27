У меня в Германии живет пара друзей.
shapo написав: akurt написав:
Ну що? Будемо "..сравнивать в комплексе
"?
Всё вроде бы в Германии хорошо, но вот утром проснёшься — а в городе немцы
.
Одному повезло: получая зарплату на ремонте Кирхи в городе по имени Днепр, его шеф, глядя в ведомость, переспросил: "Твоя фамилия как правильно: "Шне
йдер" или "Шна
йдер".
Он уточнил букву и оказалось, что одна буква показывает - он еврей или он немец. Оказался немцем. Выехал с семьей в Ганновер, где и живет.
Вот он меня удивил двумя вещами:
а) предложил быть соавтором в моих научных статьях за помощь в публикации в немецких журналах - денег он не хотел получать, а хотел зарабатывать "послужной список" для Резюме.
б) рассказывал про то, что у него в Ганновере вся кладовая забита не чемоданами а чеками за любую покупку и любую оплату за многие годы - сказал, что более БЮРОКРАТИЧЕСКОГО государства в мире не найти - надо хранить каждый чек и квитанцию ха любую покупку/транзакцию за годы и годы. Я не поверил прямо.
А так приятная четкая правильная страна, я впервые побывал в 1994 году. Потом бывал часто...
Второму тоже как бы повезло, он оказался евреем и этого никогда не скрывал.
Выехал, было трудно поначалу, но ассимилировался.
Удивил тем, что за 100 000 евро купил квартиру в доме постройки времен Гитлера, который стоит на той стороне, где была ГДР. Прямо на берегу реки в Берлине; это было лет 10 назад. Сказал, что квартира убитая, но дом построен - на века. Тогда строители зело боялись рейхсфюрера. Строили хорошо.
Живет хорошо. Общаемся редко. В гости не напрашиваюсь.
Мне как бы не повезло: отец по происхождению русский, а мать - украинка.Хотя нет, повезло:
отец - российского происхождения, его родной брат жив-здоров, живет в бывшем Кенигсберге. Мать - с Полтавы. Имена бабушки и дедушки полтавчан очень красивые: Оксана Михайловна
и Петр Сергеевич
. А дедушка по папе очень грозный: Георгий, я всегда прятался под стол...
Он научил меня быть смелым и не бояться нападок некоторых форумчан...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).