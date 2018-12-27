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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 423424425426
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:57

  akurt написав:НУЖНА ПОМОЩЬ

Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести из Украины за границу 100 000 долларов США.

На чартер вдвоём 5 раз слетать с налом, или сравнить сколько это будет стоить через другие варианты на которых сидят люди и неплохо на этом зарабатывают.
Думаю, что 1й вариант сейчас предпочтительнее из-за смены власти
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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