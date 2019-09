Додано: Чет 12 вер, 2019 06:40

На жаль, пану Мизантропу теж погано і голодно живеться: заступив вчора з 23-00 на "Нічне чергування" на цій гілці, до якої не має жодного відношення...

Пєчально...

Сказати немає що, серії порнографчних фото та оголених дуп дівок привокзальних, що він без кінця розміщував на цій гілці - повидаляли модератори, щоб не позорився. Одну голу - здається - залишили - стоїть біля вокзалу "Жмерінка".

Пєчалька.

А міг би пан Мизантроп послати, наприклад, хоч жінку на роботу. Хоч якісь би гроші та принесла би до хати. Не голодував би - зараз акція в АТБ на йогурти. Смакував би омріяний (цитую) "йогурт для кавалера".



Ось узяти подрУжку жінки:

- сиділа вона - рядила вона у році 2008-му із двома співвласниками, чи варто продати за 1 000 000 доларів США розкручений "Гастроном" і ще й із "Рюмочною".

Співвласник 1 сказав: "Ні в жізнь, я сплю і бачу, як сам співаю пісню":



"В нєбе канарєєчка літає

І злітає прямо в горізонт...

Ми підем вип"єм, погуляєм

Всьо і все життя є наш рєзон..."



- Співвласник 2 сказав: "Их бин - нейтраль..."

- Її - Співвласниці 3 - вєскоє слово продиктував я: "Продати за 1 000 000 доларів США, поділити на трьох за хвормулою: 330 000 доларів - Співвласнику 1 , 330 000 доларів Співвласнику 2 , 330 000 Співвласнику 3 !"

- Natürlich entschuldige ich mich in einer neutralen Position, aber wo sonst sind 10.000 Dollar? - то був співласник 2.

- Математик іст ейне Виссеншафт - то почала Співласник 3 і повторила:

"Mathematik ist eine Wissenschaft, die so einfach wie eine türkische Orange und so klar wie eine deutsche Buchhaltung ist: Mein Berater erhält 10.000 US-Dollar für die richtige Beratung"

- Wow, was ist die richtige Wissenschaft ...то був співласник 2, який через деякий час раптово помер від грипу (і таке дійсно буває...)

- "Нас чєкають баришні-коханкі, жизнь така, що просто мармєлад, так заграй-заграй же нам гітарка, на веселий дуже, на дуже лад..." - то підспівував відому пісеньку Співласник 1.



Збори нічим не закінчилися, бо голоси розділилися так: 1-1-1.



х х х

Рівно через 3 чи 4 місяці поруч із "Гастроном" несподівано відкрився АТБ.

Ще через якийсь час з"ясувалося, що кабелі електричного живлення проходять через "чужу територію" та їх обрізали.

Все закрито, вікна заколочені: як у кіно - дошками.

Думаєте, людина - Співвласник 1 почуває себе погано? Зовсім ні: працює оператором на "Нова пошта".

Думаєте, Співласнику 2 погано? Зовісм ні: у Раю і затишно, і тихенько. За три роки вдалося переоформити частку на спадкоємців - були великі проблеми із громадянством Німеччини та України.

Думаєте чоловік Співласника 3 сумує?

Зоівсм ні - жінка (чого я раджу пану Мизантроп) влашутвалася на пристойну роботу в магазин "НАСІННЯ": 200 видів насіння томатів, 200 видів насіння огірків, 200 видів насіння петрушки, кропу, редьки, 200 видів отрути для клятих жуків та черв"ячків, 200 видів добрив, 5 000 гривень зарплати.

Одне тую жінку того чоловіка - не Мизантропа поки що - бентежить:

"Цілий день в тому магазинчику літають і літають мухи, просто сила силенна мух.

Закриєш магазин о 19-00, підеш додому, переночуєш у трикімнатній панельці, прийдеш на ранок на 9-00, відкриєш той магазинчік, а мух ніц нема: всі - як одна - десятки - лежать на підлозі і навіть крилами не махають...."



P.S.

"Мая мама серце добре має...

І папаша мають магазин...

І вони мєня не обіжають,

Бо у них один я - шикарний син..."

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).