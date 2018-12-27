Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Ну що? Будемо "..сравнивать в комплексе "?
Всё вроде бы в Германии хорошо, но вот утром проснёшься — а в городе немцы.
У меня в Германии живет пара друзей. Одному повезло: получая зарплату на ремонте Кирхи в городе по имени Днепр, его шеф, глядя в ведомость, переспросил: "Твоя фамилия как правильно: "Шнейдер" или "Шнайдер". Он уточнил букву и оказалось, что одна буква показывает - он еврей или он немец. Оказался немцем. Выехал с семьей в Ганновер, где и живет. Вот он меня удивил двумя вещами: а) предложил быть соавтором в моих научных статьях за помощь в публикации в немецких журналах - денег он не хотел получать, а хотел зарабатывать "послужной список" для Резюме. б) рассказывал про то, что у него в Ганновере вся кладовая забита не чемоданами а чеками за любую покупку и любую оплату за многие годы - сказал, что более БЮРОКРАТИЧЕСКОГО государства в мире не найти - надо хранить каждый чек и квитанцию ха любую покупку/транзакцию за годы и годы. Я не поверил прямо. А так приятная четкая правильная страна, я впервые побывал в 1994 году. Потом бывал часто...
Второму тоже как бы повезло, он оказался евреем и этого никогда не скрывал. Выехал, было трудно поначалу, но ассимилировался. Удивил тем, что за 100 000 евро купил квартиру в доме постройки времен Гитлера, который стоит на той стороне, где была ГДР. Прямо на берегу реки в Берлине; это было лет 10 назад. Сказал, что квартира убитая, но дом построен - на века. Тогда строители зело боялись рейхсфюрера. Строили хорошо. Живет хорошо. Общаемся редко. В гости не напрашиваюсь.
Мне как бы не повезло: отец по происхождению русский, а мать - украинка. Хотя нет, повезло: отец - российского происхождения, его родной брат жив-здоров, живет в бывшем Кенигсберге. Мать - с Полтавы. Имена бабушки и дедушки полтавчан очень красивые: Оксана Михайловна и Петр Сергеевич. А дедушка по папе очень грозный: Георгий, я всегда прятался под стол... Он научил меня быть смелым и не бояться нападок некоторых форумчан...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 вер, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Невероятно приятно, что круче всех о моих деньгах заботися пані stm. Как писал Оноре да Бальзак: "Бедность не порок, а большое свинство!" Уверен: потеряю монету в 1 гривну - подберёт и сохранит для меня. Это приятно.
Жаль, что самой ей в жизни не повезло...
Акурт, если невезением можно назвать жизнь на берегу Италии, я действительно в расстройстве. Признаюсь Турция всегда была моей недостижимой мечтой )))
Kripo написав:как украинскую недвигу в 2008 году купленную компенсировать?!
На даному етапі ніяк...але якщо в УКраїні економіка піде в ріст, зарплати в ріст то і нерухомість може підтягнутися.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
akurt написав:лояльне відношення до іноземців - історична особливість, яка пішла з часів становлення Османської імперії.
вот этого не надо, а то "синдром утенка" синдромом, но откровенное перекручивание... Иностранцы-славяне были рабами, немусульмане платили дополнительный налог (который официально трактуется как "а за то что вас не убили"), потом на сломе османской империи просто провели геноцид (само это слово придумали для описания того что в Турции произошло) - вырезали греков, армян, ассирийцев и частично курдов...
akurt написав:Самий чудовий клімат - на вулиці +25 з 1 березня по 1 грудня - це 10 (ДЕСЯТЬ) місяців в році.
тоже не надо - все лето ужасная жара, сами вон не выдерживаете, прячитесь в Украине, можно конечно с кондиционером весь день жить, но сами турки валят в горы на 3 месяца, с середины ноября идут шторма, погода портится и откровенно холодно до середины апреля, вода холодная до середины мая, что остается? Купаться последние 2 недели мая и сентябрь - по середину ноября, это для купания те же 3 месяца в году, как на черном море, когда реально пиятно и на улице и в море...
akurt написав:Саме тепле море в світі після Червоного в Єгипті.
это просто перл... особенно после "виртуального опыта" Кубы...
Кстати о Кубе - там везде так - в латинской америке, забор, колючка, вооруженная охрана...
А главное, еще раз - вон фото украинского флага, все хорошо, но общения то нет?!!
Весь день жена жарит рыбу а кое-кто один, "общается с форумом"....
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo написав:Курс валюты я тут смотрю, https://www.finanzen.net/devisen/euro-t ... _lira-kurs и не надо рассказывать сказки что кто-то может в турецком банке прям без маржи лиры на баксы поменять... Ага - 0,04 лиры за бакc это уже 4% за обмен, вот, в это верим, а в то что кто-то "на свечках" меняет - не верим.
Почему 4%? 1$ = 5лир (образно) 0,04лиры от 5лир это немного менее 1%?
да, действительно, не 4%, быстро писал, на "пальцах прикинул" - 50.000€ виртуально туда - сюда поменяли, это 100.000 на 0,04 - 4.000 лир , разделить на 5 - 800€... Там был вроде и другой курс сначала и сейчас 6,3 и "меняли" только 45.000.... Ну пусть будет "виртуально за обмен надобо было 600€ заплатить", что меняет это принципиально?!
