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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:55

  akurt написав:А що ЖАБА давить та притискає?
Там все вірно написано: знайшов у кущирях, коли гуляв із собакою.
Бронзулєтка... Десь лежить.
Може й золота... У Львів не возив...

Да, пан V2 - приємно здивували пам"ятью, ще як би не плутали стать людей, ціни б не було...


1. Правильно, а не вірно.
2. Кущах, а не "кущирях".
3. Пам'яттю, а не "пам'ятью".
Востаннє редагувалось V2 в Чет 12 вер, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:57

V2 она снова обидится
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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