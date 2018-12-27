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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 425426427428
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ясно.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Что Вы такое умеете, за что кто-нибудь из форумчан возьмет Вас на работу и еще заплатит деньги?
Шедеврально! Чё за бред? Работать вредно,сама работай))
Я понимаю,что русская литература строится на страдании.Страдает или персонаж,или автор,или читатель.А если страдают все-то это шедевр :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Не "ведитесь" на дорогие лекарства, в большинстве случаев помогает что-то очень простое.
Думаю дорогие лекарства разрушают чакры и закрывают третий глаз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:00

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:На жаль, пану Мизантропу теж погано і голодно живеться
К счастью это не так.

Пані Акурт апроксимує спогади свого голодного дитинства на всіх форумчан))) Не віриться, що вона досягла успіху і має прибуток тисячі дол/міс, живе в Турції в новобудах біля моря))) А все через клятий дешевий йогурт і протухшу рибу , якими вона ніяк не наїстся)))


Що там з нерухомістю на Кипрі - є сенс купляти для себе, щоб лежакувати і графоманити на форумах???

Чому тут немає реклами нерухомості на Сейшельських островах, в Марокко чи Тунісі?

Лише Турція, котловани і османи, і песики на прогулянці)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:11. Повна і безперечна безпека


42-річну громадянку України знайшли мертвою в Анталії. Підозрюваного затримано.

Про вбивство повідомляє турецьке видання Yeni Alanya, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Жінку було знайдено за трансформаторною будкою в парку Муратпаша", - йдеться в повідомленні.

Турецька поліція згодом затримала чоловіка, який перебував з українкою незадовго до її смерті. У нього знайшли прикраси жінки. Чоловіка затримали за обвинуваченням у вбивстві та пограбуванні. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3146409
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