Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А чому це ріелторша просить допомоги в переводі коштів за кордон? Вона що, не знає, як це робиться? Перший раз зустрічається з подібною проблемою?? А як вона "купувала" свою квартиру в Туреччині?)))) Чи її купівля віртуальна, заради гарної фабули і цікавого сюжету, га???
Така кумедна пані))) Любителька несвіжих пиріжків у львівських кафе і дешевого турецького йогурту)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
На жаль, пану Мизантропу теж погано і голодно живеться: заступив вчора з 23-00 на "Нічне чергування" на цій гілці, до якої не має жодного відношення... Пєчально... Сказати немає що, серії порнографчних фото та оголених дуп дівок привокзальних, що він без кінця розміщував на цій гілці - повидаляли модератори, щоб не позорився. Одну голу - здається - залишили - стоїть біля вокзалу "Жмерінка". Пєчалька. А міг би пан Мизантроп послати, наприклад, хоч жінку на роботу. Хоч якісь би гроші та принесла би до хати. Не голодував би - зараз акція в АТБ на йогурти. Смакував би омріяний (цитую) "йогурт для кавалера".
Ось узяти подрУжку жінки: - сиділа вона - рядила вона у році 2008-му із двома співвласниками, чи варто продати за 1 000 000 доларів США розкручений "Гастроном" і ще й із "Рюмочною". Співвласник 1 сказав: "Ні в жізнь, я сплю і бачу, як сам співаю пісню":
"В нєбе канарєєчка літає І злітає прямо в горізонт... Ми підем вип"єм, погуляєм Всьо і все життя є наш рєзон..."
- Співвласник 2 сказав: "Их бин - нейтраль..." - Її - Співвласниці 3 - вєскоє слово продиктував я: "Продати за 1 000 000 доларів США, поділити на трьох за хвормулою: 330 000 доларів - Співвласнику 1, 330 000 доларів Співвласнику 2, 330 000 Співвласнику 3!" - Natürlich entschuldige ich mich in einer neutralen Position, aber wo sonst sind 10.000 Dollar? - то був співласник 2. - Математик іст ейне Виссеншафт - то почала Співласник 3 і повторила: "Mathematik ist eine Wissenschaft, die so einfach wie eine türkische Orange und so klar wie eine deutsche Buchhaltung ist: Mein Berater erhält 10.000 US-Dollar für die richtige Beratung" - Wow, was ist die richtige Wissenschaft ...то був співласник 2, який через деякий час раптово помер від грипу (і таке дійсно буває...) - "Нас чєкають баришні-коханкі, жизнь така, що просто мармєлад, так заграй-заграй же нам гітарка, на веселий дуже, на дуже лад..." - то підспівував відому пісеньку Співласник 1.
Збори нічим не закінчилися, бо голоси розділилися так: 1-1-1.
х х х Рівно через 3 чи 4 місяці поруч із "Гастроном" несподівано відкрився АТБ. Ще через якийсь час з"ясувалося, що кабелі електричного живлення проходять через "чужу територію" та їх обрізали. Все закрито, вікна заколочені: як у кіно - дошками. Думаєте, людина - Співвласник 1 почуває себе погано? Зовсім ні: працює оператором на "Нова пошта". Думаєте, Співласнику 2 погано? Зовісм ні: у Раю і затишно, і тихенько. За три роки вдалося переоформити частку на спадкоємців - були великі проблеми із громадянством Німеччини та України. Думаєте чоловік Співласника 3 сумує? Зоівсм ні - жінка (чого я раджу пану Мизантроп) влашутвалася на пристойну роботу в магазин "НАСІННЯ": 200 видів насіння томатів, 200 видів насіння огірків, 200 видів насіння петрушки, кропу, редьки, 200 видів отрути для клятих жуків та черв"ячків, 200 видів добрив, 5 000 гривень зарплати. Одне тую жінку того чоловіка - не Мизантропа поки що - бентежить: "Цілий день в тому магазинчику літають і літають мухи, просто сила силенна мух. Закриєш магазин о 19-00, підеш додому, переночуєш у трикімнатній панельці, прийдеш на ранок на 9-00, відкриєш той магазинчік, а мух ніц нема: всі - як одна - десятки - лежать на підлозі і навіть крилами не махають...."
P.S. "Мая мама серце добре має... І папаша мають магазин... І вони мєня не обіжають, Бо у них один я - шикарний син..."
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Господин Мизантроп, мне вот как профессиональному психологу весьма интересно. Вот смотрите: Ровно в 23-10 я подвожу итого дня. Учитывая, что вы точно не знаете специальные термины, переведу: "Days gain" - "Прибыль за день". Эту цифру я узнаю в период 23-00 - 23-10. (скрин экрана был вывешен на ветке в течение 20 минут - кто не успел увидеть - я не виноват - информация конфиденциальная личная денежная, удален скрин экрана автором) Ровно в 23-10 какая-то извилина вашего мозга поднимает правую руку, расправляет пальцы вероятно, правой руки, и она щелкает на клавиатуре три слова "йогурт для кавалера". Причем фраза с маленькой буквы и в конце нет точки. Вот мне - как профессиональному психологу - интересно, что Вами движет? Как человеку, не чужому к финансам и деньгам интересно: "Как вы собираетесь быть по жизни с деньгами, как пишете в своем профиле, если шаловливые ручки боле трех слов, не относящихся к теме ветки, не можете написать? Кто и за что заплатит вам? Что Вы такое умеете, за что кто-нибудь из форумчан возьмет Вас на работу и еще заплатит деньги?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2019 08:32, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Для адекватных читателей. Утром - прогулка с собакой и с интересом наблюдаю за комсомольскими темпами строительства нового дома на соседнем перекрестке. Неделю назад начали рыть котлован. Завезли грунт, в котором было 80% каменных глыб размером с голову человека, разровняли. Пару дней работал экскаватор, который все утюжил и без конца огромным ковшом трамбовал и потом опять выравнивал. Мне даже было жаль ковш экскаватора. Но экскаваторщик напоминал почему-то виолончелиста. В прошлый четверг миксерами залили всё дно бетоном. Позавчера выложили стенку под будущую подушку и всё как я понимаю - гидроизолировали. С утра завезли арматуру... А будет тут корпус, в котором только квартиры "1+1" (двушки) "полный фарш", всё под ключ... А вот вам и подарок от меня: цены застройщика... Обратите внимание: квартиры 22 и 23 уже проданы. Квартиры 24-28 окнами смотрят на улицу с достаточно интенсивным движением (городские автобусы) и автомобили. А вот 22-23 и далее - окнами выходят на внутренний двор с плавательным бассейном.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2019 08:27, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).