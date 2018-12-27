1. Правильно, а не вірно.
2. Кущах, а не "кущирях".
3. Пам'яттю, а не "пам'ятью".
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:55
1. Правильно, а не вірно.
2. Кущах, а не "кущирях".
3. Пам'яттю, а не "пам'ятью".
Востаннє редагувалось V2 в Чет 12 вер, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:57
V2 она снова обидится
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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