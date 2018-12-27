Задумайтесь!!!
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Додано: Чет 12 вер, 2019 13:23
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:57
Їй вельми не сподобався коментар. Ілюструє відношення османів до наїзжих українців та українок.
Пані Акурт - чи може розповісти щось цікаве про нерухомість на Кіпрі? У Греції? В Марокко (теж мусульмани і дика спека влітку)?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
ну, самый обычный, для презентаций, даже не фулл хд, я думал что вообще 800x600, но хорошо иметь успешного сына... на нем тока презентации смотреть, сейчас смартфон с таким экраном даже в Украине не продать а вы это на стену растягиваете, метра на 2 так... На шершавую стену, даже не на экран, хорошо что зрение не очень... В конторе списали такие 2 штуки (у лампы 80% износа - рискованно использовать), тоже не побрезговал, взял поиграться, но это такое дерьмо, чо я своим родителям ЭТО не подарил, не скажу что они нуждаются в 4К телевизоре, но они такие дешовые были, что...
А если бы пан Акурт хоть чуть-чуть любил свою жену, водил бы ее в кафе-рестораны а не заставлял бы стоять у плиты полдня, то она бы ему... xотя, нет, возраст...
Ну Наташу (в Турции так проституток называют) найдите там, хотя нет...
у вас же с деньгами туго - сибас, и все такое...
экономите...
вот от чего вы жёлчный такой...
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 12 вер, 2019 15:40, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а что с тех пор
https://forum.finance.ua/topic212900.html изменилось?! Те же 50.000€ просто банковским переводом на человека и все, можно с кульком денег по городу не шастать...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:43
Приятно слышать, что вы хоть узнали, что бывают полезные для человека вещицы типа "Проектор".
Я вам еще глаза раскрою:
- уже закончился развод покупателей на ТВ с 3D изображением.
- уже закончился развод покупателей с ТВ с поддержкой режима "4К" - у мене такой ТВ с диагональю 50 дюймов - а вы и не знали о существовании таких. Можете уже и не покупать: изображения в режиме 4К есть только на YouTube - первые дни интересно смотреть, потом на бабочек и цветочки - надоедает.
- уже закончился развод покупателей на ТВ с панорамно-изогнутым экраном. Можете уже не менять свой "Электрон" на такой, ничего особенного он не воспроизводит.
А вот проектор - это вещь!
Представьте - у меня Премиум подписка на канал Netflix - вы и не слышали о таком - изображение на всю стену с проектора и сегодня - 6-я серия второго сезона испанского сериала "ElitE" - весьма и весьма рекомендую найти в инете (конечно, качество оригинала платной подписки от Netflix вы не увидите - но все же... все же...) Не пугайтесь: сериал молодежный, очень музыкальный, очень красочный.
Много криминала и много секса. И настоящей любви парня к девушке. И о настоящей дружбе двух кровных братьев.
Хоть я Вас "просвечу" в технике, а то уж совсем отстали от жизни.
Кстати, вы очередной забавный персонаж она ветке для тех, кто хочет купить недвижимость за рубежом.
Да, когда женитесь - спросите у жены - как она сможет поджарить рыбку, чтобы в кухне не было запаха?
Ну а пока угощу без запаха.
Сделайте так:
- закройте глаза и представьте, что Вам разрешили жениться на Наташе, которую упомянули выше.
- представьте себе, что выпросили у тестя деньги, чтобы повести ее в ресторан.
- представьте себе, что она Вам и себе заказала Дораду - причем не ту, что валялась в Сильпо непонятно сколько дней - а вот - выловленную сегодня.
- представьте себе, что ее поджарили - сняв при вас со льда, и вот поставили перед вами на стол.
- представьте себе, что у вас есть деньги купить лимон.
- представьте себе запах свежеподжаренной рыбки.
- налейте в бокал немного розового сухого. Отпейте.
- отделите от рыбки верхний плавник, вилочкой стяните с рыбки кожицу - оголится белое мясо, выдавите сок лимона на рыбку, съешьте медленно кусочек и подумайте так:
"И что же это я - не покладая рук - и протерев штаны, пишу на ветке всякие глупости вместо его, чтобы искать Наташу?"
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:45
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
опять жареная рыба...
Гастрит будет, язва, поберегите себя, а то будет на форуме грустно...
и нетфликс этот я не понимаю, дочка в прошлом году уговорила взять подписку, типа ей на английском смотреть надо обязательно, теперь дальше - какие -то сериалы и фильмы в ЮСА есть а в Германии нет, ей теперь весной нужен был ВПН, это еще она 6€ в месяц трарит...
Бред, торрент-эдишион же есть, и качество же лучше, нетфикс на айпадах на айфонах норм...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:55
Я так понимаю, вы едите жмых, запаренную дерть, комбикорм?
Рыбка - ни-ни, не есть пользительно?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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