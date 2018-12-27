Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести из Украины за границу 100 000 долларов США.
На чартер вдвоём 5 раз слетать с налом, или сравнить сколько это будет стоить через другие варианты на которых сидят люди и неплохо на этом зарабатывают. Думаю, что 1й вариант сейчас предпочтительнее из-за смены власти
Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести из Украины за границу 100 000 долларов США. Речь о покупке квартиры. Летят 2 человека - вывозят с собой 2х11 000=22 000 долларов США. Жду предложений советов и вариантов. Пока вижу проблемы, так как все надо сделать достаточно быстро. Квартиры разбирают, как пирожки. Если я не ошибаюсь: - лимиты перевода на карту иностранного банка 15 000 гривен в день. - лимиты на SWIFT-переводы - 150 000 гривен. - есть ли в наши дни лимит на снятие со своего счета наличных долларов США и получение Справки банка о снятии для предъявления на "Красном коридоре" на таможне при вылете с Украины.
Продавец согласен оформить Предварительный Договор купли-продажи на русском и турецком языках и указать реквизиты.
Про гнилой кефир, вонючую рыбу и отсутствие таблеток для лечения головы мы уже читали выше. Вопрос реальный и практичный.
Жінка і чоловік відкриває валютний рахунок і кожен розміщує на ньому 39 тис.,потім в той же день знімає, реальніше через день і бере справку з банку про зняття валюти, виїзджають за кордон, йдучи по червоному коридору,заповнюють декларацію, показують справки з банку, можна з декілька банків, якщо є страх розміщувати таку сумму в одному,головне, щоб сумма зняття збігалася з сумою вивезення і цим справам було не більше 3 днів. Теж саме роблять вже на тій стороні. Таможенну декларацію показують в банку,якщо далі будуть класти на рахунок.
Господа форумчане, жду реальных практичных законных вариантов, как вывести из Украины за границу 100 000 долларов США. Речь о покупке квартиры. Летят 2 человека - вывозят с собой 2х11 000=22 000 долларов США. Жду предложений советов и вариантов. Пока вижу проблемы, так как все надо сделать достаточно быстро. Квартиры разбирают, как пирожки. Если я не ошибаюсь: - лимиты перевода на карту иностранного банка 15 000 гривен в день. - лимиты на SWIFT-переводы - 150 000 гривен. - есть ли в наши дни лимит на снятие со своего счета наличных долларов США и получение Справки банка о снятии для предъявления на "Красном коридоре" на таможне при вылете с Украины.
Продавец согласен оформить Предварительный Договор купли-продажи на русском и турецком языках и указать реквизиты.
Про гнилой кефир, вонючую рыбу и отсутствие таблеток для лечения головы мы уже читали выше. Вопрос реальный и практичный.
Жінка і чоловік відкриває валютний рахунок і кожен розміщує на ньому 39 тис.,потім в той же день знімає, реальніше через день і бере справку з банку про зняття валюти, виїзджають за кордон, йдучи по червоному коридору,заповнюють декларацію, показують справки з банку, можна з декілька банків, якщо є страх розміщувати таку сумму в одному,головне, щоб сумма зняття збігалася з сумою вивезення і цим справам було не більше 3 днів. Теж саме роблять вже на тій стороні. Таможенну декларацію показують в банку,якщо далі будуть класти на рахунок.
Есть ещё электронная лицензия для инвестирования средств зарубеж лимит 50тыс.евро год на одного человека. Но там комиссия банка возникнет и с подтверждающими документами будет радость. Поэтому экономим 2% и с кульками из АТБ по красному коридору. Звучит странно конечно, но такие они у нас обладатели 100000$ и более
Напомню о своем вопросе, особенно интересует пункт В. Спасибо!
akurt написав:13. Одна із найпотужніших та розвинутих систем медичного обслуговування у світі. Процвітає косметологічний туризм, онокологічний туризм (не дай Боже), стоматологічний туризм. 99,99% відомих вам ліків випускаються за ліцензією в Туреччині і продаються за помірними цінами - будь що в аптеці коштує 10-12-15 лір або будь-який препарат - приблизно 50 гривень.
change_pm написав:А: Хотелось бы развить более подробно 13 пункт в плане лечения сложных и дорогих болезней в государственной системе, если у вас ВНЖ. Что-то вы уже писали, может если будет больше информации, с ссылками поподробнее, когда у вас будет настроение.
