Додано: Вів 10 вер, 2019 17:35

shapo написав: akurt написав: Ну що? Будемо "..сравнивать в комплексе "?

Ну що? Будемо ".."?



Всё вроде бы в Германии хорошо, но вот утром проснёшься — а в городе немцы. Всё вроде бы в Германии хорошо, но вот утром проснёшься — а

У меня в Германии живет пара друзей.

В гости не напрашиваюсь.

Одному повезло: получая зарплату на ремонте Кирхи в городе по имени Днепр, его шеф, глядя в ведомость, переспросил: "Твоя фамилия как правильно: "Шнйдер" или "Шнйдер".Он уточнил букву и оказалось, что одна буква показывает - он еврей или он немец. Оказался немцем. Выехал с семьей в Ганновер, где и живет.Вот он меня удивил двумя вещами:а) предложил быть соавтором в моих научных статьях за помощь в публикации в немецких журналах - денег он не хотел получать, а хотел зарабатывать "послужной список" для Резюме.б) рассказывал про то, что у него в Ганновере вся кладовая забита не чемоданами а чеками за любую покупку и любую оплату за многие годы - сказал, что более БЮРОКРАТИЧЕСКОГО государства в мире не найти - надо хранить каждый чек и квитанцию ха любую покупку/транзакцию за годы и годы. Я не поверил прямо.А так приятная четкая правильная страна, я впервые побывал в 1994 году. Потом бывал часто...Второму тоже как бы повезло, он оказался евреем и этого никогда не скрывал.Выехал, было трудно поначалу, но ассимилировался.Удивил тем, что за 100 000 евро купил квартиру в доме постройки времен Гитлера, который стоит на той стороне, где была ГДР. Прямо на берегу реки в Берлине; это было лет 10 назад. Сказал, что квартира убитая, но дом построен - на века. Тогда строители зело боялись рейхсфюрера. Строили хорошо.Живет хорошо. Общаемся редко.Мне как бы не повезло: отец по происхождению русский, а мать - украинка.отец - российского происхождения, его родной брат жив-здоров, живет в бывшем Кенигсберге. Мать - с Полтавы. Имена бабушки и дедушки полтавчан очень красивые: Оксана Михайловна и Петр Сергеевич. А дедушка по папе очень грозный: Георгий, я всегда прятался под стол...Он научил меня быть смелым и не бояться нападок некоторых форумчан...