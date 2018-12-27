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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 08:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 08:36
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Шедеврально! Чё за бред? Работать вредно,сама работай))
Я понимаю,что русская литература строится на страдании.Страдает или персонаж,или автор,или читатель.А если страдают все-то это шедевр
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 08:40
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Думаю дорогие лекарства разрушают чакры и закрывают третий глаз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:00
Пані Акурт апроксимує спогади свого голодного дитинства на всіх форумчан))) Не віриться, що вона досягла успіху і має прибуток тисячі дол/міс, живе в Турції в новобудах біля моря))) А все через клятий дешевий йогурт і протухшу рибу , якими вона ніяк не наїстся)))
Що там з нерухомістю на Кипрі - є сенс купляти для себе, щоб лежакувати і графоманити на форумах???
Чому тут немає реклами нерухомості на Сейшельських островах, в Марокко чи Тунісі?
Лише Турція, котловани і османи, і песики на прогулянці)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
42-річну громадянку України знайшли мертвою в Анталії. Підозрюваного затримано.
Про вбивство повідомляє турецьке видання Yeni Alanya, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Жінку було знайдено за трансформаторною будкою в парку Муратпаша", - йдеться в повідомленні.
Турецька поліція згодом затримала чоловіка, який перебував з українкою незадовго до її смерті. У нього знайшли прикраси жінки. Чоловіка затримали за обвинуваченням у вбивстві та пограбуванні. Джерело:
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