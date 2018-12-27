Додано: Чет 12 вер, 2019 12:23

Сказали "А", то кажіть і "Б" - скільки людей вбито у тому місці, де ви живете за останній місяць.

І ми порівняємо.

Буде аргументовано.



Мій аргумент такий:

- я не боюся ходити і в 2 і в 3 години ночі по Анталії.

- я бачу, що люди ходять і з кишені джинсів на попі стирчать дорогі і дуже дорогі смартфони і їх ніхто не краде.

- 80% автовласників з мого і сусіднього будинків залишать авто на вулиці на ніч, на паркування заганяю тільки я і мій Голова ОСББ. Ніхто ніколи не розіб"є скло. У родича в серпні як угнали авто, так його вже і немає.

- я бачу, і я знаю, що на пляжі у Вас нічого не вкрадуть, навіть відкрито якщо лежить смартфон.

- я залишав вже 3 (три) рази авто і з повінстю відкритим склом пасажира майже на весь день (прогавив) - мій гаманець із кредитними картками, водійским посвідченням та документами був зажди на місці.

- я забув біля супермаркету на лавці дуже дорогі сонячні окуляри - прийшов - стирчала записка із номером телефону - я подзвонив, попросили якось довести, що це мої - я показав фото на пляжі і мені повернули.

- я не боюся їздити в Богдані жовтого коліру, де або вкрадуть смартфон, або буде нагорода паличками Коха, бо їх тут немає, тих сумних Богданів, тут всі авто великі нові, і не димлять, не розпадаються на частиниі, немає проваленої підлоги, куди впаде нога по весь тулуб по шию.

- тут не ходять по вулицях п"яні та не ругаються російським матом.

- тут ніхто не сере на зупинках та за зупинками.

- тут у дитячому парку о 1-ій годині ночі буде сидіти тихенько закохана пара і хлопцеві ніхто не відіб"є шари, а дівчину ніхто не згвалтує.

Написати ще?



Взагалі, пан V2 - сумно Вас особисто бачити у копанії панів, що вище (вони в мене в ігнорі, було раніше цікаво читати, дивлячись, як хлопці руйнують свій мозок та опускаються на дно соціуму , але ж за темою гілки не можуть написати і трьох слів, то поставив в ігнор...)

Чомусь я думав, що ви особисто вище...



P.S. Тільки зараз помітив - у вас теж проблеми із ідентифікацією статі людей?

Якось зовсім погані - можна сказати - кепські справи у Вас...

Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.

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