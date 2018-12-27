1. Правильно, а не вірно.
2. Кущах, а не "кущирях".
3. Пам'яттю, а не "пам'ятью".
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:55
1. Правильно, а не вірно.
2. Кущах, а не "кущирях".
3. Пам'яттю, а не "пам'ятью".
Востаннє редагувалось V2 в Чет 12 вер, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:57
V2 она снова обидится
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:06
Нагадаю шановному панству:
- з 23-00 середи не гілці чергує пан "Мизантроп". Не має жодного відношення до теми гілки, але не біда - він просто піднімає її в ТОП Форуму.
- пан Мизантроп не справляється із завданням "ЗАСМІТИТИ ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ ДУРНИЦЯМИ ТА БРУДОМ" - отримав ляпаса від пана Frant, який допомагає смітити. Майже вдало - вже свіжі новини про нову забудову поховали під шаром гною.
- так само, як у повісті Миколи Гоголя із бурсаком Хомою не справлялася відьма - і треба було покликати щось кремезне - Вій, тут покликали пана V2. Цей почав невдало і з примітиву - взяв у шефа - пана Frant - звичку плутати стать людей. Це вже цікаво...
Насолоджуйтеся.
І робіть висновки - вони ходять поруч із вашими дітьми (Перехрещуся!) по вулицях.
Нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:23
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:57
Їй вельми не сподобався коментар. Ілюструє відношення османів до наїзжих українців та українок.
Пані Акурт - чи може розповісти щось цікаве про нерухомість на Кіпрі? У Греції? В Марокко (теж мусульмани і дика спека влітку)?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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