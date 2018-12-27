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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 вер, 2019 07:57
akurt написав:НУЖНА ПОМОЩЬ
Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести
из Украины за границу 100 000 долларов США.
На чартер вдвоём 5 раз слетать с налом, или сравнить сколько это будет стоить через другие варианты на которых сидят люди и неплохо на этом зарабатывают.
Думаю, что 1й вариант сейчас предпочтительнее из-за смены власти
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 11 вер, 2019 08:13
akurt написав:НУЖНА ПОМОЩЬ
Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести
из Украины за границу 100 000 долларов США.
Речь о покупке квартиры.
Летят 2 человека - вывозят с собой 2х11 000=22 000 долларов США.
Жду предложений советов и вариантов.
Пока вижу проблемы, так как все надо сделать достаточно быстро.
Квартиры разбирают, как пирожки.
Если я не ошибаюсь:
- лимиты перевода на карту иностранного банка 15 000 гривен в день.
- лимиты на SWIFT-переводы - 150 000 гривен.
- есть ли в наши дни лимит на снятие со своего счета наличных долларов США и получение Справки банка о снятии
для предъявления на "Красном коридоре" на таможне при вылете с Украины.
Продавец согласен оформить Предварительный Договор купли-продажи на русском и турецком языках и указать реквизиты.
Про гнилой кефир, вонючую рыбу и отсутствие таблеток для лечения головы мы уже читали выше.Вопрос реальный и практичный.
Жінка і чоловік відкриває валютний рахунок і кожен розміщує на ньому 39 тис.,потім в той же день знімає, реальніше через день і бере справку з банку про зняття валюти, виїзджають за кордон, йдучи по червоному коридору,заповнюють декларацію, показують справки з банку, можна з декілька банків, якщо є страх розміщувати таку сумму в одному,головне, щоб сумма зняття збігалася з сумою вивезення і цим справам було не більше 3 днів.
Теж саме роблять вже на тій стороні.
Таможенну декларацію показують в банку,якщо далі будуть класти на рахунок.
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sinus
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Додано: Сер 11 вер, 2019 09:33
sinus написав: akurt написав:НУЖНА ПОМОЩЬ
Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести
из Украины за границу 100 000 долларов США.
Речь о покупке квартиры.
Летят 2 человека - вывозят с собой 2х11 000=22 000 долларов США.
Жду предложений советов и вариантов.
Пока вижу проблемы, так как все надо сделать достаточно быстро.
Квартиры разбирают, как пирожки.
Если я не ошибаюсь:
- лимиты перевода на карту иностранного банка 15 000 гривен в день.
- лимиты на SWIFT-переводы - 150 000 гривен.
- есть ли в наши дни лимит на снятие со своего счета наличных долларов США и получение Справки банка о снятии
для предъявления на "Красном коридоре" на таможне при вылете с Украины.
Продавец согласен оформить Предварительный Договор купли-продажи на русском и турецком языках и указать реквизиты.
Про гнилой кефир, вонючую рыбу и отсутствие таблеток для лечения головы мы уже читали выше.Вопрос реальный и практичный.
Жінка і чоловік відкриває валютний рахунок і кожен розміщує на ньому 39 тис.,потім в той же день знімає, реальніше через день і бере справку з банку про зняття валюти, виїзджають за кордон, йдучи по червоному коридору,заповнюють декларацію, показують справки з банку, можна з декілька банків, якщо є страх розміщувати таку сумму в одному,головне, щоб сумма зняття збігалася з сумою вивезення і цим справам було не більше 3 днів.
Теж саме роблять вже на тій стороні.
Таможенну декларацію показують в банку,якщо далі будуть класти на рахунок.
Есть ещё электронная лицензия для инвестирования средств зарубеж лимит 50тыс.евро год на одного человека. Но там комиссия банка возникнет и с подтверждающими документами будет радость. Поэтому экономим 2% и с кульками из АТБ по красному коридору. Звучит странно конечно, но такие они у нас обладатели 100000$ и более
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stm
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Додано: Сер 11 вер, 2019 10:59
Акурт,
вы можете сказать, какую скидку можно получить от AKG на их новый проект?
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change_pm
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Додано: Сер 11 вер, 2019 11:01
Напомню о своем вопросе, особенно интересует пункт В. Спасибо!
akurt написав:
13. Одна із найпотужніших та розвинутих систем медичного обслуговування у світі. Процвітає косметологічний туризм, онокологічний туризм (не дай Боже
), стоматологічний туризм. 99,99% відомих вам ліків випускаються за ліцензією в Туреччині і продаються за помірними цінами - будь що в аптеці коштує 10-12-15 лір або будь-який препарат - приблизно 50 гривень.
change_pm написав:А:
Хотелось бы развить более подробно 13 пункт в плане лечения сложных и дорогих болезней в государственной системе, если у вас ВНЖ.
Что-то вы уже писали, может если будет больше информации, с ссылками поподробнее, когда у вас будет настроение.В:
Хотелось бы понимать больше, что делать с налогами.
Вводные данные: доход от недвижимости в размере 24 тыс евро в год от источника из Украины и, допустим, Англии.
С Англией все понятно, заполняем декларацию и платим налог на то что больше, чем 10 тыс фунтов в год.
Украина к этому уже идет, скоро придется платить налог в 18%, для тех, кто пока не платит
но пока забили "болт", не платим.
Рассмотрим два варианта, живем в Турции более 183 дней в году / живем в Турции меньше 183 дней в году.
Что делать и как? Если есть настроение ответить
зы. К тому же, будем ли мы амнистировать нашу турецкую недвижимость?
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change_pm
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Додано: Сер 11 вер, 2019 11:42
akurt написав:
- есть ли в наши дни лимит на снятие со своего счета наличных долларов США и получение Справки банка о снятии для предъявления на "Красном коридоре" на таможне при вылете с Украины.
пару дней назад снимала 80 000 грн в Альфа-банке, но в хацапетовском отделении. Поставили на монитор, проверяли доходы (если снимаешь более 50 000 грн).Но в отделении, где я обслуживаюсь постоянно ответили, что мы - то вас знаем.
в прошлом году снимала 7000 дол в том же банке двумя траншами (лимит на 1 снятие 150 000 грн)
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djbnd777
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Додано: Сер 11 вер, 2019 11:44
sinus написав:
Жінка і чоловік відкриває валютний рахунок і кожен розміщує на ньому 39 тис.,
главное- чтоб банк не запросил информацию об источнике этих денег
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djbnd777
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Додано: Сер 11 вер, 2019 12:00
djbnd777 написав: sinus написав:
Жінка і чоловік відкриває валютний рахунок і кожен розміщує на ньому 39 тис.,
главное- чтоб банк не запросил информацию об источнике этих денег
Якщо гроші без доказів того, що вони білі, то він їх і не прийме в такому обсязі.
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sinus
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