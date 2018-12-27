На чартер вдвоём 5 раз слетать с налом, или сравнить сколько это будет стоить через другие варианты на которых сидят люди и неплохо на этом зарабатывают.
Думаю, что 1й вариант сейчас предпочтительнее из-за смены власти
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 вер, 2019 07:57
На чартер вдвоём 5 раз слетать с налом, или сравнить сколько это будет стоить через другие варианты на которых сидят люди и неплохо на этом зарабатывают.
Думаю, что 1й вариант сейчас предпочтительнее из-за смены власти
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
|