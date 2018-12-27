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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 426427428429
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:55

  akurt написав:А що ЖАБА давить та притискає?
Там все вірно написано: знайшов у кущирях, коли гуляв із собакою.
Бронзулєтка... Десь лежить.
Може й золота... У Львів не возив...

Да, пан V2 - приємно здивували пам"ятью, ще як би не плутали стать людей, ціни б не було...


1. Правильно, а не вірно.
2. Кущах, а не "кущирях".
3. Пам'яттю, а не "пам'ятью".
Востаннє редагувалось V2 в Чет 12 вер, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:57

V2 она снова обидится
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:06

Нагадаю шановному панству:
- з 23-00 середи не гілці чергує пан "Мизантроп". Не має жодного відношення до теми гілки, але не біда - він просто піднімає її в ТОП Форуму.
- пан Мизантроп не справляється із завданням "ЗАСМІТИТИ ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ ДУРНИЦЯМИ ТА БРУДОМ" - отримав ляпаса від пана Frant, який допомагає смітити. Майже вдало - вже свіжі новини про нову забудову поховали під шаром гною.
- так само, як у повісті Миколи Гоголя із бурсаком Хомою не справлялася відьма - і треба було покликати щось кремезне - Вій, тут покликали пана V2. Цей почав невдало і з примітиву - взяв у шефа - пана Frant - звичку плутати стать людей. Це вже цікаво...

Насолоджуйтеся.
І робіть висновки - вони ходять поруч із вашими дітьми (Перехрещуся!) по вулицях.

Нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:23

akurt

Задумайтесь!!!


  V2 написав:akurt гарно пише, завжди цікаво читати ;)



  V2 написав:Досить довго був гречний до akurtа, проте його маніпуляції та реакція на критику шляхом образ інших форумчан змушують трішки змінити свою думку.
Прикро!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:піднімає її в ТОП Форуму.
брехня это не ТОП,тут смешно.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:57

  V2 написав:Шановна akurt!
1. Щодо Польщі - мали б що сказати, думаю, сказали б.
2. Щодо вбивства громадянки в Анталії - це коментар Вашого попереднього повідомлення про "повну і безперечну безпеку" ;)

Їй вельми не сподобався коментар. Ілюструє відношення османів до наїзжих українців та українок.

Пані Акурт - чи може розповісти щось цікаве про нерухомість на Кіпрі? У Греції? В Марокко (теж мусульмани і дика спека влітку)?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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