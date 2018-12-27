Додано: Сер 11 вер, 2019 17:41

djbnd777 написав: sinus написав: Жінка і чоловік відкриває валютний рахунок і кожен розміщує на ньому 39 тис., Жінка і чоловік відкриває валютний рахунок і кожен розміщує на ньому 39 тис.,

главное- чтоб банк не запросил информацию об источнике этих денег главное- чтоб банк не запросил информацию об источнике этих денег

И сразу 2 (две) квартиры выставили инвесторы.

Банк запросил информацию об источнике происхождения денег.Банк предложил выслать счет оплаты за квартиру и это будет основанием для перечисления денег.Посмотрим.Приятели решили перенести вылет для покупки квартиры с 22 сентября на более ранний срок - на 15 сентября.Согласовал прилет гостей с застройщиком. Просили забронировать отель. Сделаем.Провел за рулем 6 часов - сделал чудную экскурсию "отдыхаям" из Кемер.Остались очень довольны: в программе были горы от Кемер до Анталии, жилые массивы в Анталии, чудная набережная (она их просто поразила), подъем на лифте на обзорную площадку в районе отеля Риксос, Археологически музей, центр Анталии, старый город Калечии, дом-музей Ататюрка, водопад Дюден, Зоопарк Анталии, каньон Гувера.Заработал какой то коньяк из Питера, просили продегустировать и доложить.Устал слегка, поплавал в бассейне...Дляобычно риэлторы накручивают много: вот тот дом, что его фото я кажется выставлял - водили меня за руку и называли цену за "2+1" в 100 000 долларов, а я сегодня через фото на воротах фирменного знака застройщика вышел на застройщика - просят 93 000 долларов. Итого легко и просто хотят получить 7 000 долларов или 7%.AKG-групп обычно выставляет свои РЕАЛЬНЫЕ цены.Вот они продали последнюю СВОЮ квартиру в CASA VERDE за 77 000 евро.Сегодня узнавал: 2 квартиры появились в продаже: 450 000 лир и 525 000 лир, 425 000 это за квартиру маленькую - 65 квадратов нетто.Доллар=5,75 лиры. То есть инвесторы хотят 450000/5,75=78 260 долларов или 86 090 евро.Ну, не так уж и плохо: примерно 10 000 евро за терпение в 1 год.Думаю, что какую-то снижку можно получить, но символическую, "приветственные" долларов 500.Они "берут" другим: бытовая техника - сам смотрел - вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф - Сименс, кондиционеры - Митсубиши, сантехника крутая стоит. Фирму не разглядел - в квартирах новых не подключен свет.Узнал интересную подробность:- при оплате 35% - рассрочка на 2 года без процентов, фиксация в евро или долларах, период погашения - 1 раз в квартал. Можно договориться и реже. Но надо лично с директором говорить.- При оплате 50% оформляют Договор аренды квартиры, дающий право оформить лицевые счета на воду и электроэнергию. И на основании Договора аренды можно оформить ВНЖ.- при оплате 60% - оформляют Право собственности (TAPU) с обременением и потом снятие обременения при полном погашении.