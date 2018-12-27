Додано: Чет 12 вер, 2019 15:43

Приятно слышать, что вы хоть узнали, что бывают полезные для человека вещицы типа "Проектор".Я вам еще глаза раскрою:- уже закончился развод покупателей на ТВ с 3D изображением.- уже закончился развод покупателей с ТВ с поддержкой режима "4К" - у мене такой ТВ с диагональю 50 дюймов - а вы и не знали о существовании таких. Можете уже и не покупать: изображения в режиме 4К есть только на YouTube - первые дни интересно смотреть, потом на бабочек и цветочки - надоедает.- уже закончился развод покупателей на ТВ с панорамно-изогнутым экраном. Можете уже не менять свой "Электрон" на такой, ничего особенного он не воспроизводит.А вот проектор - это вещь!Представьте - у меня Премиум подписка на канал- вы и не слышали о таком - изображение на всю стену с проектора и сегодня - 6-я серия второго сезона испанского сериала "" - весьма и весьма рекомендую найти в инете (конечно, качество оригинала платной подписки от Netflix вы не увидите - но все же... все же...) Не пугайтесь: сериал молодежный, очень музыкальный, очень красочный.Много криминала и много секса. И настоящей любви парня к девушке. И о настоящей дружбе двух кровных братьев.Хоть я Вас "просвечу" в технике, а то уж совсем отстали от жизни.Кстати, вы очередной забавный персонаж она ветке для тех, кто хочет купить недвижимость за рубежом.Да, когда женитесь - спросите у жены - как она сможет поджарить рыбку, чтобы в кухне не было запаха?Ну а пока угощу без запаха.Сделайте так:- закройте глаза и представьте, что Вам разрешили жениться на Наташе, которую упомянули выше.- представьте себе, что выпросили у тестя деньги, чтобы повести ее в ресторан.- представьте себе, что она Вам и себе заказала Дораду - причем не ту, что валялась в Сильпо непонятно сколько дней - а вот - выловленную сегодня.- представьте себе, что ее поджарили - сняв при вас со льда, и вот поставили перед вами на стол.- представьте себе, что у вас есть деньги купить лимон.- представьте себе запах свежеподжаренной рыбки.- налейте в бокал немного розового сухого. Отпейте.- отделите от рыбки верхний плавник, вилочкой стяните с рыбки кожицу - оголится белое мясо, выдавите сок лимона на рыбку, съешьте медленно кусочек и подумайте так:"И что же это я - не покладая рук - и протерев штаны, пишу на ветке всякие глупости вместо его, чтобы искать Наташу?"