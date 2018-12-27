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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 423424425426
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:57

  akurt написав:НУЖНА ПОМОЩЬ

Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести из Украины за границу 100 000 долларов США.

На чартер вдвоём 5 раз слетать с налом, или сравнить сколько это будет стоить через другие варианты на которых сидят люди и неплохо на этом зарабатывают.
Думаю, что 1й вариант сейчас предпочтительнее из-за смены власти
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:13

  akurt написав:НУЖНА ПОМОЩЬ

Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести из Украины за границу 100 000 долларов США.
Речь о покупке квартиры.
Летят 2 человека - вывозят с собой 2х11 000=22 000 долларов США.
Жду предложений советов и вариантов.
Пока вижу проблемы, так как все надо сделать достаточно быстро.
Квартиры разбирают, как пирожки.
Если я не ошибаюсь:
- лимиты перевода на карту иностранного банка 15 000 гривен в день.
- лимиты на SWIFT-переводы - 150 000 гривен.
- есть ли в наши дни лимит на снятие со своего счета наличных долларов США и получение Справки банка о снятии для предъявления на "Красном коридоре" на таможне при вылете с Украины.

Продавец согласен оформить Предварительный Договор купли-продажи на русском и турецком языках и указать реквизиты.

Про гнилой кефир, вонючую рыбу и отсутствие таблеток для лечения головы мы уже читали выше.
Вопрос реальный и практичный.

Жінка і чоловік відкриває валютний рахунок і кожен розміщує на ньому 39 тис.,потім в той же день знімає, реальніше через день і бере справку з банку про зняття валюти, виїзджають за кордон, йдучи по червоному коридору,заповнюють декларацію, показують справки з банку, можна з декілька банків, якщо є страх розміщувати таку сумму в одному,головне, щоб сумма зняття збігалася з сумою вивезення і цим справам було не більше 3 днів.
Теж саме роблять вже на тій стороні.
Таможенну декларацію показують в банку,якщо далі будуть класти на рахунок.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:33

  sinus написав:
  akurt написав:НУЖНА ПОМОЩЬ

Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести из Украины за границу 100 000 долларов США.
Речь о покупке квартиры.
Летят 2 человека - вывозят с собой 2х11 000=22 000 долларов США.
Жду предложений советов и вариантов.
Пока вижу проблемы, так как все надо сделать достаточно быстро.
Квартиры разбирают, как пирожки.
Если я не ошибаюсь:
- лимиты перевода на карту иностранного банка 15 000 гривен в день.
- лимиты на SWIFT-переводы - 150 000 гривен.
- есть ли в наши дни лимит на снятие со своего счета наличных долларов США и получение Справки банка о снятии для предъявления на "Красном коридоре" на таможне при вылете с Украины.

Продавец согласен оформить Предварительный Договор купли-продажи на русском и турецком языках и указать реквизиты.

Про гнилой кефир, вонючую рыбу и отсутствие таблеток для лечения головы мы уже читали выше.
Вопрос реальный и практичный.

Жінка і чоловік відкриває валютний рахунок і кожен розміщує на ньому 39 тис.,потім в той же день знімає, реальніше через день і бере справку з банку про зняття валюти, виїзджають за кордон, йдучи по червоному коридору,заповнюють декларацію, показують справки з банку, можна з декілька банків, якщо є страх розміщувати таку сумму в одному,головне, щоб сумма зняття збігалася з сумою вивезення і цим справам було не більше 3 днів.
Теж саме роблять вже на тій стороні.
Таможенну декларацію показують в банку,якщо далі будуть класти на рахунок.

Есть ещё электронная лицензия для инвестирования средств зарубеж лимит 50тыс.евро год на одного человека. Но там комиссия банка возникнет и с подтверждающими документами будет радость. Поэтому экономим 2% и с кульками из АТБ по красному коридору. Звучит странно конечно, но такие они у нас обладатели 100000$ и более :)
stm
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