Топикпостер ничего не покупает и не продает, а бабло он в лирах "держал" - только вот скока, когда положил, под какой процент уже раз 10 менял... путается в показаниях, так как половина как минимум сгорела вместе с лирой...
и никогда, НИКОГДА своей ошибки не признает, будет писать всякую фигню (вон, про Германию опять понеслась) по третьему разу, постить свою рыбу...
Огромными фотками...
И это всем и так понятно, просто забавно его на очередной сказке ловить...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Остапа понесло... Девять постов за один день - чувствуется, что эта ветка круто парня задела. Это - хорошо! Заставляет думать и зарабатывать денЮжки... Некоторые вещи вызывают реально умиление, особенно вот это:
Kripo написав:
akurt написав:Я транслирую на всю стену спальни с помощью портативного проектора видео с
хорошо когда очки и детали не рассмотреть...
То есть товарисчь абсАлЮтнА не в курсе, какое качество изображения (1280×720 пикселей) и картинку дают проекторы. Ай-яй-яй... Кстати, рекомендую всем форумчанам (например, думаете о подарке кому-то) - отличная вещица - сын получил в награду на студенческом конкурсе и подарил папе...
Попробуем легко и просто разложить на лопатки знавця Латинської Америки та Червоного моря. Гадаю, що ні в першому, і навіть в дешевому другому ніколи не бував... Теоретики-спеціалісти - це справжнє золото. Це краще, ніж цнотливі дівчата.
Ну що, пан Kripo, оскільки ЖОДНОГО з моїх аргументів Ви не розбили, хоча і намагалися розтлумачити нам історичні цивільні особливості Османської імперії, які показали, що ви зовсім не в курсі того цивільно-правового та історичного питання, та висвітлили нам преспективи розвитку 26 країн Латинської Америки, напишіть нам, сірим, де і як ви живете. Як тут казали: "Прорекламуйте свою вулицю, район та місто". Нє стісняйтеся.
P.S. Знову приємно відмітити, що наша гілка повернулася на шлях конструктиву і цікавих думок. Ше якби пана Kripo хоч раз на місяць жінка годувала смаженою рибою та його так не дратували б слова "риба", "смажена", "їжа"... Все не можу прочитати, хоча дуже багато цікавого, бо в середу о 9-00 виїжджаю на Кемер та буду зайнятий із гостями весь день. Не всім же працювати в офісі, комусь же треба мандрувати водоспадами та каньонами. Нехай цю важку ношу візьму на себе я.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Kripo написав:Спасибо за важную и полезную информацию!
Пара комментариев -
akurt написав:лояльне відношення до іноземців - історична особливість, яка пішла з часів становлення Османської імперії.
вот этого не надо, а то "синдром утенка" синдромом, но откровенное перекручивание... Иностранцы-славяне были рабами, немусульмане платили дополнительный налог (который официально трактуется как "а за то что вас не убили"), потом на сломе османской империи просто провели геноцид (само это слово придумали для описания того что в Турции произошло) - вырезали греков, армян, ассирийцев и частично курдов...
akurt написав:Самий чудовий клімат - на вулиці +25 з 1 березня по 1 грудня - це 10 (ДЕСЯТЬ) місяців в році.
тоже не надо - все лето ужасная жара, сами вон не выдерживаете, прячитесь в Украине, можно конечно с кондиционером весь день жить, но сами турки валят в горы на 3 месяца, с середины ноября идут шторма, погода портится и откровенно холодно до середины апреля, вода холодная до середины мая, что остается? Купаться последние 2 недели мая и сентябрь - по середину ноября, это для купания те же 3 месяца в году, как на черном море, когда реально пиятно и на улице и в море...
akurt написав:Саме тепле море в світі після Червоного в Єгипті.
это просто перл... особенно после "виртуального опыта" Кубы...
Кстати о Кубе - там везде так - в латинской америке, забор, колючка, вооруженная охрана...
А главное, еще раз - вон фото украинского флага, все хорошо, но общения то нет?!!
Весь день жена жарит рыбу а кое-кто один, "общается с форумом"....
Вельми виважена і об'єктивна думка про османські курорти і про турок взагалі))) Проте ріелторша почне злобствувати - Ви ж забираєте у неї шматок хліба)))
До речі, може варто той пані взятись за рекламу нерухомості з інших курортів? Зокрема, на Кіпрі, в Греції і т.п.? Кажуть, там теж добре відпочивати))) Не знаю, правда, які розцінки на йогурт і на рибу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести из Украины за границу 100 000 долларов США. Речь о покупке квартиры. Летят 2 человека - вывозят с собой 2х11 000=22 000 долларов США. Жду предложений советов и вариантов. Пока вижу проблемы, так как все надо сделать достаточно быстро. Квартиры разбирают, как пирожки. Если я не ошибаюсь: - лимиты перевода на карту иностранного банка 15 000 гривен в день. - лимиты на SWIFT-переводы - 150 000 гривен. - есть ли в наши дни лимит на снятие со своего счета наличных долларов США и получение Справки банка о снятии для предъявления на "Красном коридоре" на таможне при вылете с Украины.
Продавец согласен оформить Предварительный Договор купли-продажи на русском и турецком языках и указать реквизиты.
Про гнилой кефир, вонючую рыбу и отсутствие таблеток для лечения головы мы уже читали выше. Вопрос реальный и практичный.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).