В: Хотелось бы понимать больше, что делать с налогами. Вводные данные: доход от недвижимости в размере 24 тыс евро в год от источника из Украины и, допустим, Англии.
С Англией все понятно, заполняем декларацию и платим налог на то что больше, чем 10 тыс фунтов в год. Украина к этому уже идет, скоро придется платить налог в 18%, для тех, кто пока не платит но пока забили "болт", не платим.
Рассмотрим два варианта, живем в Турции более 183 дней в году / живем в Турции меньше 183 дней в году.
Что делать и как? Если есть настроение ответить
зы. К тому же, будем ли мы амнистировать нашу турецкую недвижимость?
akurt написав:- есть ли в наши дни лимит на снятие со своего счета наличных долларов США и получение Справки банка о снятии для предъявления на "Красном коридоре" на таможне при вылете с Украины.
пару дней назад снимала 80 000 грн в Альфа-банке, но в хацапетовском отделении. Поставили на монитор, проверяли доходы (если снимаешь более 50 000 грн).Но в отделении, где я обслуживаюсь постоянно ответили, что мы - то вас знаем. в прошлом году снимала 7000 дол в том же банке двумя траншами (лимит на 1 снятие 150 000 грн)
sinus написав:Жінка і чоловік відкриває валютний рахунок і кожен розміщує на ньому 39 тис.,
главное- чтоб банк не запросил информацию об источнике этих денег
Банк запросил информацию об источнике происхождения денег. Все чисто.
Банк предложил выслать счет оплаты за квартиру и это будет основанием для перечисления денег. Посмотрим.
Спасибо форумчанам за реально ценные советы. Приятели решили перенести вылет для покупки квартиры с 22 сентября на более ранний срок - на 15 сентября. Согласовал прилет гостей с застройщиком. Просили забронировать отель. Сделаем. Провел за рулем 6 часов - сделал чудную экскурсию "отдыхаям" из Кемер. Остались очень довольны: в программе были горы от Кемер до Анталии, жилые массивы в Анталии, чудная набережная (она их просто поразила), подъем на лифте на обзорную площадку в районе отеля Риксос, Археологически музей, центр Анталии, старый город Калечии, дом-музей Ататюрка, водопад Дюден, Зоопарк Анталии, каньон Гувера. Заработал какой то коньяк из Питера, просили продегустировать и доложить. Устал слегка, поплавал в бассейне...
Для change_pm обычно риэлторы накручивают много: вот тот дом, что его фото я кажется выставлял - водили меня за руку и называли цену за "2+1" в 100 000 долларов, а я сегодня через фото на воротах фирменного знака застройщика вышел на застройщика - просят 93 000 долларов. Итого легко и просто хотят получить 7 000 долларов или 7%. AKG-групп обычно выставляет свои РЕАЛЬНЫЕ цены. Вот они продали последнюю СВОЮ квартиру в CASA VERDE за 77 000 евро. И сразу 2 (две) квартиры выставили инвесторы. Сегодня узнавал: 2 квартиры появились в продаже: 450 000 лир и 525 000 лир, 425 000 это за квартиру маленькую - 65 квадратов нетто. Доллар=5,75 лиры. То есть инвесторы хотят 450000/5,75=78 260 долларов или 86 090 евро. Ну, не так уж и плохо: примерно 10 000 евро за терпение в 1 год. Думаю, что какую-то снижку можно получить, но символическую, "приветственные" долларов 500. Они "берут" другим: бытовая техника - сам смотрел - вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф - Сименс, кондиционеры - Митсубиши, сантехника крутая стоит. Фирму не разглядел - в квартирах новых не подключен свет. Узнал интересную подробность: - при оплате 35% - рассрочка на 2 года без процентов, фиксация в евро или долларах, период погашения - 1 раз в квартал. Можно договориться и реже. Но надо лично с директором говорить. - При оплате 50% оформляют Договор аренды квартиры, дающий право оформить лицевые счета на воду и электроэнергию. И на основании Договора аренды можно оформить ВНЖ. - при оплате 60% - оформляют Право собственности (TAPU) с обременением и потом снятие обременения при полном погашении.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).