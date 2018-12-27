Додано: Вів 10 вер, 2019 17:40

Такая милая сельская девушка, ее так ждут в декабре в Калабрии ухаживать за 95-ти летними друзьями Муссолини (800 евро в месяц плата+питание, что не съел старик/старуха), так мило шутит все время.

Надо её чем-то наградить...



На всякий случай напомню, а то забудет: она три недели назад в очередной шутке на этой ветке обещала по прибытию через цитирую - "месяц или два" на самый юг Италии (напомню, это ее самая бедная часть) угостить форумчан несуществующими в Италии прошутами и угостить несуществующими в Италии просеками.

Я просто, чтобы Вы не забыли...

Один одесский сапожник предупреждал клиентов: «По старой сапожной традиции, обувь не забранная до вечера, ночью пропивается!»

А так да: крупный специалист по теме ветки "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"...

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).