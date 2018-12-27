Хотелось бы развить более подробно 13 пункт в плане лечения сложных и дорогих болезней в государственной системе, если у вас ВНЖ.Что-то вы уже писали, может если будет больше информации, с ссылками поподробнее, когда у вас будет настроение.Хотелось бы понимать больше, что делать с налогами.Вводные данные: доход от недвижимости в размере 24 тыс евро в год от источника из Украины и, допустим, Англии.С Англией все понятно, заполняем декларацию и платим налог на то что больше, чем 10 тыс фунтов в год.Украина к этому уже идет, скоро придется платить налог в 18%, для тех, кто пока не платитно пока забили "болт", не платим.Рассмотрим два варианта, живем в Турции более 183 дней в году / живем в Турции меньше 183 дней в году.Что делать и как? Если есть настроение ответитьзы. К тому же, будем ли мы амнистировать нашу турецкую недвижимость?