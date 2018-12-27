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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 422423424425
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:33

  shapo написав:
  akurt написав:Ну що? Будемо "..сравнивать в комплексе "?


Всё вроде бы в Германии хорошо, но вот утром проснёшься — а в городе немцы.


Немцы, как раз в Германии благо :) жаль, что мало их осталось. А вот такие, как некоторые русскоговорящие товарищи и беженцы, вот это погибель.

зы. Я, когда эти две категории в Берлине видел, сразу же старался на другую сторону улицы убежать / улететь / испариться :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:35

  shapo написав:
  akurt написав:Ну що? Будемо "..сравнивать в комплексе "?


Всё вроде бы в Германии хорошо, но вот утром проснёшься — а в городе немцы.


У меня в Германии живет пара друзей.
Одному повезло: получая зарплату на ремонте Кирхи в городе по имени Днепр, его шеф, глядя в ведомость, переспросил: "Твоя фамилия как правильно: "Шнейдер" или "Шнайдер".
Он уточнил букву и оказалось, что одна буква показывает - он еврей или он немец. Оказался немцем. Выехал с семьей в Ганновер, где и живет.
Вот он меня удивил двумя вещами:
а) предложил быть соавтором в моих научных статьях за помощь в публикации в немецких журналах - денег он не хотел получать, а хотел зарабатывать "послужной список" для Резюме.
б) рассказывал про то, что у него в Ганновере вся кладовая забита не чемоданами а чеками за любую покупку и любую оплату за многие годы - сказал, что более БЮРОКРАТИЧЕСКОГО государства в мире не найти - надо хранить каждый чек и квитанцию ха любую покупку/транзакцию за годы и годы. Я не поверил прямо.
А так приятная четкая правильная страна, я впервые побывал в 1994 году. Потом бывал часто...

Второму тоже как бы повезло, он оказался евреем и этого никогда не скрывал.
Выехал, было трудно поначалу, но ассимилировался.
Удивил тем, что за 100 000 евро купил квартиру в доме постройки времен Гитлера, который стоит на той стороне, где была ГДР. Прямо на берегу реки в Берлине; это было лет 10 назад. Сказал, что квартира убитая, но дом построен - на века. Тогда строители зело боялись рейхсфюрера. Строили хорошо.
Живет хорошо. Общаемся редко. В гости не напрашиваюсь.

Мне как бы не повезло: отец по происхождению русский, а мать - украинка.
Хотя нет, повезло: отец - российского происхождения, его родной брат жив-здоров, живет в бывшем Кенигсберге. Мать - с Полтавы. Имена бабушки и дедушки полтавчан очень красивые: Оксана Михайловна и Петр Сергеевич. А дедушка по папе очень грозный: Георгий, я всегда прятался под стол...
Он научил меня быть смелым и не бояться нападок некоторых форумчан...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:37

  akurt написав:Невероятно приятно, что круче всех о моих деньгах заботися пані stm.
Как писал Оноре да Бальзак: "Бедность не порок, а большое свинство!"
Уверен: потеряю монету в 1 гривну - подберёт и сохранит для меня.
Это приятно.

Жаль, что самой ей в жизни не повезло...

Акурт, если невезением можно назвать жизнь на берегу Италии, я действительно в расстройстве. Признаюсь Турция всегда была моей недостижимой мечтой )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:40

Такая милая сельская девушка, ее так ждут в декабре в Калабрии ухаживать за 95-ти летними друзьями Муссолини (800 евро в месяц плата+питание, что не съел старик/старуха), так мило шутит все время.
Надо её чем-то наградить...

На всякий случай напомню, а то забудет: она три недели назад в очередной шутке на этой ветке обещала по прибытию через цитирую - "месяц или два" на самый юг Италии (напомню, это ее самая бедная часть) угостить форумчан несуществующими в Италии прошутами и угостить несуществующими в Италии просеками.
Я просто, чтобы Вы не забыли...
Один одесский сапожник предупреждал клиентов: «По старой сапожной традиции, обувь не забранная до вечера, ночью пропивается!»
А так да: крупный специалист по теме ветки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Kripo написав:как украинскую недвигу в 2008 году купленную компенсировать?!

На даному етапі ніяк...але якщо в УКраїні економіка піде в ріст, зарплати в ріст то і нерухомість може підтягнутися.
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