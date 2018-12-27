Думаю дорогие лекарства разрушают чакры и закрывают третий глаз.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 вер, 2019 08:40
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Думаю дорогие лекарства разрушают чакры и закрывают третий глаз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:00
Пані Акурт апроксимує спогади свого голодного дитинства на всіх форумчан))) Не віриться, що вона досягла успіху і має прибуток тисячі дол/міс, живе в Турції в новобудах біля моря))) А все через клятий дешевий йогурт і протухшу рибу , якими вона ніяк не наїстся)))
Що там з нерухомістю на Кипрі - є сенс купляти для себе, щоб лежакувати і графоманити на форумах???
Чому тут немає реклами нерухомості на Сейшельських островах, в Марокко чи Тунісі?
Лише Турція, котловани і османи, і песики на прогулянці)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
42-річну громадянку України знайшли мертвою в Анталії. Підозрюваного затримано.
Про вбивство повідомляє турецьке видання Yeni Alanya, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Жінку було знайдено за трансформаторною будкою в парку Муратпаша", - йдеться в повідомленні.
Турецька поліція згодом затримала чоловіка, який перебував з українкою незадовго до її смерті. У нього знайшли прикраси жінки. Чоловіка затримали за обвинуваченням у вбивстві та пограбуванні. Джерело:
Додано: Чет 12 вер, 2019 10:20
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
вероятно кавалер-турок у которого собака.Хотя возможно там есть профессия "уборщица за собаками турков"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:56
Громадянин Польщі застрелив знайому українку, після чого втік до Німеччини і був убитий поліцейськими під час затримання.
Про це повідомляє Fakt24.pl.
Убивство 26-річної українки сталося в місті Гожув-Великопольський недалеко від німецького кордону.
Пан V2!
А ви навіщо постите оці повідомлення?
Це Фінансовий форум України чи сайт Міністерства внутрішніх справ?
Для довідки, а то я дивлюся, що Ви зовсім не в курсі.
P.S. Про правила вивезення із Польщі товару із відшкодуванням VAT, оформленням такого вивезення та Правил перетину кордону Польщя-Україна та інформацію про те, по якій полосі приїзджати на Прикордонний перехід, наступного разу можете запитати в мене.
Бо я дивлюся ви зовсім не в курсі багатьох питань.
Ні, у питанні "Турція" чи "Туреччина" Ви розбираєтеся, а так у всьому іншому... тут біда...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2019 12:14, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:13
Шановна akurt!
1. Щодо Польщі - мали б що сказати, думаю, сказали б.
2. Щодо вбивства громадянки в Анталії - це коментар Вашого попереднього повідомлення про "повну і безперечну безпеку"
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:23
Сказали "А", то кажіть і "Б" - скільки людей вбито у тому місці, де ви живете за останній місяць.
І ми порівняємо.
Буде аргументовано.
Мій аргумент такий:
- я не боюся ходити і в 2 і в 3 години ночі по Анталії.
- я бачу, що люди ходять і з кишені джинсів на попі стирчать дорогі і дуже дорогі смартфони і їх ніхто не краде.
- 80% автовласників з мого і сусіднього будинків залишать авто на вулиці на ніч, на паркування заганяю тільки я і мій Голова ОСББ. Ніхто ніколи не розіб"є скло. У родича в серпні як угнали авто, так його вже і немає.
- я бачу, і я знаю, що на пляжі у Вас нічого не вкрадуть, навіть відкрито якщо лежить смартфон.
- я залишав вже 3 (три) рази авто і з повінстю відкритим склом пасажира майже на весь день (прогавив) - мій гаманець із кредитними картками, водійским посвідченням та документами був зажди на місці.
- я забув біля супермаркету на лавці дуже дорогі сонячні окуляри - прийшов - стирчала записка із номером телефону - я подзвонив, попросили якось довести, що це мої - я показав фото на пляжі і мені повернули.
- я не боюся їздити в Богдані жовтого коліру, де або вкрадуть смартфон, або буде нагорода паличками Коха, бо їх тут немає, тих сумних Богданів, тут всі авто великі нові, і не димлять, не розпадаються на частиниі, немає проваленої підлоги, куди впаде нога по весь тулуб по шию.
- тут не ходять по вулицях п"яні та не ругаються російським матом.
- тут ніхто не сере на зупинках та за зупинками.
- тут у дитячому парку о 1-ій годині ночі буде сидіти тихенько закохана пара і хлопцеві ніхто не відіб"є шари, а дівчину ніхто не згвалтує.
Написати ще?
Взагалі, пан V2 - сумно Вас особисто бачити у копанії панів, що вище (вони в мене в ігнорі, було раніше цікаво читати, дивлячись, як хлопці руйнують свій мозок та опускаються на дно соціуму, але ж за темою гілки не можуть написати і трьох слів, то поставив в ігнор...)
Чомусь я думав, що ви особисто вище...
P.S. Тільки зараз помітив - у вас теж проблеми із ідентифікацією статі людей?
Якось зовсім погані - можна сказати - кепські справи у Вас...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 вер, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Сподіваюсь, турецька наука піде вам на користь і наступного разу, як знайдете золотий ланцюжок, вчините так само
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
на финфоруме только мацать))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:44
А що ЖАБА давить та притискає?
Там все вірно написано: знайшов у кущирях, коли гуляв із собакою.
Бронзулєтка...
Із "желтого металла"...
Десь лежить. Вже й забув, де саме... жінка сміялася з мене: "Яка там золота... ще й перервана..." Давно це було, вже забув коли, а пану V2 туга не дає по ночах спати: "Золото! Золото! Золото!"
Може й золота... У Львів не возив...
Да, пан V2 - приємно здивували пам"ятью, ще як би не плутали стать людей, ціни б не було...
Можна було б подумати - завдячуючи мені хоч писати стали грамотно - справді можна б було подумати, чи економіст, чи фінансіст... а так ні...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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